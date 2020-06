Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"abae2714-a7d0-498b-9673-a8576e2c6495","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Június 25-én nyit újra a párizsi Eiffel-torony, amely a koronavírus-járvány miatt március közepén zárt be. A turistalátványosságot egyelőre csak a második emeletig lehet majd látogatni és csak gyalog lehet felmenni, a maszkviselés pedig 11 éves kortól kötelező lesz.","shortLead":"Június 25-én nyit újra a párizsi Eiffel-torony, amely a koronavírus-járvány miatt március közepén zárt be...","id":"20200610_Ket_het_mulva_ujra_nyit_az_Eiffeltorony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abae2714-a7d0-498b-9673-a8576e2c6495&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae4ba3f4-f61c-4387-9d47-6e8f17020e0a","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Ket_het_mulva_ujra_nyit_az_Eiffeltorony","timestamp":"2020. június. 10. 09:15","title":"Újranyit az Eiffel-torony is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes módszerrel igyekszik elejét venni a felhasználói túlkapásoknak egy amerikai netszolgáltató. Ha egyetlen ember is többet tölt le a kelleténél, egy egész közösség bűnhődik miatta.","shortLead":"Érdekes módszerrel igyekszik elejét venni a felhasználói túlkapásoknak egy amerikai netszolgáltató. Ha egyetlen ember...","id":"20200610_cox_communications_lassu_internet_letoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1899b290-3358-4a16-b220-0e50ab83cc4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f742299-74e8-493d-bb79-e238caeffcbb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_cox_communications_lassu_internet_letoltes","timestamp":"2020. június. 10. 13:03","title":"Egy amerikai szolgáltató a környék összes internetezőjét lassítja, ha valaki nagyon sokat tölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1978629b-75a3-460f-961c-3b9c9a62d3d3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Gúny tárgya lett a koronavírus ellene iráni csodafegyver bemutatása után, pedig nem egy nevetséges figura. Husszein Szalami keményvonalasnak számít a perzsa katonai vezetésben, karrierje felívelését Donald Trump egyik döntése hozta meg. ","shortLead":"Gúny tárgya lett a koronavírus ellene iráni csodafegyver bemutatása után, pedig nem egy nevetséges figura. Husszein...","id":"202023_hosszein_szalami_aperzsa_ostor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1978629b-75a3-460f-961c-3b9c9a62d3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aea9020-335f-457e-ada3-5a11cb507a00","keywords":null,"link":"/360/202023_hosszein_szalami_aperzsa_ostor","timestamp":"2020. június. 09. 12:00","title":"A perzsa ostor, aki a nagyotmondások mestere lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156d8256-9a8d-4737-85ca-a75ddc8e606f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az iskolarendőrség drága látszatmegoldás, a megfélemlítés eszköze és nem a megelőzésé a Pedagógusok Szakszervezete szerint.","shortLead":"Az iskolarendőrség drága látszatmegoldás, a megfélemlítés eszköze és nem a megelőzésé a Pedagógusok Szakszervezete...","id":"20200609_psz_iskolarendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=156d8256-9a8d-4737-85ca-a75ddc8e606f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1e2aba-6b62-4fd5-97c0-b6dffa222af7","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_psz_iskolarendorok","timestamp":"2020. június. 09. 13:05","title":"A PSZ szerint az iskolarendőrök megfélemlítenek, nem megelőznek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7053b1fa-bbfd-4a3e-a7c1-de98af496a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A sérült a helyszínen életét vesztette.","shortLead":"A sérült a helyszínen életét vesztette.","id":"20200609_munkabaleset_jegcsarnok_jegpalota_lezuhant_munkas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7053b1fa-bbfd-4a3e-a7c1-de98af496a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e61861-14da-4c33-bfa6-240e1fbc4102","keywords":null,"link":"/itthon/20200609_munkabaleset_jegcsarnok_jegpalota_lezuhant_munkas","timestamp":"2020. június. 09. 11:59","title":"Lezuhant egy férfi a Jégpalota tetejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nap alatt 120 ezer új fertőzöttet regisztráltak, a betegek közül 5 ezren vesztették életüket.","shortLead":"Egy nap alatt 120 ezer új fertőzöttet regisztráltak, a betegek közül 5 ezren vesztették életüket.","id":"20200610_koronavirus_vilagszerte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1137bac-5655-4550-ad76-0d941009cb8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50621b51-ff92-4fa1-876b-c1b7b92be18b","keywords":null,"link":"/vilag/20200610_koronavirus_vilagszerte","timestamp":"2020. június. 10. 09:39","title":"7,2 millióan kapták már el a koronavírust világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e90d79-d177-49d1-a7e8-4e35d63024ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az elmúlt 10 évben 80 százalékkal csökkent a számuk Ázsiában, és óriási az illegális kereskedelmük is.","shortLead":"Az elmúlt 10 évben 80 százalékkal csökkent a számuk Ázsiában, és óriási az illegális kereskedelmük is.","id":"20200609_Kina_tobzoska_allatvedelem_wwf_illegalis_populacio_veszelyeztetett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2e90d79-d177-49d1-a7e8-4e35d63024ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e627781d-5545-4340-a3fd-b96236f813af","keywords":null,"link":"/zhvg/20200609_Kina_tobzoska_allatvedelem_wwf_illegalis_populacio_veszelyeztetett","timestamp":"2020. június. 09. 14:46","title":"Pandákkal egyenrangú védelmet kaptak a tobzoskák Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk máris átcsoportosította az erőforrásokat arra a projektre, ami szerinte a legfontosabb lesz a SpaceX számára a következő években. Felpöröghet a Starship fejlesztése, amivel a világűrt is meghódíthatjuk.","shortLead":"Elon Musk máris átcsoportosította az erőforrásokat arra a projektre, ami szerinte a legfontosabb lesz a SpaceX számára...","id":"20200608_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_urhajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3249001f-6a4b-49d1-b240-1c2231af985e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4580e0a5-8edc-4c90-80da-55377ffa9df1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200608_elon_musk_spacex_starship_csillaghajo_urhajo","timestamp":"2020. június. 08. 13:33","title":"Kiadta a parancsot Elon Musk: erre kell most a legjobban figyelni a SpaceX-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]