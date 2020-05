Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Orbán Viktor és Varga Judit nélkül kezdődött meg a vita reggel kilenc után nem sokkal az Európai Parlament plenáris ülésén a magyar járvány miatt bevezetett intézkedésekről, és azok demokráciára, jogállamiságra és alapjogokra gyakorolt hatásáról. A kormány végül a szabályok miatt nem kapott szót, a képviselők viszont meglepően felkészültek voltak az aktuális magyar ügyekből. Vera Jourová bizottsági alelnök szerint a legnagyobb gond még mindig az, hogy nincs időkorlátja a felhatalmazási törvénynek.

Felhatalmazási törvény és uniós pénzek felfüggesztése: Magyarországról vitázott az EP

Több részben mutatjuk be a HVG-könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Egy fekete férfi vagy egy fehér nő legyen a demokraták elnökjelöltje? És milyen előítéletekkel kell megküzdenie annak, aki nő és fekete is, ráadásul férje oldalán a Fehér Házba készül?

Michelle Obama: Így lettem 4. rész – Mintha a nagyvilágban a karikatúraváltozatom törne-zúzna Gyanúsítottként hallgatták ki Lesi László Csaba (L. L. Junior) volt élettársát közös gyerekük halála miatt – tudta meg az Index.

Az április végéig a COVID-19 betegségben elhunytak 90 százaléka 70 év fölötti volt az országban, több mint felük idősotthonokban halt meg.

Pusztít a svéd idősotthonokban a koronavírus, 10 ezer új gondozót vesznek fel Gondatlan veszélyeztetéssel vádolják fiuk halála miatt L. L. Junior volt élettársát

A maszkok értéke 7,5 millió forint.

Ötvenezer maszkot ad Magyarországnak a délvidéki focicsapat, amit korábban 3 milliárddal támogatott meg az Orbán-kormány Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövőmondó, aki az ezredforduló tájékán megteremtette a modern járványok modellezésének eszköztárát. Most azt mondja, nem vagyunk túl a nehezén.

Min dolgozik "a koronavírus bestsellerírója"?

Hatalmas vagyonok mozdulhatnak meg idehaza közpénzek felhasználásával és a veszélyhelyzet ürügyén anélkül, hogy arról a nyilvánosság értesülne. 