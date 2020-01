Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Átlépte a McDonald's éves profitja a 6 milliárd dolláros határt.","shortLead":"Átlépte a McDonald's éves profitja a 6 milliárd dolláros határt.","id":"20200129_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkora_nyereseget_ert_el_a_McDonalds","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07d3ae2f-4a6d-493a-8221-abe93a692195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1023142-f1dd-49b0-b87b-80e91e4db412","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_Az_elemzoket_is_meglepte_mekkora_nyereseget_ert_el_a_McDonalds","timestamp":"2020. január. 29. 18:03","title":"Az elemzőket is meglepte, mekkora nyereséget ért el a McDonald's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a749704-a5c7-4cb5-aabc-f78bd6fce8b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Pengésdrót került a határra, miután kedden migránsok egy csoportja próbált bejutni az országba.","shortLead":"Pengésdrót került a határra, miután kedden migránsok egy csoportja próbált bejutni az országba.","id":"20200129_roszke_hatarkerites_menekultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a749704-a5c7-4cb5-aabc-f78bd6fce8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ee2e2d1-c50d-44ce-b697-cc639d54d925","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_roszke_hatarkerites_menekultek","timestamp":"2020. január. 29. 13:03","title":"Megerősítették a röszkei határkerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3982fddb-752d-40b2-9d65-12977a5237c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyészség szóvivője megerősítette, hogy tervben van a találkozó a két fél között. A téma: az uniós pénzek felhasználása.","shortLead":"Az ügyészség szóvivője megerősítette, hogy tervben van a találkozó a két fél között. A téma: az uniós pénzek...","id":"20200128_olaf_csalas_elleni_hivatal_polt_peter_legfobb_ugyesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3982fddb-752d-40b2-9d65-12977a5237c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db561fd-10dc-4b6a-b38b-09f1dd9825ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_olaf_csalas_elleni_hivatal_polt_peter_legfobb_ugyesz","timestamp":"2020. január. 28. 15:02","title":"Az OLAF vezetője még a héten leülhet beszélni Polt Péterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f495457-7665-4367-b6b4-bd7288a76aec","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A kultúrkampf miatt kényszerült arra Juhász Kata, nemzetközi hírű táncos-koreográfus, hogy 46 évesen háziorvosi praxist vállaljon vidéken, miközben a stand-upot a kortárs tánccal vegyítő előadásai mellett verses-zenés gyerekdarabokkal is érzékenyíti a nézőket. Szerinte a jelenlegi kormány tervszerűen teszi tönkre a független társulatokat.","shortLead":"A kultúrkampf miatt kényszerült arra Juhász Kata, nemzetközi hírű táncos-koreográfus, hogy 46 évesen háziorvosi praxist...","id":"202004__juhasz_kata_tancos_dramaturg__elesettsegrol_csorbitasrol__esti_vizit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f495457-7665-4367-b6b4-bd7288a76aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383e174a-f8de-4ae0-9dc5-31880e58747c","keywords":null,"link":"/360/202004__juhasz_kata_tancos_dramaturg__elesettsegrol_csorbitasrol__esti_vizit","timestamp":"2020. január. 28. 15:00","title":"Eltáncolta a Függetlenségi nyilatkozatot is, de független művészként nem tudna megélni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa harmadik országában jelent meg a koronavírus.","shortLead":"Európa harmadik országában jelent meg a koronavírus.","id":"20200129_Egy_kinai_no_bevitte_a_koronavirust_Finnorszagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c9d39b4-a1a8-468e-8eec-88a708f337c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46045a2a-b51b-4f32-ae09-57ca6868a007","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Egy_kinai_no_bevitte_a_koronavirust_Finnorszagba","timestamp":"2020. január. 29. 20:53","title":"Egy kínai nő bevitte a koronavírust Finnországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerint őket megbélyegzik a hitük miatt.","shortLead":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerint őket megbélyegzik a hitük miatt.","id":"20200129_A_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_szerint_oket_megbelyegzik_a_hituk_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486b8a20-0788-4053-bb77-33dba178f27b","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_szerint_oket_megbelyegzik_a_hituk_miatt","timestamp":"2020. január. 29. 17:10","title":"A katolikusok is beszálltak a Niedermüller-vitába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5ec203d-5495-4120-beff-93fabdc84cdc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretnék, hogy a babák a világ sokféleségét tükrözzék.","shortLead":"Szeretnék, hogy a babák a világ sokféleségét tükrözzék.","id":"20200128_Kopasz_vitiligos_Barbie_es_hosszu_haju_Kennel_erzekenyit_tovabb_a_Mattel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5ec203d-5495-4120-beff-93fabdc84cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24ff60a-76bb-4dec-a069-9f48e3015d2a","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Kopasz_vitiligos_Barbie_es_hosszu_haju_Kennel_erzekenyit_tovabb_a_Mattel","timestamp":"2020. január. 28. 14:17","title":"Kopasz Barbie-t és hosszú hajú Kent dob piacra a Mattel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55809811-fc8e-4819-8faa-ac12f295115f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok csúcsverzióinál lassan megszokottá váló 5G-funkcióval bővítette eddigi legjobb táblagépét a Samsung.","shortLead":"Az okostelefonok csúcsverzióinál lassan megszokottá váló 5G-funkcióval bővítette eddigi legjobb táblagépét a Samsung.","id":"20200130_samsung_galaxy_tab_s6_5g_tablagep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55809811-fc8e-4819-8faa-ac12f295115f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98e8de0-268d-4b42-9462-8b96ab5899e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_samsung_galaxy_tab_s6_5g_tablagep","timestamp":"2020. január. 30. 10:03","title":"A Samsung előállt a világ első 5G-s táblagépével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]