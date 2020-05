Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A debreceni BMW-gyár tervezett infrastruktúrára nem készült el a 2019 szeptemberében kötött szerződésben foglalt határidőre. Ezért ezt most módosítani kellett. A gyár 5 millió eurót később fizet.","shortLead":"A debreceni BMW-gyár tervezett infrastruktúrára nem készült el a 2019 szeptemberében kötött szerződésben foglalt...","id":"20200529_Lehet_hogy_nem_is_a_jarvany_miatt_csuszik_a_debreceni_BMWgyar_epitese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caa4a629-fa02-4115-ba6c-dad4247bec49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ad23cfa-bb29-428b-8cd1-0611e201954f","keywords":null,"link":"/kkv/20200529_Lehet_hogy_nem_is_a_jarvany_miatt_csuszik_a_debreceni_BMWgyar_epitese","timestamp":"2020. május. 29. 18:45","title":"Nem is a járvány miatt csúszik a debreceni BMW-gyár építése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"800a326e-0007-48d4-b262-64eb02b3bccf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus adott egy lehetőséget, a polgármester attól tart, ennek vége.","shortLead":"A koronavírus adott egy lehetőséget, a polgármester attól tart, ennek vége.","id":"20200528_Sadiq_Khan_Londont_ujra_elaraszthatjak_a_hajlektalanok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=800a326e-0007-48d4-b262-64eb02b3bccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4554190-76c6-4008-80b7-a7ff032dfd1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200528_Sadiq_Khan_Londont_ujra_elaraszthatjak_a_hajlektalanok","timestamp":"2020. május. 28. 11:22","title":"Sadiq Khan: Londont újra eláraszthatják a hajléktalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87684e0c-eca2-4f54-9ed6-733ed7a59f9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenőröknek a jövőben azt is figyelniük kell, hogy a járműveken utazók betartják-e a 1,5 méteres távolságot.","shortLead":"Az ellenőröknek a jövőben azt is figyelniük kell, hogy a járműveken utazók betartják-e a 1,5 méteres távolságot.","id":"20200528_Azt_kertek_az_utasok_hogy_legyen_tobb_jegyellenorzes_Budapesten_a_BKK_lepett_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87684e0c-eca2-4f54-9ed6-733ed7a59f9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad34586-a5c6-4b30-8cee-a4b95371dacf","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Azt_kertek_az_utasok_hogy_legyen_tobb_jegyellenorzes_Budapesten_a_BKK_lepett_is","timestamp":"2020. május. 28. 16:09","title":"A BKK közkívánatra visszaküldi az összes ellenőrét a járművekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590e89-10c1-488b-9ac4-b64d7eb1ef2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár megnyithatnak a vidámparkok, fura szabályokat kell betartani.","shortLead":"Bár megnyithatnak a vidámparkok, fura szabályokat kell betartani.","id":"20200528_Nem_lehet_sikitozni_a_hullamvasuton_a_koronavirus_miatt_Japanban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a590e89-10c1-488b-9ac4-b64d7eb1ef2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e099605-2eb6-4b75-9357-3f8f73d4233e","keywords":null,"link":"/elet/20200528_Nem_lehet_sikitozni_a_hullamvasuton_a_koronavirus_miatt_Japanban","timestamp":"2020. május. 28. 09:57","title":"Nem lehet sikítozni a hullámvasúton a koronavírus miatt Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig volt baj a kínai szállítmányokkal is, de akkor nem reagáltak a kérdésekre.","shortLead":"Pedig volt baj a kínai szállítmányokkal is, de akkor nem reagáltak a kérdésekre.","id":"20200529_maszk_europai_bizottsag_kina_operativ_torzs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d10fd0dc-b224-4fd2-b24c-52f70024bdff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3154051-ff27-4ece-ac7a-cc8ec9f4fc94","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_maszk_europai_bizottsag_kina_operativ_torzs","timestamp":"2020. május. 29. 12:45","title":"Csak az európai maszkok minőségéről beszél az operatív törzs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0bc27e0-d518-42ee-a2e5-25b006eca68a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak jött ki a zuhanyzóból, és nem gondolta, hogy a laptop kameráját épp arra fordította a hétéves gyereke.



","shortLead":"Csak jött ki a zuhanyzóból, és nem gondolta, hogy a laptop kameráját épp arra fordította a hétéves gyereke.



","id":"20200528_A_tavoktatas_veszelyei_meztelenul_besetalt_gyereke_orajan_a_kepbe_az_anyuka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0bc27e0-d518-42ee-a2e5-25b006eca68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca21904c-ed50-40a9-b7d3-09832d34f9b9","keywords":null,"link":"/elet/20200528_A_tavoktatas_veszelyei_meztelenul_besetalt_gyereke_orajan_a_kepbe_az_anyuka","timestamp":"2020. május. 28. 09:17","title":"A távoktatás veszélyei: meztelenül besétált a képbe a gyereke óráján egy anya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mexikóban meghaladta a 9 ezret a halottak száma.","shortLead":"Mexikóban meghaladta a 9 ezret a halottak száma.","id":"20200529_Rekordot_dontott_az_egy_nap_alatt_regisztralt_uj_esetek_szama_Braziliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b434f471-05b4-4678-afe8-43dd3abda27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db6c130d-e3aa-429f-b758-4bb8b8b8022e","keywords":null,"link":"/vilag/20200529_Rekordot_dontott_az_egy_nap_alatt_regisztralt_uj_esetek_szama_Braziliaban","timestamp":"2020. május. 29. 07:07","title":"Rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált új esetek száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy nőismerősét szúrta meg életveszélyesen.","shortLead":"Egy nőismerősét szúrta meg életveszélyesen.","id":"20200529_Elfogtak_egy_keselot_Batonyterenyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37db83e-89f9-457c-ad86-3828d0db79fb","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_Elfogtak_egy_keselot_Batonyterenyen","timestamp":"2020. május. 29. 07:44","title":"Elfogtak egy késelőt Bátonyterenyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]