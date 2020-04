Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy küldött Moszkva egymillió dollár értékű egészségügyi felszerelést az USA-ba, hogy közben Oroszországban sincs elég szájmaszk és lélegeztetőgép.","shortLead":"Úgy küldött Moszkva egymillió dollár értékű egészségügyi felszerelést az USA-ba, hogy közben Oroszországban sincs elég...","id":"20200404_Sokasodnak_a_kerdojelek_az_USAnak_kuldott_orosz_segellyel_kapcsolatban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7fc728-e3ef-4801-bf5a-a2565ae182a3","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Sokasodnak_a_kerdojelek_az_USAnak_kuldott_orosz_segellyel_kapcsolatban","timestamp":"2020. április. 04. 16:42","title":"Gyanús az oroszok nagyvonalúsága az USA-val szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9f2abb-4ba4-447c-abd1-5bcaa0d161d3","c_author":"MTI/DPA","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány révén életbe lépett szigorú kijárási korlátozások miatt több halálos áldozattól tartottak a hatóságok, a hasonló balesetek pedig az elavult infrastruktúra miatt gyakoriak.","shortLead":"A koronavírus-járvány révén életbe lépett szigorú kijárási korlátozások miatt több halálos áldozattól tartottak...","id":"20200405_Gazrobbanas_tortent_egy_orosz_lakohazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a9f2abb-4ba4-447c-abd1-5bcaa0d161d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e36a622-d9c3-4928-a4da-2e1425b08e07","keywords":null,"link":"/vilag/20200405_Gazrobbanas_tortent_egy_orosz_lakohazban","timestamp":"2020. április. 05. 08:26","title":"Gázrobbanás történt egy orosz lakóházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországban elkezdték a Covid-19-fertőzöttek adatbázisának létrehozását, amelybe a házi karanténban lévők fényképét is beleteszik.\r

","shortLead":"Oroszországban elkezdték a Covid-19-fertőzöttek adatbázisának létrehozását, amelybe a házi karanténban lévők fényképét...","id":"20200403_Moszkva_az_orosz_allampolgarokat_szallito_jaratokat_is_leallitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766cb12e-b3f1-4bf4-a238-63a18452263d","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Moszkva_az_orosz_allampolgarokat_szallito_jaratokat_is_leallitja","timestamp":"2020. április. 03. 21:25","title":"Moszkva az orosz állampolgárokat szállító járatokat is leállítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száraz idő, sok napsütés és akár 20 fok is várható vasárnapra, azonban arra kérjük, inkább maradjon otthon. ","shortLead":"Száraz idő, sok napsütés és akár 20 fok is várható vasárnapra, azonban arra kérjük, inkább maradjon otthon. ","id":"20200405_Bar_napsuteses_ido_lesz_azert_maradjon_otthon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d2c44a-d9e3-4cab-9826-02b8ccb16e23","keywords":null,"link":"/itthon/20200405_Bar_napsuteses_ido_lesz_azert_maradjon_otthon","timestamp":"2020. április. 05. 09:44","title":"Bár napsütéses idő lesz, azért maradjon otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy gazdaságélénkítő programot ígért a miniszterelnök, de addig is csak egy sor, a járványhoz nem kötődő törvényjavaslatot ismerhettünk meg, újabb mélypontra zuhant a forint, bajban az orvosok, az építőipar, de a plázák bérlői is. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nagy gazdaságélénkítő programot ígért a miniszterelnök, de addig is csak egy sor, a járványhoz nem kötődő...","id":"20200405_Es_akkor_jarvany_orban_semjen_virus_forint_arfolyam_egeszsegugy_plazak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20fde6cb-bac9-470a-ab79-a0503142ce50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b933c78-f9db-4454-9171-21883958bbce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Es_akkor_jarvany_orban_semjen_virus_forint_arfolyam_egeszsegugy_plazak","timestamp":"2020. április. 05. 07:00","title":"És akkor Semjén Zsolt megtalálta a válság megoldását: le kell betonozni a Városligetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798e6551-e279-4dbe-bd17-934982403b32","c_author":"HVG","category":"360","description":"„Ti emlékeztek, hogy a koronavírus előtt egyáltalán miről beszélgettünk?” A közösségi oldalakon több nyelven is nagy karriert futott be a költőinek szánt kérdés, melynek megosztói arra a jelenségre reagáltak, hogy az elmúlt hetekben szinte teljesen eluralta a közbeszédet a koronavírus-járvány. A kérdés szellemes, de egyszerűen megválaszolható: a klímaváltozásról. ","shortLead":"„Ti emlékeztek, hogy a koronavírus előtt egyáltalán miről beszélgettünk?” A közösségi oldalakon több nyelven is nagy...","id":"202014_a_jarvany_es_arecept","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=798e6551-e279-4dbe-bd17-934982403b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f70065ab-6140-4327-8537-a0fe01255919","keywords":null,"link":"/360/202014_a_jarvany_es_arecept","timestamp":"2020. április. 05. 08:30","title":"A koronavírus-járvány nagy tanulsága: kezünkben van a klímaváltozás elleni recept","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38541b40-d7a7-4cd5-80d2-fa46a6ee125c","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A kofaasszonynak nemcsak szobrot emeltek a városban, a koronavírus idején az arcát védőmaszkkal is óvják.","shortLead":"A kofaasszonynak nemcsak szobrot emeltek a városban, a koronavírus idején az arcát védőmaszkkal is óvják.","id":"20200403_Kati_nenit_is_ovjak_Szekesfehervaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38541b40-d7a7-4cd5-80d2-fa46a6ee125c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bbe99f2-badc-4f9d-b34e-91b92749ae70","keywords":null,"link":"/elet/20200403_Kati_nenit_is_ovjak_Szekesfehervaron","timestamp":"2020. április. 03. 16:45","title":"Kati nénit is óvják Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA elnöke szerint a belgák a részvételüket kockáztatják a következő európai kupaszezonban.","shortLead":"Az UEFA elnöke szerint a belgák a részvételüket kockáztatják a következő európai kupaszezonban.","id":"20200403_Az_UEFA_megfenyegette_a_belga_szovetseget_a_bajnoksag_lezarasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fec8c74d-07f9-4a4e-8e75-ea983484e75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee78e716-bb1f-4a12-b4ee-aaf32bd4c6c4","keywords":null,"link":"/sport/20200403_Az_UEFA_megfenyegette_a_belga_szovetseget_a_bajnoksag_lezarasa_miatt","timestamp":"2020. április. 03. 19:25","title":"Az UEFA megfenyegette a belga szövetséget a bajnokság lezárása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]