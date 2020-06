Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vadászok felháborodtak, a szolgáltatást hirdető szerint csak azért támadják őket, mert sok lett egyesek szabadideje.\r

\r

","shortLead":"A vadászok felháborodtak, a szolgáltatást hirdető szerint csak azért támadják őket, mert sok lett egyesek...","id":"20200610_Muvadaszattal_nyujt_alibit_a_felrelepesekhez_egy_vadasztarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca83cad9-9d6e-4fba-854e-d3dd672e80c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe18eb3b-d873-4ed1-8eb5-760709e063db","keywords":null,"link":"/elet/20200610_Muvadaszattal_nyujt_alibit_a_felrelepesekhez_egy_vadasztarsasag","timestamp":"2020. június. 10. 09:10","title":"Félrelépésekhez nyújt alibit egy vadásztársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb80998a-1613-424b-b6a5-12f63517eb25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi nem először készített olyan terveket, amin egy, a keretből előbújó szelfikamerás telefont látni, ám mind közül talán ennek van a legnagyobb esélye arra, hogy valóság legyen belőle.","shortLead":"A Xiaomi nem először készített olyan terveket, amin egy, a keretből előbújó szelfikamerás telefont látni, ám mind közül...","id":"20200610_xiaomi_telefon_pop_up_kamera_keretbol_elobuo_szelfikamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb80998a-1613-424b-b6a5-12f63517eb25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae96912-904d-48d5-91fa-a724056105e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200610_xiaomi_telefon_pop_up_kamera_keretbol_elobuo_szelfikamera","timestamp":"2020. június. 10. 15:08","title":"Előkerült a Xiaomi egy régebbi telefonos szabadalma, a kamerával variáltak egy kicsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b84788b-6f05-4041-ad32-4f43ae9cd127","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos eredetileg szerdára ígérte a bejelentést.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos eredetileg szerdára ígérte a bejelentést.","id":"20200611_koronavirus_jarvany_muller_cecilia_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b84788b-6f05-4041-ad32-4f43ae9cd127&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9943cd29-3cb1-4ddd-ba85-a154e6252386","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_koronavirus_jarvany_muller_cecilia_egeszsegugy","timestamp":"2020. június. 11. 09:11","title":"Pénteken derül ki, hogy mikor indul újra az egészségügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magántulajdonban levő ötcsillagos szállodák fejlesztésére is jutott a Kisfaludy-pályázat 85 milliárdjából.","shortLead":"Magántulajdonban levő ötcsillagos szállodák fejlesztésére is jutott a Kisfaludy-pályázat 85 milliárdjából.","id":"20200610_turisztika_rogan_szalloda_meszaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fa6530-b126-4e84-b542-c210a07f402b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bb5dc8-f442-4f58-ac34-0991f3e39bbe","keywords":null,"link":"/kkv/20200610_turisztika_rogan_szalloda_meszaros","timestamp":"2020. június. 10. 10:27","title":"A Rogán-féle turisztikai ügynökség 1,5 milliárdot adott négy luxusszállodának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civil jogvédő szervezet álláspontja szerint a rendőrségnek meg kellene szüntetnie az eljárást a „lánchídi tüntetés” ügyében.","shortLead":"A civil jogvédő szervezet álláspontja szerint a rendőrségnek meg kellene szüntetnie az eljárást a „lánchídi tüntetés”...","id":"20200610_helsinki_bizottsag_dudalos_tiltakozas_kresz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6103ad0-3c4f-46c9-b00d-9dd2c01b6c89","keywords":null,"link":"/itthon/20200610_helsinki_bizottsag_dudalos_tiltakozas_kresz","timestamp":"2020. június. 10. 17:17","title":"Helsinki Bizottság: Ha a foci-Eb alatt lehet dudálni, akkor tiltakozni is lehet így","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maszkhasználat viszont továbbra is kötelező lesz.","shortLead":"A maszkhasználat viszont továbbra is kötelező lesz.","id":"20200611_Telitettseg_korlatozas_Volanbusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a7c34ee-344c-4eb5-87a2-3dee43c62923&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad4d796b-2982-47f6-8be3-3d903281eaec","keywords":null,"link":"/cegauto/20200611_Telitettseg_korlatozas_Volanbusz","timestamp":"2020. június. 11. 15:07","title":"Megszűnt a 30 százalékos telítettségi korlátozás a Volánbusznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Előbb rongálásként kezelte a rendőrség az építkezés palánkjára kiragasztott papírok ügyét, majd a jelek szerint elálltak ettől.","shortLead":"Előbb rongálásként kezelte a rendőrség az építkezés palánkjára kiragasztott papírok ügyét, majd a jelek szerint...","id":"20200611_atletikai_stadion_demonstracio_rendor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df067d4f-d2da-4ab4-8a26-d6c54993b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8992a19f-5276-4f81-a428-5afade545984","keywords":null,"link":"/itthon/20200611_atletikai_stadion_demonstracio_rendor","timestamp":"2020. június. 11. 15:37","title":"\"Zavarja a vezetőséget\" – Rendőrt hívtak a ferencvárosi atlétikai stadion ellen tüntetőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6433117-e7b6-4104-8cb6-d4b63f2a2e92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a drónokat is bevetik a Nagy-korallzátony teknősállományának ellenőrzéséhez. Az egyik legutolsó felvételen 64 ezer vidáman úszkáló állat látható.","shortLead":"Már a drónokat is bevetik a Nagy-korallzátony teknősállományának ellenőrzéséhez. Az egyik legutolsó felvételen 64 ezer...","id":"20200611_dronvideo_nagy_korallzatony_levesteknos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6433117-e7b6-4104-8cb6-d4b63f2a2e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a52a4e-543d-4b36-84d7-cab18ceec1d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200611_dronvideo_nagy_korallzatony_levesteknos","timestamp":"2020. június. 11. 09:37","title":"64 ezer úszkáló teknőst videóztak a Nagy-korallzátonynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]