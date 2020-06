Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"156b9086-155c-4a1f-8cbc-3f0212d2152a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":" A Duna–Tisza közén a faültetés vezethet a terület elsivatagosodásához","shortLead":" A Duna–Tisza közén a faültetés vezethet a terület elsivatagosodásához","id":"20200609_alfold_sivatag_globalisfelmelegedes_klimavaltozas_vizgazdalkodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=156b9086-155c-4a1f-8cbc-3f0212d2152a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50e374c-e759-40fa-98f6-e9bfdfc986a1","keywords":null,"link":"/zhvg/20200609_alfold_sivatag_globalisfelmelegedes_klimavaltozas_vizgazdalkodas","timestamp":"2020. június. 09. 12:17","title":"Eltűnik a víz a magyarországi folyókból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halottak száma 406 ezer fölé emelkedett, de a vírus nem jelent meg új országban.","shortLead":"A halottak száma 406 ezer fölé emelkedett, de a vírus nem jelent meg új országban.","id":"20200609_vilagszerte_regisztralt_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25095eac-74d5-41dd-b16c-fdb116d63e24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a1022c-3a77-4d21-a84b-02240679cceb","keywords":null,"link":"/vilag/20200609_vilagszerte_regisztralt_fertozott","timestamp":"2020. június. 09. 10:32","title":"Naponta több mint százezerrel nő a regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec6d9bb-62be-453f-9870-508dae4dd3ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint jövő nyáron méri össze erejét a levegőben a gép és az ember. Utóbbi egyszer már alulmaradt egy hasonló küzdelemben.","shortLead":"A tervek szerint jövő nyáron méri össze erejét a levegőben a gép és az ember. Utóbbi egyszer már alulmaradt egy hasonló...","id":"20200608_amerikai_legiero_mesterseges_intelligencia_vadaszgep_ember_gep_kuzdelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ec6d9bb-62be-453f-9870-508dae4dd3ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f17568-3042-4e45-aa8a-d44833d05f9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_amerikai_legiero_mesterseges_intelligencia_vadaszgep_ember_gep_kuzdelem","timestamp":"2020. június. 08. 18:33","title":"Olyan légi csatát tervez az amerikai légierő, ahol ember és gép csap össze egymással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca41d9db-dd35-4174-92a0-b0aa02c1eca4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Monaco ikonikus intézménye megnyitott, de a koronavírus-járványt komolyan veszik. ","shortLead":"Monaco ikonikus intézménye megnyitott, de a koronavírus-járványt komolyan veszik. ","id":"20200608_Naponta_megsemmisitik_a_kartyakat_a_montecarloi_kaszinoban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca41d9db-dd35-4174-92a0-b0aa02c1eca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a932c9c7-15de-4055-9353-fd465c7e1bc2","keywords":null,"link":"/elet/20200608_Naponta_megsemmisitik_a_kartyakat_a_montecarloi_kaszinoban","timestamp":"2020. június. 08. 11:47","title":"Naponta megsemmisítik a kártyákat a monte-carlói kaszinóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva halasztják a tisztújítást.","shortLead":"Lázár János neve is felvetődött új szövetségi elnökként a teniszezőknél, de egyelőre a járványhelyzetre hivatkozva...","id":"20200608_tenisz_mtsz_kozgyules_lazar_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7856368-b335-4978-9a37-c55edcf3b824","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_tenisz_mtsz_kozgyules_lazar_jarvany","timestamp":"2020. június. 08. 09:04","title":"Egy ideig nem lesz új elnöke a nagy bajban lévő teniszszövetségnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"643676c5-3257-4390-8fe6-d0e592eb6102","c_author":"Péterfy Gergely","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Péterfy Gergelynek a következő szavakból kellett ihletet merítenie: térdeplés, bocsánatkérés, határnyitás, Trianon, ötvenes.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200607_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=643676c5-3257-4390-8fe6-d0e592eb6102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b7371d-abfc-4650-9478-64b9d3ec0070","keywords":null,"link":"/360/20200607_Az_en_hetem_Peterfy_Gergely","timestamp":"2020. június. 07. 19:00","title":"Az én hetem: Péterfy Gergely a karanténból kiszabadulva görög isteneknek áldoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9c4e3a-60cc-4983-a4fb-109465bab051","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tegezve kezdi a kormány a nemzeti konzultációt, később átvált magázásba. ","shortLead":"Tegezve kezdi a kormány a nemzeti konzultációt, később átvált magázásba. ","id":"20200608_Nyilvanossagra_hozta_a_kormany_a_konzultacios_kerdeseket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd9c4e3a-60cc-4983-a4fb-109465bab051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"674f333a-8b3d-4f9e-8ff1-ce85de414f5a","keywords":null,"link":"/itthon/20200608_Nyilvanossagra_hozta_a_kormany_a_konzultacios_kerdeseket","timestamp":"2020. június. 08. 19:09","title":"Itt a 12 igenes nemzeti konzultáció az egy bingó kérdéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9d47f1-60e0-4465-9c8f-3612fa38bd75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajléktalanszállóknál is feloldották a kijárási korlátozást. Négy megyében nincs aktív fertőzött.","shortLead":"A hajléktalanszállóknál is feloldották a kijárási korlátozást. Négy megyében nincs aktív fertőzött.","id":"20200609_operativ_torzs_jarvany_muller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c9d47f1-60e0-4465-9c8f-3612fa38bd75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ea0909-dbde-465d-a449-14c6574c35f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_operativ_torzs_jarvany_muller","timestamp":"2020. június. 09. 11:19","title":"Müller: Visszatérhet a járvány előtti szintre az egészségügyi ellátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]