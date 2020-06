Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Szükségállapotot hirdettek Louisiana egész területére. Megérkezett Cristobal az Egyesült Államokba, 300 kilométeres sávban pusztít Colin Powell szerint a mostani tüntetéssorozat annak a jele, hogy az ország "bölcsebb lett". Ne szavazz Trumpra, állandóan hazudik – Ezt üzente a volt amerikai külügyminiszter Csökken a túlkínálat az olajpiacokon, emelkednek az árak. Az olajnagyhatalmak meghosszabbítják válságintézkedésüket Az Egyesült Államok valójában az oroszokat szeretné kiszorítani az európai gázpiacról. Euractiv: A magyar energiaellátási terveket is tönkretenné, amire Amerika készül A vádirat szerint egy veszekedés után combon szúrta az élettársát a nő, aki ellen most emeltek vádat, majd ahelyett, hogy mentőt hívott volna, megpróbálta eltüntetni a nyomokat. Vádat emeltek az élettársa meggyilkolásával gyanúsított kecskeméti nő ellen ahelyett...","id":"20200608_kecskemet_halal_vademeles_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=739a1126-651b-407e-bd3e-18bf1e8e19ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8ce05f5-b7c9-4554-a09f-cf9efa645033","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_kecskemet_halal_vademeles_rendorseg","timestamp":"2020. június. 08. 10:01","title":"Vádat emeltek az élettársa meggyilkolásával gyanúsított kecskeméti nő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok kiberbiztonsági ügynöksége, az FBI és az amerikai védelmi minisztérium szerint az észak-koreai hackerek globális célpontok elleni Az Egyesült Államok kiberbiztonsági ügynöksége, az FBI és az amerikai védelmi minisztérium szerint az észak-koreai hackerek globális célpontok elleni támadásokat készíthetnek elő. Mozgolódik Észak-Korea kiberhadserege, globális csapásra készülhetnek készülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c06434b-b60b-4422-b24d-d39a036548cc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több súlyemelő szövetség elnöke szerint büntetőjogi eljárást kellene indítani a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség korábbi, korrupcióval vádolt magyar elnökével szemben.","shortLead":"Több súlyemelő szövetség elnöke szerint büntetőjogi eljárást kellene indítani a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség Több súlyemelő szövetség elnöke szerint büntetőjogi eljárást kellene indítani a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség korábbi, korrupcióval vádolt magyar elnökével szemben. Büntetőeljárást kérnek a korrupcióval vádolt Aján Tamás ellen A KOI-456.04 nevű égitestről egyelőre 85 százalékban lehet kijelenteni, hogy bolygóról van szó. A szakemberek ugyanakkor nagyon bíznak benne, hogy felfedezésük valóban az, amire az adatok alapján következtetnek. Megtalálhatták a Föld testvérét, olyan csillag körül kering, mint a Nap