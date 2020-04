Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az életkor, az egészségi állapot, illetve a börtönben töltött idő alapján választják ki, ki kaphat amnesztiát.","shortLead":"Az életkor, az egészségi állapot, illetve a börtönben töltött idő alapján választják ki, ki kaphat amnesztiát.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_fogvatartott_elitelt_borton_marokko","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15b5d29-ecac-4d4e-9565-84ca8e0501ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_jarvany_fogvatartott_elitelt_borton_marokko","timestamp":"2020. április. 06. 05:20","title":"A járvány miatt több ezer rabot engednek szabadon Marokkóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Voldemortként is ismert kormánypárti politikus feleségének rezsivel együtt is csak 31 500 forintot kellett fizetni. A Dísz téri ingatlanhoz lakáscserével jutott hozzá.","shortLead":"A Voldemortként is ismert kormánypárti politikus feleségének rezsivel együtt is csak 31 500 forintot kellett fizetni...","id":"20200404_Havi_huszezerert_berelt_lakast_a_Varban_a_fideszes_Mengyi_Roland_felesege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e46dd4f4-e341-4242-a5c0-b7dbdcc674b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7652d84-9623-412c-a4f6-d6493202a674","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Havi_huszezerert_berelt_lakast_a_Varban_a_fideszes_Mengyi_Roland_felesege","timestamp":"2020. április. 04. 13:43","title":"Havi húszezerért bérelt lakást a Várban a fideszes Mengyi Roland felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9e72ac-1e6f-49b5-a9d0-3efc716a3c71","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy vastagabb rongydarab és két gumi szükséges az átmeneti védelemhez az amerikai járványügy (CDC) iránymutatásával készült videó szerint.","shortLead":"Egy vastagabb rongydarab és két gumi szükséges az átmeneti védelemhez az amerikai járványügy (CDC) iránymutatásával...","id":"20200406_koronavirus_jarvany_szajmaszk_keszitese_otthon_egyszeruen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b9e72ac-1e6f-49b5-a9d0-3efc716a3c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a9699bc-0df6-4004-aed2-cc5e494892bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_koronavirus_jarvany_szajmaszk_keszitese_otthon_egyszeruen","timestamp":"2020. április. 06. 11:33","title":"Így tud magának gyorsan, használható szájmaszkot készíteni, varrás nélkül – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70de78ab-d60c-492e-905d-c80f298e410a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dél-koreai vállalat most leleplezett emblémája a most rendkívül fontos egymás közötti távolságtartásra hívja fel a figyelmet.","shortLead":"A dél-koreai vállalat most leleplezett emblémája a most rendkívül fontos egymás közötti távolságtartásra hívja fel...","id":"20200406_ujabb_autogyarto_mutatott_be_ideiglenes_logot_a_koronavirus_kapcsan_hyundai_audi_volkswagen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70de78ab-d60c-492e-905d-c80f298e410a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcc01c2-e22d-4ae1-824b-0b1aa71652a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_ujabb_autogyarto_mutatott_be_ideiglenes_logot_a_koronavirus_kapcsan_hyundai_audi_volkswagen","timestamp":"2020. április. 06. 09:21","title":"Újabb autógyártó mutatott be ideiglenes logót a koronavírus kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Első körben kórházaknak, hulladékkezelőknek, közüzemeknek és önkormányzatoknak szállítanak belőle, kereskedelmi forgalomba később kerülhet.","shortLead":"Első körben kórházaknak, hulladékkezelőknek, közüzemeknek és önkormányzatoknak szállítanak belőle, kereskedelmi...","id":"20200406_mol_fertotlenitoszer_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3039c320-e05f-4464-a2cf-9f35e5db64c0","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_mol_fertotlenitoszer_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 06. 05:40","title":"110 ezer liter fertőtlenítőszert szállított ki a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két hétig nem lesz nyitva a patika.","shortLead":"Két hétig nem lesz nyitva a patika.","id":"20200404_Koronavirusos_lett_az_egyik_dolgozo_bezart_egy_gyogyszertar_Budafokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ce37cc-356a-4c69-9370-5ee96bdeff4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200404_Koronavirusos_lett_az_egyik_dolgozo_bezart_egy_gyogyszertar_Budafokon","timestamp":"2020. április. 04. 13:01","title":"Koronavírusos lett az egyik dolgozó, bezárt egy gyógyszertár Budafokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Energiaklub ünnepli a home office-t.","shortLead":"Az Energiaklub ünnepli a home office-t.","id":"20200405_Szilveszter_ota_nem_fogyasztottunk_ennyi_aramot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=818d6a30-4410-4bfc-ab1d-cb6a8cc29767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1069ae37-fe66-4e24-9292-e160c8fca733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200405_Szilveszter_ota_nem_fogyasztottunk_ennyi_aramot","timestamp":"2020. április. 05. 17:10","title":"Karácsony óta nem fogyasztottunk ilyen kevés áramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b62bcb-9158-4603-a4c1-f8945e5a85a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Ti vagytok a hősök című dallal biztatja, bátorítja őket.","shortLead":"A Ti vagytok a hősök című dallal biztatja, bátorítja őket.","id":"20200405_A_lathatatlan_ellenseggel_harcolo_hosokrol_enekel_NoAr__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b62bcb-9158-4603-a4c1-f8945e5a85a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce0444bc-f61d-4559-b4e7-a036ae468076","keywords":null,"link":"/elet/20200405_A_lathatatlan_ellenseggel_harcolo_hosokrol_enekel_NoAr__video","timestamp":"2020. április. 05. 11:13","title":"A láthatatlan ellenséggel harcoló hősökről énekel noÁr - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]