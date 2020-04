Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"156 halottja van a koronavírus-járványnak Magyarországon.","shortLead":"156 halottja van a koronavírus-járványnak Magyarországon.","id":"20200417_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c96451-feb7-46d4-8860-013da4e6b4cb","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 17. 07:27","title":"Újabb 14 beteg hunyt el, 1763 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ám még azt sem tudni pontosan, hogy a játékosok mikor kezdhetnek újra edzeni.","shortLead":"Ám még azt sem tudni pontosan, hogy a játékosok mikor kezdhetnek újra edzeni.","id":"20200417_zart_kapuk_angol_labdarugo_bajnoksag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ead2c3d-7545-4444-87cc-cf6c62e63ba9","keywords":null,"link":"/sport/20200417_zart_kapuk_angol_labdarugo_bajnoksag","timestamp":"2020. április. 17. 14:44","title":"Nem lesznek nézők az alsóbb osztályú angol bajnokikon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d824843-fcc1-495c-9c5e-aaa267969b5a","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Százezrével érkeznek Európába az egészségügyi védőfelszerelések Kínából, ezzel egy időben mind többen aggódnak, hogy Peking a humanitárius célok mellett gazdasági és politikai haszonszerzésre is használja a segítségnyújtást. Különösen igaz az a közép-európai térségre, ahol Orbán Viktor és más kormányfők is az Európai Unió ellenpéldájaként hozták fel Kínát. Peking tagad, az viszont tény, hogy sok drágán vásárolt koronavírusteszt és maszk minőségével komoly bajok vannak. ","shortLead":"Százezrével érkeznek Európába az egészségügyi védőfelszerelések Kínából, ezzel egy időben mind többen aggódnak...","id":"20200417_Politikai_befolyas_Kina_maszk_diplomacia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d824843-fcc1-495c-9c5e-aaa267969b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdcbc72c-eae5-478d-86b5-313f4da774c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_Politikai_befolyas_Kina_maszk_diplomacia_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 13:00","title":"Politikai befolyás is érkezhet a repülőtereken landoló kínai maszkokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint továbbra is elvégzik a beavatkozásokat az életveszélyes állapotban lévő betegeknél.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint továbbra is elvégzik a beavatkozásokat az életveszélyes állapotban lévő...","id":"20200417_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_emmi_kasler_miklos_idos_emberek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42aa62d9-63f6-4e34-8a5a-e682bc178092","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_egeszsegugy_emmi_kasler_miklos_idos_emberek","timestamp":"2020. április. 17. 13:36","title":"Káslerék visszautasítják, hogy a kórházak \"kirakják az öreg embereket meghalni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0938c112-84f0-4531-846b-f3c794734c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koncepciót kidolgozó NASA-mérnök szerint a holdi teleszkóppal olyan megfigyeléseket végezhetnének, amik a Földről kivitelezhetetlenek.","shortLead":"A koncepciót kidolgozó NASA-mérnök szerint a holdi teleszkóppal olyan megfigyeléseket végezhetnének, amik a Földről...","id":"20200416_nasa_tavcso_teleszkop_hold_krater_lunar_crater_radio_telescope","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0938c112-84f0-4531-846b-f3c794734c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81c7aa4d-f502-468e-9fc5-2be8007c3545","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_nasa_tavcso_teleszkop_hold_krater_lunar_crater_radio_telescope","timestamp":"2020. április. 16. 09:33","title":"Előállt az új tervével a NASA: hatalmas távcsövet építenének a Hold egyik kráterébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838cec3-c464-4196-bd83-419cbf1ac8e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskola körül és a folyosókon felügyelik majd, hogy a diákok ne csoportosuljanak. A kezdés pedig 8 óra helyett 9 óra lesz a május 4-én induló érettségiknél. Igény szerint maszkot is biztosítanak, de viselése nem lesz kötelező. Tesztelni nem fogják a vizsgázókat.","shortLead":"Az iskola körül és a folyosókon felügyelik majd, hogy a diákok ne csoportosuljanak. A kezdés pedig 8 óra helyett 9 óra...","id":"20200417_A_rendorok_is_besegitenek_az_erettsegi_lebonyolitasaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b838cec3-c464-4196-bd83-419cbf1ac8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ce85e2-dc3e-49d5-bd8d-2bf7312661cf","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_A_rendorok_is_besegitenek_az_erettsegi_lebonyolitasaban","timestamp":"2020. április. 17. 11:16","title":"A rendőrök is besegítenek az érettségi lebonyolításába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sok helyen úgynevezett immunigazolványok kibocsátásával szeretnék meggyorsítani a visszatérést a normális élethez, de a Deutsche Wellének nyilatkozó szakértő szerint ez több problémát is felvet. ","shortLead":"Sok helyen úgynevezett immunigazolványok kibocsátásával szeretnék meggyorsítani a visszatérést a normális élethez, de...","id":"20200417_Gyorsithatjae_a_korlatozasok_enyhiteset_ha_igazolvanyt_kapnak_a_gyogyultak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c4f5207-c025-4e3e-b149-db5a38248045","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200417_Gyorsithatjae_a_korlatozasok_enyhiteset_ha_igazolvanyt_kapnak_a_gyogyultak","timestamp":"2020. április. 17. 16:02","title":"Gyorsíthatja-e a korlátozások enyhítését, ha igazolványt kapnak a gyógyultak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"658c9941-5a00-4c4f-8f73-07c3988cf030","c_author":"HVG","category":"360","description":"Javíthat az alvásminőségen a világ talán legdrágább fűszere, a sáfrány – derítették ki ugyanazok az ausztrál kutatók, akik korábban az említett fűszer antidepresszáns hatását fedték fel. ","shortLead":"Javíthat az alvásminőségen a világ talán legdrágább fűszere, a sáfrány – derítették ki ugyanazok az ausztrál kutatók...","id":"202016_minosegi_alvas_safranyos_jo_ejszakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=658c9941-5a00-4c4f-8f73-07c3988cf030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e873ccb0-f9fa-4dbf-9f64-d55a6cb403f7","keywords":null,"link":"/360/202016_minosegi_alvas_safranyos_jo_ejszakat","timestamp":"2020. április. 16. 17:00","title":"14 mg a sáfrányból sokat segíthet az esti alváson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]