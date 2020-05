Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd42daa-5261-4701-a926-76dd2a54b108","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gene Simmons korábban arról beszélt a Bild Zeitungnak, hogy édesanyja – kímélendő őt – nemigen mesélt neki arról, mi történt vele a holokauszt idején. A német lap elkezdett nyomozni, és sok dokumentumot sikerült előásnia. Ezeket most megosztotta a világhírű zenésszel.","shortLead":"Gene Simmons korábban arról beszélt a Bild Zeitungnak, hogy édesanyja – kímélendő őt – nemigen mesélt neki arról, mi...","id":"20200506_Hajszalon_mult_hogy_tulelte_Mauthausent_a_KISSsztar_magyar_edesanyja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd42daa-5261-4701-a926-76dd2a54b108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ecf7cf-2439-43c6-b35d-cb92c117f1ae","keywords":null,"link":"/360/20200506_Hajszalon_mult_hogy_tulelte_Mauthausent_a_KISSsztar_magyar_edesanyja","timestamp":"2020. május. 06. 07:30","title":"Hajszálon múlt, hogy túlélte Mauthausent a KISS együttes sztárjának magyar édesanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229","c_author":"HVG","category":"360","description":"A világjárvány miatt bekövetkezett gyárleállások tapasztalatai nyomán új lendületet kaphat a 4. ipari forradalom. Már rövid távon előtérbe kerül az automatizáció és a távvezérlés a termelésben, hosszabb távon pedig a nagy termékválasztékot kis mennyiségben előállító, illetve felhőalapú gyártásé lehet a jövő.","shortLead":"A világjárvány miatt bekövetkezett gyárleállások tapasztalatai nyomán új lendületet kaphat a 4. ipari forradalom. Már...","id":"202018__adatositott_termeles__3ds_nyomtatas__okos_gyarak__felhosodes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7920eaa-fbb1-4f9c-8ae3-276d8e6c8f99","keywords":null,"link":"/360/202018__adatositott_termeles__3ds_nyomtatas__okos_gyarak__felhosodes","timestamp":"2020. május. 04. 17:00","title":"Felhőalapú termelés: a járvány után felgyorsulhat a gyárak digitalizációja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d83fdb2-7799-4c46-8e7e-0e7646d90627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendkívüli helyzetre tekintettel, a távoktatási időszak megkönnyítése érdekében nyár végéig ingyenesen hozzáférhetővé teszi online szótárait a Maxim Könyvkiadó.","shortLead":"A rendkívüli helyzetre tekintettel, a távoktatási időszak megkönnyítése érdekében nyár végéig ingyenesen hozzáférhetővé...","id":"20200505_grimm_online_szotarak_ingyenes_hozzaferes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d83fdb2-7799-4c46-8e7e-0e7646d90627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d500885a-85c2-4a91-98c2-e86f4c056449","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_grimm_online_szotarak_ingyenes_hozzaferes","timestamp":"2020. május. 05. 12:03","title":"6 nyelv oda-vissza szótárához férhet hozzá ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy Kína- és egy USA-központú világ jöhet létre a következő években, az EU-nak és az Egyesült Államoknak pedig óriási szüksége lenne egymásra. A fő kérdés az lehet, ki tudja a legjobban elhitetni, hogy ő biztonságot ad - erről tartott előadást Orbán Krisztián közgazdász.","shortLead":"Egy Kína- és egy USA-központú világ jöhet létre a következő években, az EU-nak és az Egyesült Államoknak pedig óriási...","id":"20200506_Uj_vilagrend_gazdasagi_valsag_usa_kina_koronavirus_orban_krisztian","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42357889-1434-4fb1-9615-b191f95fc629","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_Uj_vilagrend_gazdasagi_valsag_usa_kina_koronavirus_orban_krisztian","timestamp":"2020. május. 06. 06:00","title":"Új világrendet hozhat a járvány utáni gazdasági válság, az győzhet, aki biztonságot kínál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e27667-f767-4832-b777-dc630888cd5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felismerte, mire utalnak a töredékes párbeszédek Fekete István novellájában? Észrevette, miben hasonló Tóth Árpád és Arany János egy-egy költeménye? Ha igen, okkal reménykedhet, hogy jól sikerült a magyarérettségije. Ha bizonytalan, nézze meg, hogyan oldotta meg a feladatokat egy szaktanár!","shortLead":"Felismerte, mire utalnak a töredékes párbeszédek Fekete István novellájában? Észrevette, miben hasonló Tóth Árpád és...","id":"20200504_magyarerettsegi_2020_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9e27667-f767-4832-b777-dc630888cd5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd762f2-933e-4309-abb6-2d011aa7773b","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_magyarerettsegi_2020_koronavirus","timestamp":"2020. május. 04. 15:41","title":"Így lehetett maximális pontszámot kapni a magyarérettségin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új Star Wars-tévésorozaton is dolgoznak a Disney Plusnál.","shortLead":"Egy új Star Wars-tévésorozaton is dolgoznak a Disney Plusnál.","id":"20200504_Taika_Waititi_rendezhet_uj_Star_Warsfilmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28fb46cb-1f0e-4ccd-ba33-76ac2d812b49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea49276-fdb9-49d8-9c2c-6db12182456e","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Taika_Waititi_rendezhet_uj_Star_Warsfilmet","timestamp":"2020. május. 04. 19:35","title":"Taika Waititi rendezhet új Star Wars-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gabriel Cirlig kiberbiztonsági szakértő állítja, hogy a Xiaomi típusú telefonja minden lényeges mozzanatát megfigyeli, majd orosz és szingapúri szerverekre továbbítja a kinyert adatokat. A cég szerint ez nem igaz.","shortLead":"Gabriel Cirlig kiberbiztonsági szakértő állítja, hogy a Xiaomi típusú telefonja minden lényeges mozzanatát megfigyeli...","id":"20200505_xiaomi_felhasznaloi_bongeszesi_adatok_kemkedes_duckduckgo_redmi_note_8","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f84d056f-b9a9-4720-89c4-e18d50842935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4013b864-9dea-4e78-a4a9-6568c420931b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200505_xiaomi_felhasznaloi_bongeszesi_adatok_kemkedes_duckduckgo_redmi_note_8","timestamp":"2020. május. 05. 15:08","title":"Súlyos vádak: kémkedhetnek a használóik után a Xiaomi telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a47cd0c-1927-4f86-8ef3-c09c51cfe12d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Tömegek veszíthetik el munkájukat az idegenforgalomban a koronavírus miatt, a kiesett bevételt pedig ezermilliárd dollárokban mérik. Néhol azonban még próbálják menteni a szezont.","shortLead":"Tömegek veszíthetik el munkájukat az idegenforgalomban a koronavírus miatt, a kiesett bevételt pedig ezermilliárd...","id":"202018__idegenforgalom__mento_otletek__harc_avendegert__veszett_fejsze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a47cd0c-1927-4f86-8ef3-c09c51cfe12d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643ffd40-1f75-46ec-aeff-b3dfb48ce4f2","keywords":null,"link":"/360/202018__idegenforgalom__mento_otletek__harc_avendegert__veszett_fejsze","timestamp":"2020. május. 05. 12:00","title":"Gazdasági válság: tízmilliók állása a tét – egyetlen ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]