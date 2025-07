Három masszívan veszteséges év után végre profitot termelt a CÖF-CÖKA vállalkozása, de helyzete ettől még papíron siralmas

14 006 forint nyereséget termelt a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) tulajdonában álló gazdasági társaság, a Kövess minket 2022 Kft. tavaly a cég 2024-es mérlegbeszámolója szerint. Ez azt jelenti, hogy a 4 alkalmazottjuk fejenként 5 gombóc fagyiként elnyalhatná a profitot, de nem tudja, mert nem fizették ki osztalékként.

A tulajdonos alapítvány talán azért nem szavazott meg és vett fel osztalékot, mert megbecsüli a nyereséget, még ha az kicsi is. Eddig ugyanis csak veszteséget termelt a vállalkozás: alapításának évében, 2021-ben rögtön 121 millió forintot, 2022-ben még több, 177 milliós mínuszt hozott össze, majd 2023-ban 41 milliós veszteséggel zárta az évet.

A békemeneteket is szervező, a Civil Összefogás Fórummal (CÖF) szimbiózisban működő CÖKA mikrovállalkozása tavaly nemcsak nyereségessé vált, de eddigi legjobb évét zárta az árbevételt nézve is: 2024-ben az előző évi bő ötszöröségre, 361 millióra növelte értékesítés nettó árbevételét. Ám közben tetemes mínuszt is görget maga előtt:

a Kövess minket 2022 Kft. eredménytartaléka az első három év tetemes veszteségének megfelelő, 339 millió forintnyi halmozott veszteséget mutat.

Ez a cég készítette és fizette a 2022-es választási kampány idején az országot ellepő „100% Gyurcsány” feliratú, és a Márki-Zay Pétert „mini Feri”-ként ábrázoló plakátokat. A tavalyi EP-kampányban pedig előálltak a dollárbaloldalazó plakátokkal és a Magyar Pétert is ide soroló videókkal – az ötletet a Dead Kennedys-től nyúlták, de nem lett belőle baj.

Ezek a példák is jól mutatják, hogy a CÖF-CÖKA cége arra szolgált az elmúlt években, hogy a Fidesz kampányát segítve, a párt narratíváját hangoztatva igyekezzen rossz színben feltüntetni a kormány(párt) politikai ellenfeleit. Az ezeket terjesztő plakát- és reklámkampányok ráadásul így nem terhelték a Fidesz kampánybüdzséjét sem.

A Fidesz tehát a kampányköltéseit részint „kiszervezte” olyan proxyszervezeteknek, mint a CÖF-CÖKA leányvállalata, de ezt a feladatot az utóbbi időben már egy újabb fiókszervezet, az Apáti Bence balettművész és Megafon-influenszer alapította – szintén céges hátterű – Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM) vette át. Ez fizeti és teszi közzé

a Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt Magyar Péter Tisza-elnökkel összemosó „Mint két tojás” szlogenre épülő plakát- és videókampányt.

Amúgy éppen a közelgő 2026-os parlamenti választási kampányban már kevesebb szükség lesz a CÖF-CÖKA Kövess minket Kft.-jének szolgálataira vagy éppen a Nemzeti Ellenállás Mozgalom segítségére, mivel nemrég a kormánypártok eltörölték a kampányköltés eddig törvényben rögzített és hatóságilag ellenőrzött felső korlátját.

Ahogy a HVG is megírta, a már a 2026-os választásra is érvényes új rendszer a limit eltörlésével a Tisza esélyeit is gyengítheti, hiszen a több pénzből a DK, a Mi Hazánk vagy a parlamenten kívüli pártok is láthatóbbá válnak, de jó lehetőséget teremthet a kamupártoknak is, amelyek lecsíphetnek pár százalékot az ellenzéki táborból.

Lejárt hírek robotmagyarul A CÖKA kizárólagos tulajdonában álló Kövess minket 2022 Kft. fő tevékenysége „világháló-portál szolgáltatás” és „egyéb tartalomterjesztési tevékenység”, ennek megfelelően működtet is egy 2022 Plusz nevű weboldalt , ám annak tartalma több, mint zavarba ejtő. A magát hírportálként – mi több, új fejezetként a magyar médiában – definiáló oldalra talán még a Google-fordító évekkel ezelőtti, pocsék minőségét is alulmúló magyarsággal írt „cikkek” kerülnek fel. A napi 1-2 hír mindegyikét Szabó Dániel jegyzi, aki az oldalon megjelenő portréja szerint újságíró és elemző. Ha egyáltalán létező személy, igazi reneszánsz ember lehet, mert a sporttól a kül-és belpolitikán át a gazdasági témákig mindent ő ír, bemutatkozásában pedig jelzi: „A 2022 Plusznál hiszek abban, hogy a jó kérdés néha fontosabb, mint a gyors válasz.” Úgy tűnik, a szerzőnél nemcsak a válaszok nem sürgetőek, hanem a hírek sem, mivel feltűnően sok a még havilapnál is lejártnak számító információ. A 2022 Plusz például július 6-án adott hírt valamiről, amit a cikk robotmagyarsággal írt címe alapján nehéz meghatározni – a cím az, hogy „Kémellenes telefon tasakok felajánlották az EU törvényhozói számára Magyarországon utazás céljából” –, de a szintén nehezen érthető szöveg alapján a HVG-ben április 17-én megjelent hírről lehet szó, ráadásul a portálon úgy írták át a Politico cikkét, mintha a 2022 Plusz-nak nyilatkozott volna két tisztviselő a témában. Egy másik, frissnek tűnő – június 27-i – írás pedig a ragadós száj- és körömfájás járvány rábapordányi kitöréséről szól , csak éppen ez is 2,5 hónappal korábban, április közepén történt , sőt a járvány június elején hivatalosan véget is ért. De a többi cikk is hasonló színvonalú, példaként egy cím : „Európa vezetõi beszélgetéseket hívnak fel, de Irán szerint a diplomácia elfújta”.

Ami a CÖF-CÖKA-t illeti, arról nemrég, az alapítvány szintén friss, tavalyi mérlege alapján derült ki, hogy átláthatatlanul jutott 1,25 milliárd forint támogatáshoz. Az Átlátszó írta meg, hogy a CÖF-CÖKA nem részletezett bevallása szerint ez az összeg – ami az előző évi hétszerese – „magánemberektől, vállalkozóktól” érkezett.

