Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Áprilisban csaknem 30 ponttal, soha nem látott mértékben zuhant a GKI konjunktúra-indexe. Természetesen a koronavírus-járvány a ludas. ","shortLead":"Áprilisban csaknem 30 ponttal, soha nem látott mértékben zuhant a GKI konjunktúra-indexe. Természetesen...","id":"20200426_gki_index_magyarorszag_gazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=199211fa-a435-4869-b08d-481be0020011&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8477e633-800a-4da0-8dfe-8037bd53f7e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_gki_index_magyarorszag_gazdasag","timestamp":"2020. április. 27. 06:05","title":"Összeomlottak a magyar gazdasággal kapcsolatos várakozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d47384-02ed-49d3-b450-946f7faa5dfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentőszolgálat szóvivőjét váratlanul érte a hatalmas népszerűség, amit a járványügyi kommunikáció hozott neki. A szakember büszke, hogy a magyarok betartják a szabályokat, és hiszi, nyárra kicsit fellélegezhetünk.\r

\r

","shortLead":"A mentőszolgálat szóvivőjét váratlanul érte a hatalmas népszerűség, amit a járványügyi kommunikáció hozott neki...","id":"20200425_Gyorfi_Pal_gyujti_a_rola_szolo_memeket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89d47384-02ed-49d3-b450-946f7faa5dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7911f90-5d4c-4a28-b893-8299f5ddd54f","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Gyorfi_Pal_gyujti_a_rola_szolo_memeket","timestamp":"2020. április. 25. 10:07","title":"Győrfi Pál jót röhög a róla szóló mémeken és gyűjti azokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fa16acd-edb1-424e-a4d3-574677044439","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Klebelsberg Központ vezetője szerint, ha mindenki betartja a védekezéshez szükséges előírásokat, akkor nem lesz fertőzésveszély az érettségin. A digitális oktatás jól vizsgázott, igaz, a tanulók öt százaléka kimarad ebből. Van mintegy 700 gyerek, aki nem otthonról tanul, hanem bejár az iskolákba.\r

\r

","shortLead":"A Klebelsberg Központ vezetője szerint, ha mindenki betartja a védekezéshez szükséges előírásokat, akkor nem lesz...","id":"20200425_Hathetszaz_gyerek_most_is_bejar_az_iskolakba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fa16acd-edb1-424e-a4d3-574677044439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8194a5a5-3737-4a69-9f5d-0a381af23b4b","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Hathetszaz_gyerek_most_is_bejar_az_iskolakba","timestamp":"2020. április. 25. 18:25","title":"Hat-hétszáz gyerek most is bejár az iskolákba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szakképzést lezáró vizsgákon mintegy 70 ezer diák vesz részt.\r

\r

","shortLead":"A szakképzést lezáró vizsgákon mintegy 70 ezer diák vesz részt.\r

\r

","id":"20200425_Kihirdettek_a_szakami_vizsgak_szabalyait_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dcb012a-6387-4ab3-bd16-1c9479167dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9481106f-d47f-41ea-ac0b-7a02e896756d","keywords":null,"link":"/elet/20200425_Kihirdettek_a_szakami_vizsgak_szabalyait_is","timestamp":"2020. április. 25. 16:02","title":"Kihirdették a szakmai vizsgák szabályait is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Naprendszeren kívülről származó 2I/Borisov a tudósok szerint nem egy szokványos üstökös, összetétele eltér a Naprendszerünkben keletkezett üstökösökétől.","shortLead":"A Naprendszeren kívülről származó 2I/Borisov a tudósok szerint nem egy szokványos üstökös, összetétele eltér...","id":"20200425_2i_borisov_ustokos_tanulmany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce6bd42f-7fa9-4e25-8f50-1a1d53a30e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f2625d-4a2d-4d0c-a03e-c0d6817d2482","keywords":null,"link":"/tudomany/20200425_2i_borisov_ustokos_tanulmany","timestamp":"2020. április. 25. 14:03","title":"\"Egy sötét és hideg helyről érkezett hóember\" a Naprendszerünkön kívülről berepült üstökös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letartóztatott a Budai Központi Kerületi Bíróság vasárnap egy férfit, aki azzal fenyegette a rendőröket, hogy ha nem csökkentik egy XIII. kerületi áruház vásárlóinak számát, robbantással éri el célját.","shortLead":"Letartóztatott a Budai Központi Kerületi Bíróság vasárnap egy férfit, aki azzal fenyegette a rendőröket, hogy ha nem...","id":"20200426_Tul_sokan_voltak_voltak_az_aruhazban_ezert_fel_akarta_robbantani","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80fe91c2-53b6-403c-b019-ecb7c933ccae","keywords":null,"link":"/itthon/20200426_Tul_sokan_voltak_voltak_az_aruhazban_ezert_fel_akarta_robbantani","timestamp":"2020. április. 26. 15:25","title":"Túl sokan voltak voltak az áruházban, ezért fel akarta robbantani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9975c921-0f1d-46f8-a88d-eb523e405ecb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László Imre, a DK egészségügyi szakpolitikusa, a Szent Imre kórház volt igazgatója a Magyar Hang írásásra reagált, amely szerint száz fekvőbetegnél és negyven kórházi dolgozónál mutatták ki a koronavírust a Szent Imre kórházban.","shortLead":"László Imre, a DK egészségügyi szakpolitikusa, a Szent Imre kórház volt igazgatója a Magyar Hang írásásra reagált...","id":"20200425_DK_A_kormany_felelossege_hogy_100_beteg_es_40_dolgozo_betegedhetett_meg_a_Szent_Imre_korhazban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9975c921-0f1d-46f8-a88d-eb523e405ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6bf077-f828-4483-812d-bcb1c98db5c9","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_DK_A_kormany_felelossege_hogy_100_beteg_es_40_dolgozo_betegedhetett_meg_a_Szent_Imre_korhazban","timestamp":"2020. április. 25. 17:03","title":"DK: A kormány felelőssége, hogy 100 beteg és 40 dolgozó betegedhetett meg a Szent Imre kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kutyák, macskák, nyulak, tengeri malacok, sőt még tyúkok is tömegével találnak otthonra a szobafogságra ítélt amerikaiaknál.","shortLead":"Kutyák, macskák, nyulak, tengeri malacok, sőt még tyúkok is tömegével találnak otthonra a szobafogságra ítélt...","id":"20200426_Elviszik_az_osszes_ebet_a_menhelyekrol_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51291690-66b3-4f52-b36b-51f9ba08a68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06901978-1f61-4c66-8160-b9fd594df1f6","keywords":null,"link":"/kkv/20200426_Elviszik_az_osszes_ebet_a_menhelyekrol_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2020. április. 26. 16:13","title":"Elviszik az összes ebet a menhelyekről az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]