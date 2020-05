Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"De csak a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett. ","shortLead":"De csak a járványügyi szabályok szigorú betartása mellett. ","id":"20200512_Meszaros_Lorinc_erdekeltseg_szallodak_hunguest_hotels","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65a9e35-564e-4da3-a98f-e2aa8674bca6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200512_Meszaros_Lorinc_erdekeltseg_szallodak_hunguest_hotels","timestamp":"2020. május. 12. 16:39","title":"Már a hétvégén kinyit két Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó szálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A második generációs Mirait nem tart tovább teljesen feltölteni, mint egy normál autót benzinnel megtankolni.","shortLead":"A második generációs Mirait nem tart tovább teljesen feltölteni, mint egy normál autót benzinnel megtankolni.","id":"20200513_magyarorszagra_johet_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_mirai_hidrogen_uzemanyagcella","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68c613b5-70ce-4268-b08b-bc09b826c6fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda97723-b17b-4315-9b52-b394903679ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200513_magyarorszagra_johet_a_toyota_percek_alatt_feltoltheto_villanymotoros_autoja_mirai_hidrogen_uzemanyagcella","timestamp":"2020. május. 13. 07:59","title":"Magyarországra jöhet a Toyota percek alatt feltölthető villanymotoros autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég vezetése szerint a munkavállalók teljesítményét nehéz helyzetben is értékelni kell.","shortLead":"A cég vezetése szerint a munkavállalók teljesítményét nehéz helyzetben is értékelni kell.","id":"20200512_magyar_suzuki_esztergom_bonusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1068344c-21ef-4725-b29e-77f18e378145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f79d4ac5-3031-474b-8771-22e6bf0c622b","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_magyar_suzuki_esztergom_bonusz","timestamp":"2020. május. 12. 17:10","title":"A válság ellenére is bónuszt fizet a magyar Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d2c248-5e02-4f52-8d3b-bbb3be57d91a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A járművezetők többsége úgy véli, betartja lakott területen belül az 50 km/órás sebességhatárt. A lakott területen kívül érvényes 90-et azonban már csak az autósok fele tiszteli, míg sztrádán autózva nagyon vegyes a kép.","shortLead":"A járművezetők többsége úgy véli, betartja lakott területen belül az 50 km/órás sebességhatárt. A lakott területen...","id":"20200512_Lakott_teruleten_kicsit_gyorsabban_a_sztradan_kicsit_lassabban_hajtanak_a_magyarok_a_megengedettnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59d2c248-5e02-4f52-8d3b-bbb3be57d91a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b34d806f-c27b-4952-9fa9-26d8cc54c36b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_Lakott_teruleten_kicsit_gyorsabban_a_sztradan_kicsit_lassabban_hajtanak_a_magyarok_a_megengedettnel","timestamp":"2020. május. 12. 13:01","title":"Az autósok 70 százaléka állítja, soha nem lépi át a 130-as tempót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt tárgyalás, Kaleta Gábor újságírókkal sem találkozott.\r

","shortLead":"Nem volt tárgyalás, Kaleta Gábor újságírókkal sem találkozott.\r

","id":"20200513_Felfuggesztett_bortont_kapott_pedofilugye_miatt_a_volt_perui_nagykovet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b03e86-7a56-4be2-bf78-366f69b46507","keywords":null,"link":"/itthon/20200513_Felfuggesztett_bortont_kapott_pedofilugye_miatt_a_volt_perui_nagykovet","timestamp":"2020. május. 13. 07:59","title":"Felfüggesztett börtönt kapott pedofilügye miatt a volt perui nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A különleges gazdasági övezetek kialakítása miatt egyes települések jelentős bevételeket veszítenek, azokat a megyék kapják. A kormány szerint az önkormányzatok nem veszítenek.","shortLead":"A különleges gazdasági övezetek kialakítása miatt egyes települések jelentős bevételeket veszítenek, azokat a megyék...","id":"20200513_A_kormany_csusztatva_magyarazza_az_onkormanyzatok_karara_letrehozando_ovezeteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf363825-1918-463c-83cc-3dfeb92cb151","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_A_kormany_csusztatva_magyarazza_az_onkormanyzatok_karara_letrehozando_ovezeteket","timestamp":"2020. május. 13. 14:58","title":"A kormány csúsztatva magyarázza az önkormányzatok kárára létrehozandó övezeteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1585027d-2c4c-44fc-b96e-68b3bc53ba4e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A lőkösházi Orsós Krisztián sípcsontjában érzett fájdalmat egy meccs után. Ellátták, de sérülése nem akart gyógyulni.","shortLead":"A lőkösházi Orsós Krisztián sípcsontjában érzett fájdalmat egy meccs után. Ellátták, de sérülése nem akart gyógyulni.","id":"20200513_meghalt_orsos_krisztian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1585027d-2c4c-44fc-b96e-68b3bc53ba4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51652ff8-34a7-4195-9b3b-1f2fc2682f8d","keywords":null,"link":"/elet/20200513_meghalt_orsos_krisztian","timestamp":"2020. május. 13. 20:13","title":"Meghalt a 22 éves focista, aki a lábáról is lemondott, hogy családjával lehessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alábbi ügynek igen fontos tanulsága van: ne hozzon létre Facebook-profilt a kedvencének.","shortLead":"Az alábbi ügynek igen fontos tanulsága van: ne hozzon létre Facebook-profilt a kedvencének.","id":"20200512_facebook_szemelyazonossag_ellenorzese_jogositvany_szemelyi_igazolvany_kutya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c562476b-2d50-4de5-9114-742fa283005c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba41442-271b-457a-9173-747f10ddf7a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_facebook_szemelyazonossag_ellenorzese_jogositvany_szemelyi_igazolvany_kutya","timestamp":"2020. május. 12. 21:03","title":"Jogosítványt kért a Facebook egy kutyától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]