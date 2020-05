Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok, akik enyhe tüneteket mutatnak, otthoni karanténban maradhatnak.","shortLead":"Azok, akik enyhe tüneteket mutatnak, otthoni karanténban maradhatnak.","id":"20200511_koronavirus_budapest_betegek_szallitasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92556433-4497-4149-a49c-5d9cf3c14f62","keywords":null,"link":"/itthon/20200511_koronavirus_budapest_betegek_szallitasa","timestamp":"2020. május. 11. 23:02","title":"Hivatalos, Budapestre szállítják az új, súlyos koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai járványügyi és egészségügyi központok, valamint a gyógyszerfelügyelet vezetői is találkoztak az alelnök koronavírusos szóvivőjével, mindannyiukat karanténba küldték.","shortLead":"Az amerikai járványügyi és egészségügyi központok, valamint a gyógyszerfelügyelet vezetői is találkoztak az alelnök...","id":"20200510_usa_karanten_fauci_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79e3b61d-0049-4465-a830-b079b24ebbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b3d5dda-360e-41e1-bc17-c9f409c17298","keywords":null,"link":"/vilag/20200510_usa_karanten_fauci_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 08:44","title":"Karanténba kerültek az USA koronavírus elleni küzdelmének legfontosabb vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az egy évvel korábbihoz képest közel 30 százalékos volt az olasz ipari termelés visszaesése márciusban.","shortLead":"Az egy évvel korábbihoz képest közel 30 százalékos volt az olasz ipari termelés visszaesése márciusban.","id":"20200511_olasz_ipar_statisztika_eses_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=311d44a4-65d2-4618-99d6-9bb3e7feb9db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aedbcdc-bbc8-41d0-8008-921983759124","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200511_olasz_ipar_statisztika_eses_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. május. 11. 11:32","title":"Legalább harminc éve nem zuhant ekkorát az olasz ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a3fa15-c07c-4575-bace-766623830c6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus-járvánnyal összefüggésben már közhelyeink is vannak, ezeket szedte csokorba Kovács András Péter. Megtudhatjuk, hogy miért félreérthető az, hogy laposítsuk a görbét és mikor kell tovább ugratni a Győrfi Pál hirdetést. ","shortLead":"A koronavírus-járvánnyal összefüggésben már közhelyeink is vannak, ezeket szedte csokorba Kovács András Péter...","id":"20200511_Duma_Aktual_Korona_kozhelyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28a3fa15-c07c-4575-bace-766623830c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cb26d90-fc29-41d6-8004-c6a82a87d608","keywords":null,"link":"/360/20200511_Duma_Aktual_Korona_kozhelyek","timestamp":"2020. május. 11. 19:30","title":"Duma Aktuál: Ha baj van, segít Frau Müller és a Maradj Otthon Man","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ac1b78-b894-4b10-9ea1-fe0b3abe3e06","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A külsős vezető stylist havonta nettó 3,74 millió forintot tesz zsebre az MTVA-tól.","shortLead":"A külsős vezető stylist havonta nettó 3,74 millió forintot tesz zsebre az MTVA-tól.","id":"20200511_350_millioba_kerul_hogy_a_kozmediasok_jol_mutassanak_a_kepernyon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71ac1b78-b894-4b10-9ea1-fe0b3abe3e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c13268da-cf76-4d40-a575-aa66b24b8e86","keywords":null,"link":"/kkv/20200511_350_millioba_kerul_hogy_a_kozmediasok_jol_mutassanak_a_kepernyon","timestamp":"2020. május. 11. 14:05","title":"350 millióba kerül, hogy a közmédiások jól mutassanak a képernyőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b3ea2c-4a25-4f30-9009-6a32346ae3b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pekingben minden eddiginél szorosabb megfigyelési technikát dolgoztak ki a koronavírus terjedésének monitorozására.","shortLead":"Pekingben minden eddiginél szorosabb megfigyelési technikát dolgoztak ki a koronavírus terjedésének monitorozására.","id":"20200511_okoskarkoto_testhomerseklet_merese_peking_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3b3ea2c-4a25-4f30-9009-6a32346ae3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e70dcb7-2d87-4902-8d26-067d1df4ee4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_okoskarkoto_testhomerseklet_merese_peking_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 11. 15:35","title":"A testhőjüket mérő karkötőt kaptak a pekingi diákok, nem vehetik le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06e415f-2d77-4262-8850-2823b3dd70fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbiaknál is sokkal részletesebb felvételt készített szomszédos kísérőnkről, a Holdról Andrew McCarthy asztrofotós. Két hétbe telt, mire összeállt az eredmény.","shortLead":"A korábbiaknál is sokkal részletesebb felvételt készített szomszédos kísérőnkről, a Holdról Andrew McCarthy...","id":"20200511_hold_asztrofo_terminator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c06e415f-2d77-4262-8850-2823b3dd70fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41b12edc-11f1-4a39-95e5-67bfb9c19c2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_hold_asztrofo_terminator","timestamp":"2020. május. 11. 09:03","title":"Soha nem láthatja úgy a Holdat, ahogy ezen a különleges fotón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d23578-fbfa-4244-a3e4-22dd15ced32c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferencvárosban ingyen szűrést biztosítanak az időseknek, a DK-s vezetésű kerületekben pedig a munka nélkül maradtaknak adnak támogatást. Itthon eddig 3263 koronavírusos beteget regisztráltak, a világon már meghaladja a 4 milliót az összes igazolt fertőzött száma. Kövesse velünk a koronavírus-járványról szóló híreket percről percre!","shortLead":"Ferencvárosban ingyen szűrést biztosítanak az időseknek, a DK-s vezetésű kerületekben pedig a munka nélkül maradtaknak...","id":"20200510_50_uj_fertozott_Magyarorszagon_vilagszerte_tobb_mint_4_millioan_koronavirusosak__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d23578-fbfa-4244-a3e4-22dd15ced32c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7044a645-299f-4e34-8197-f6a58c8cad9a","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_50_uj_fertozott_Magyarorszagon_vilagszerte_tobb_mint_4_millioan_koronavirusosak__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 10. 08:44","title":"Öngyilkos lehetett egy magyar férfi az egyik tengerjárón, újra felbukkant a koronavíus Vuhanban - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]