[{"available":true,"c_guid":"0c3725d5-ff95-4302-b0ed-667cbd424489","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai külügyminiszter többek között arra hivatkozik, hogy a Vuhani Virológiai Intézet csupán néhány kilométernyire található az élőállatpiactól.","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter többek között arra hivatkozik, hogy a Vuhani Virológiai Intézet csupán néhány...","id":"20200416_Az_amerikai_kormany_tovabb_vizsgalja_hogy_a_koronavirus_egy_kinai_laborbol_szabadulte_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c3725d5-ff95-4302-b0ed-667cbd424489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53450334-58b9-458d-b985-e9f4f0ab1863","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_Az_amerikai_kormany_tovabb_vizsgalja_hogy_a_koronavirus_egy_kinai_laborbol_szabadulte_el","timestamp":"2020. április. 16. 13:13","title":"Az amerikai kormány tovább vizsgálja, hogy a koronavírus egy kínai laborból szabadult-e el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A diplomák kiállítását is sürgeti a kormány a felsőoktatási intézményeknél.","shortLead":"A diplomák kiállítását is sürgeti a kormány a felsőoktatási intézményeknél.","id":"20200415_diploma_nyelvvizsga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb37f7fb-f556-4d4b-b233-addf560f9fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d576445-f0cc-442f-957b-58c208c1a8cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200415_diploma_nyelvvizsga","timestamp":"2020. április. 15. 20:31","title":"Újabb módosításokról döntöttek: változik a vizsgák és a felvételik lebonyolítása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Amióta csak figyelik, egyetlen év elején sem végeztek akkora pusztítást a fakitermelők, mint idén. 