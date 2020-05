Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírussal fertőzöttek még a tüneteik megjelenése előtt teleszórhatják kórokozókkal a környezetüket – derül ki a Cleveland Clinic tanulmányából.","shortLead":"A koronavírussal fertőzöttek még a tüneteik megjelenése előtt teleszórhatják kórokozókkal a környezetüket – derül ki...","id":"20200524_cleveland_clinic_kutatasa_koronavirus_kornyezeti_hatasai_agynemu_minta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=873310e8-f971-4516-a554-b560d0788926&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a165289-ba9d-40da-bab5-d9c5bc343ec9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_cleveland_clinic_kutatasa_koronavirus_kornyezeti_hatasai_agynemu_minta","timestamp":"2020. május. 24. 11:03","title":"Kiderült: a koronavírus imádja az ágyneműt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A válaszadók közül többen úgy gondolják, lesz második vírushullám Magyarországon.","shortLead":"A válaszadók közül többen úgy gondolják, lesz második vírushullám Magyarországon.","id":"20200525_nezopont_felmeres_rendkivuli_jogrend_veszelyhelyzet_jarvany_masodik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6fc130f-ae39-43e2-ad6a-64e88fc271d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b34399-9616-4db3-a0bc-c3ae0b1385a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_nezopont_felmeres_rendkivuli_jogrend_veszelyhelyzet_jarvany_masodik_hullam","timestamp":"2020. május. 25. 07:23","title":"A fideszesek 61 százaléka szerint is meg kell szüntetni a veszélyhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfe75ec-980a-4ffd-8534-17625caa6c7b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Elsősorban azt, hogy csak az a cég él túl egy katasztrófát, amelyik felkészült. Magyar kisvállalkozók leleményes ötleteit gyűjtöttük össze, ők így vészelték át a járványt.","shortLead":"Elsősorban azt, hogy csak az a cég él túl egy katasztrófát, amelyik felkészült. Magyar kisvállalkozók leleményes...","id":"20200524_Mit_tanulhat_egy_magyar_kisvallalkozo_a_koronavirusbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1bfe75ec-980a-4ffd-8534-17625caa6c7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b9e602-451c-46fc-94ee-88f16fe6956d","keywords":null,"link":"/kkv/20200524_Mit_tanulhat_egy_magyar_kisvallalkozo_a_koronavirusbol","timestamp":"2020. május. 24. 11:00","title":"Mit tanulhat egy magyar kisvállalkozó a koronavírusból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet szerette volna megnézni az iratot, amelyben a tárcavezető rendelkezik a kórházi ágyfelszabadításokról, az Emmi azonban elutasította a kérést.","shortLead":"A jogvédő szervezet szerette volna megnézni az iratot, amelyben a tárcavezető rendelkezik a kórházi...","id":"20200525_Per_Kasler_Emmi_Helsinki_Bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8773ee-b1c0-4896-96de-fe7ffb37e740","keywords":null,"link":"/itthon/20200525_Per_Kasler_Emmi_Helsinki_Bizottsag","timestamp":"2020. május. 25. 12:47","title":"Pert indít Kásler minisztériuma ellen a Helsinki Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég tulajdonosának 10 ezer lejes (nagyjából 723 ezer forintos) büntetést kell fizetnie a történtek miatt.","shortLead":"A cég tulajdonosának 10 ezer lejes (nagyjából 723 ezer forintos) büntetést kell fizetnie a történtek miatt.","id":"20200525_koronavirus_romania_ceg_fagylalt_fagyasztott_zoldseg_vedofelszereles_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2243fb85-30de-4cbf-adcd-3ebe0febf961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3696e782-422c-4151-ab0f-b5d47acc4f86","keywords":null,"link":"/kkv/20200525_koronavirus_romania_ceg_fagylalt_fagyasztott_zoldseg_vedofelszereles_birsag","timestamp":"2020. május. 25. 06:45","title":"Koronavírusos lett egy romániai cég 27 alkalmazottja, mert nem viselték a védőfelszerelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28dd855f-23c9-470f-8573-913f2b0767fd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A múzeum illetékesei attól tartanak, hogy az új szabályozá elriaszthatja a külföldi turistákat. ","shortLead":"A múzeum illetékesei attól tartanak, hogy az új szabályozá elriaszthatja a külföldi turistákat. ","id":"20200524_Majdnem_harom_honap_utan_ujra_kinyit_a_Vatikani_Muzeum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28dd855f-23c9-470f-8573-913f2b0767fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d01959fd-0f53-47db-9ddf-779118d85d76","keywords":null,"link":"/vilag/20200524_Majdnem_harom_honap_utan_ujra_kinyit_a_Vatikani_Muzeum","timestamp":"2020. május. 24. 17:26","title":"Majdnem három hónap után újra kinyit a Vatikáni Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56432a24-0590-4563-b6b9-52a30ab12b9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus a jelek szerint már betöltötte a csőbe a játékosoknak szánt új mobilját, a ROG Phone 3-at. Erről egy benchmark-teszt eredménye és a Wi-Fi Alliance tanúsítványa árulkodik.","shortLead":"Az Asus a jelek szerint már betöltötte a csőbe a játékosoknak szánt új mobilját, a ROG Phone 3-at. Erről...","id":"20200524_asus_rog_phone_3_telefon_benchmark_teszt_geekbench","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56432a24-0590-4563-b6b9-52a30ab12b9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33a3f22-4226-408c-b66a-63e7d2848d58","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_asus_rog_phone_3_telefon_benchmark_teszt_geekbench","timestamp":"2020. május. 24. 22:13","title":"Brutálisan erős lehet az Asus új mobilja, kikerült a pontszáma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában a Xiaomi. ","shortLead":"Egy meglehetősem bizarr, flip kamerával ellátott okostelefonos szabadalommal is rendelkezik hazájában, Kínában...","id":"20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f473ebaa-3eb6-414e-9bc2-8d58e2d9566b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f11b8a3-f153-4340-8dc3-68713c2afd9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200524_xiaomi_szabadalom_flip_kamera_hajlekony_kijelzovel","timestamp":"2020. május. 24. 15:03","title":"Olyan kamerát még nem láttunk telefonon, mint amit a Xiaomi szabadalmaztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]