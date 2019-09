© Mercedes

Nyílt titok, hogy a Mercedes hamarosan előrukkol egy új zászlóshajó modellel, az újgenerációs S-osztállyal , melynek méretkategóriájában azonban egy tisztán elektromos hajtásláncú vadonatúj modell is meg fog mutatkozni. Ez lesz a közelmúltban általunk is kipróbált EQC nagytestvére, az EQS, melynek előfutára már be is mutatkozott a mostani Frankfurti Autószalonon

A Mercedes Vision EQS nevet kapott koncepcióautó 470 lóerős teljesítménnyel és 760 Nm-es nyomatékkal rendelkezik, ami elegendő ahhoz, hogy a 0-100-as gyorsulást alig 4,5 másodperc alatt le lehessen tudni. Az 50:50 százalékos ideális tömegeloszlású, alacsony súlypontú luxusautó végsebessége 200 km/h feletti.

A padlóba integrált akkumulátor kapacitása mintegy 100 kWh és a gyártó közlése szerint a WLTP-szabvány szerinti hatótáv körülbelül 700 kilométer körül alakul. Amennyiben egy 350 kWh teljesítményű Ionity töltőre csatlakoztatjuk a Vision EQS-t, akkor alig 20 perc alatt megoldható a 80 százalékosra feltöltés.

Az 5,3 méter hosszú, 2,08 méter széles és alig 1,44 méter magas villanyautó tengelytávolsága 3,26 méter, látványos kerekei pedig 24 colosak.

Érdekesség, hogy elöl 940, hátul pedig 229 apró LED-et helyeztek el a fejlesztők, amely megoldással a sorozatgyártásba küldendő változaton vélhetően nem fogunk találkozni. A 3D-hologram fényszórós Mercedes Vision EQS hármas szintű önvezetésre képes.

