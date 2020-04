Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58dd9c7c-031f-442c-ad0f-e891efb5a105","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány stúdió nagyon szeretné megleckéztetni a jogsértő felhasználókat, de egy uniós döntéshozó szerint erre nem minden esetben van lehetőség. Vagy nem úgy, ahogy elképzelték.","shortLead":"Néhány stúdió nagyon szeretné megleckéztetni a jogsértő felhasználókat, de egy uniós döntéshozó szerint erre nem minden...","id":"20200407_youtube_szerzoi_jog_kalozfilm_kalozkodos_europai_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58dd9c7c-031f-442c-ad0f-e891efb5a105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc79ca1-4373-4ce7-9ec8-c14eb7880a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_youtube_szerzoi_jog_kalozfilm_kalozkodos_europai_birosag","timestamp":"2020. április. 07. 11:03","title":"Jön az első bírósági ügy, amit jó eséllyel a YouTube kalózfilmesei fognak megnyerni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A háztartási fertőtlenítők forgalma így is megháromszorozódott az előző év azonos időszakához képest.","shortLead":"A háztartási fertőtlenítők forgalma így is megháromszorozódott az előző év azonos időszakához képest.","id":"20200407_Kozel_harmadaval_csokkent_a_boltok_forgalma_egy_het_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37085b11-efa4-4912-846a-e3cb1a6eff97","keywords":null,"link":"/kkv/20200407_Kozel_harmadaval_csokkent_a_boltok_forgalma_egy_het_alatt","timestamp":"2020. április. 07. 17:22","title":"Vége a nagy bolti rohamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d34cf2-a3e0-4809-91ef-cfff9bf7f7b5","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"„Ez már az a kategória, amikor frontsebészet van” – mondja az Óbudai Egyetem dékánja, Kozlovszky Miklós ötletgazda, amikor arról beszél, hogy egy mérnökökből, informatikusokból, orvostanhallgatókból álló közösség nagy erőkkel azon dolgozik, hogy ha nagyon eldurvul a járványhelyzet, minden rászoruló koronavírus-fertőzött kapjon megfelelő lélegeztetést. A feladat óriási, és egyelőre kérdés, hogy meg tudják-e ugrani. ","shortLead":"„Ez már az a kategória, amikor frontsebészet van” – mondja az Óbudai Egyetem dékánja, Kozlovszky Miklós ötletgazda...","id":"20200407_lelegeztetogep_tudogyogyasz_obudai_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6d34cf2-a3e0-4809-91ef-cfff9bf7f7b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd476079-f597-4200-bc00-8b7ae5d7efbe","keywords":null,"link":"/elet/20200407_lelegeztetogep_tudogyogyasz_obudai_egyetem","timestamp":"2020. április. 07. 20:00","title":"Két gégecsővel és egy porszívóval kezdődött – összefogtak a mérnökök a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kész van a kormány gazdaságvédelmi akcióterve, azért még mindig nem minden világos belőle.","shortLead":"Kész van a kormány gazdaságvédelmi akcióterve, azért még mindig nem minden világos belőle.","id":"20200407_Palkovics_koronavirus_akcioterv_orban_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52e767a1-4580-4c59-8796-d2fa22c90117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"628b2d83-9707-41a0-a88e-d4f795d6156b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Palkovics_koronavirus_akcioterv_orban_kormany","timestamp":"2020. április. 07. 11:18","title":"Adókönnyítéseket és új hitelprogramokat jelentett be Palkovics László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6f7d9bd-d646-4481-ada8-914f607ab0ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Southwest Florida International Airport közelében több ezer parkoló autó kapott lángra. ","shortLead":"A Southwest Florida International Airport közelében több ezer parkoló autó kapott lángra. ","id":"20200406_3500_berauto_gyulladt_ki_egy_repuloter_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6f7d9bd-d646-4481-ada8-914f607ab0ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1ff28f-734f-41db-9df0-89d7c7ad3d17","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_3500_berauto_gyulladt_ki_egy_repuloter_mellett","timestamp":"2020. április. 06. 15:13","title":"3500 bérautó gyulladt ki egy repülőtér mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nemrégiben elfogadott törvény lehetővé teszi a mobilszolgáltatók adatai alapján a felhasználók nyomon követését a karanténintézkedések idején. Közben hétfőn átlépte az ötszázat a fertőzéssel diagnosztizáltak száma az országban.\r

\r

","shortLead":"Egy nemrégiben elfogadott törvény lehetővé teszi a mobilszolgáltatók adatai alapján a felhasználók nyomon követését...","id":"20200406_szlovakia_telefonos_nyomkovetes_alkotmanybirosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=56117e85-74c7-430d-933f-2b8aecb1be83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac6b402-47cd-4940-9c97-9520cf452095","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_szlovakia_telefonos_nyomkovetes_alkotmanybirosag","timestamp":"2020. április. 06. 15:38","title":"Alkotmánybírósághoz fordul a mobilok nyomkövetése miatt a volt szlovák kormánypárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, a kiemelt ágazatok újraindítását, a vállalatok finanszírozást, valamint a családok és a nyugdíjasok védelmét három alapból igyekszik megoldani a kormány.","shortLead":"A munkahelyek megőrzését, a munkahelyteremtést, a kiemelt ágazatok újraindítását, a vállalatok finanszírozást, valamint...","id":"20200407_koronavirus_gazdasagvedelmi_akcioterv_magyar_kozlony_kormanyrendelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12b31f79-fdbf-43a3-b751-dfccbd30f90a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de82e963-a8c9-4995-899f-6ff5f636f5b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_koronavirus_gazdasagvedelmi_akcioterv_magyar_kozlony_kormanyrendelet","timestamp":"2020. április. 07. 08:18","title":"Így módosítják a költségvetést a \"történelmi léptékű\" gazdaságvédelmi akciótervhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszter úgy látja, Magyarországon pozitív a helyzet a fertőzöttek és az intenzív ellátásban részesülők száma tekintetében.\r

","shortLead":"A miniszter úgy látja, Magyarországon pozitív a helyzet a fertőzöttek és az intenzív ellátásban részesülők száma...","id":"20200407_Kasler_szerint_eleg_orvos_es_apolo_van_Magyarorszagon_a_jarvany_lekuzdesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6d0bedc-edb2-4134-99ba-beeed24ffbf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b002e61-701e-458f-b912-e5bdf95bb0c4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_Kasler_szerint_eleg_orvos_es_apolo_van_Magyarorszagon_a_jarvany_lekuzdesehez","timestamp":"2020. április. 07. 21:10","title":"Kásler szerint elég orvos és ápoló van Magyarországon a járvány leküzdéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]