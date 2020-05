Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd286233-dc34-4439-9ccf-a80b0ab7a521","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó középkategóriás szedánja frissített külsővel és modernizált technikával támad. ","shortLead":"A bajor gyártó középkategóriás szedánja frissített külsővel és modernizált technikával támad. ","id":"20200527_lelepleztek_a_megujult_5os_bmwt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd286233-dc34-4439-9ccf-a80b0ab7a521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e548b87-b156-4f18-886c-6f582122e74e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_lelepleztek_a_megujult_5os_bmwt","timestamp":"2020. május. 27. 09:21","title":"Leleplezték a megújult 5-ös BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a tervek szerint fejenként 1000 dollárt adna a munkavállalóinak, hogy odahaza is megfelelő munkakörülményeket tudjanak kialakítani a cég dolgozói.","shortLead":"A Google a tervek szerint fejenként 1000 dollárt adna a munkavállalóinak, hogy odahaza is megfelelő munkakörülményeket...","id":"20200528_google_home_office_otthoni_munkavegzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818d60d9-4d8c-4199-9959-8ec9964dd1de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200528_google_home_office_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. május. 28. 08:33","title":"Fejenként 316 ezer forintnyi dollárt ad a távmunkás dolgozóinak a Google, hogy jobb legyen a home office","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9782038e-17f6-4b11-9409-20376dc61176","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület elemzése szerint már nemcsak az agrár élőhelyeken, de a magyarországi erdőkben is csökken a madárállomány. Az elmúlt húsz évben összesen 30 madárfaj száma csökkent az élőhelyük romlásának következtében. ","shortLead":"A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület elemzése szerint már nemcsak az agrár élőhelyeken, de a magyarországi...","id":"20200527_Tunnek_el_a_madarak_az_erdeinkbol_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9782038e-17f6-4b11-9409-20376dc61176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe7e819-365b-4390-a598-ba81971f501a","keywords":null,"link":"/elet/20200527_Tunnek_el_a_madarak_az_erdeinkbol_is","timestamp":"2020. május. 27. 12:11","title":"Tűnnek el a madarak az erdeinkből is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Órákkal azután, hogy holttestet találtak egy használaton kívüli telephelyen, letartóztatták a nőt, akit a gyilkossággal gyanúsítanak.","shortLead":"Órákkal azután, hogy holttestet találtak egy használaton kívüli telephelyen, letartóztatták a nőt, akit a gyilkossággal...","id":"20200528_angyalfold_gyilkossag_gyanusitott_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d765bf9-ef91-404f-a565-4f742cc747a5","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_angyalfold_gyilkossag_gyanusitott_rendorseg","timestamp":"2020. május. 28. 06:53","title":"Elfogták az angyalföldi gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egyre többen mernek kimozdulni otthonról egy hosszú hétvégi pihenésre.","shortLead":"Egyre többen mernek kimozdulni otthonról egy hosszú hétvégi pihenésre.","id":"20200528_szallas_nyaralas_turizmus_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f99edf5-d189-4d22-b218-c5b64c6da095&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d1639d-1500-4671-ba36-b7d895aea295","keywords":null,"link":"/kkv/20200528_szallas_nyaralas_turizmus_koronavirus","timestamp":"2020. május. 28. 06:19","title":"Néhány nap alatt duplájára nőtt a hosszú hétvégére szállást foglalók száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6eda49d-6940-4b32-9711-d36fa91bd281","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200527_Marabu_Feknyuz_Ez_a_Brusszel_idiota","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6eda49d-6940-4b32-9711-d36fa91bd281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8066b641-f9f6-4e35-8487-0fc45df519e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200527_Marabu_Feknyuz_Ez_a_Brusszel_idiota","timestamp":"2020. május. 27. 17:38","title":"Marabu Féknyúz: Ez a Brüsszel idióta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebdebd5-58ee-4f89-89a4-63df1f3ccb68","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6 literes biturbó motor igen komoly dinamikát kölcsönöz az 5,3 méternél is hosszabb limuzinnak.","shortLead":"A 6 literes biturbó motor igen komoly dinamikát kölcsönöz az 5,3 méternél is hosszabb limuzinnak.","id":"20200527_video_igy_szaguld_340nel_az_autopalyan_a_bentley_hatalmas_uj_luxusautoja_flying_spur","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ebdebd5-58ee-4f89-89a4-63df1f3ccb68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27687e7-f3bf-4c1a-afe7-fd3f229b69db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200527_video_igy_szaguld_340nel_az_autopalyan_a_bentley_hatalmas_uj_luxusautoja_flying_spur","timestamp":"2020. május. 27. 06:41","title":"Videó: így száguld 340-nel az autópályán a Bentley hatalmas új luxusautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a693d73-fb2f-4ba3-bdcb-eae4061e34e1","c_author":"Braining Hub","category":"brandcontent","description":"A mostani időszakban a korábbinál is fontosabbá vált, hogy tovább tudjuk képezni magunkat, szerencsére ezen a területen már most is dinamikus fejlődés látható, hazánk pedig élen jár a képzések tekintetében. \r

\r

