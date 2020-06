Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Összességében környezetszennyezőbbek a nagy tejipari cégek, mint az olaj- és földgázfeldolgozók, a cégek közül pedig alig teszi közzé valaki, mekkora terheléssel jár a tevékenysége a környezetre. ","shortLead":"Összességében környezetszennyezőbbek a nagy tejipari cégek, mint az olaj- és földgázfeldolgozók, a cégek közül pedig...","id":"20200615_A_tejipar_kibocsatasa_ugyanakkora_mint_az_Egyesult_Kiralysage","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=306d9e62-7c86-49f9-aa8e-4207c52fd74d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d36e7b73-ec0f-4468-906c-ee949db69a04","keywords":null,"link":"/zhvg/20200615_A_tejipar_kibocsatasa_ugyanakkora_mint_az_Egyesult_Kiralysage","timestamp":"2020. június. 15. 16:41","title":"Ugyanannyi szennyezést bocsát ki a világ tejipara, mint az Egyesült Királyság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Négy, a felcsúti milliárdoshoz köthető cég kevesebbet fizetett be társasági adóként, mint amennyit tao-támogatásokra költöttek. ","shortLead":"Négy, a felcsúti milliárdoshoz köthető cég kevesebbet fizetett be társasági adóként, mint amennyit tao-támogatásokra...","id":"20200616_Meszaros_ceg_ado_kozpenz_tao","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc1ede5f-ece2-49c5-b14f-07f552cae4d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"964a73d5-94a1-483e-a299-0f283b140d71","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Meszaros_ceg_ado_kozpenz_tao","timestamp":"2020. június. 16. 10:00","title":"Mészáros cégeinél legalább 854 millió adóforint vesztette el közpénz jellegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A két éve Franciaországban élő rendező, a Krétakör Színház egykori alapítója szerint „Magyarország egy helyben toporog, vagy inkább büszkén lépked visszafelé az idővonalon”.","shortLead":"A két éve Franciaországban élő rendező, a Krétakör Színház egykori alapítója szerint „Magyarország egy helyben toporog...","id":"20200616_Schilling_Arpad_Egesz_Magyarorszagnak_jot_tenne_egy_alapos_metoo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a87c9a-be3f-4057-a6fd-a9229bde7d39","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Schilling_Arpad_Egesz_Magyarorszagnak_jot_tenne_egy_alapos_metoo","timestamp":"2020. június. 16. 12:22","title":"Schilling Árpád: Egész Magyarországnak jót tenne egy alapos #metoo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Már a járvány előtt is gyengélkedett az építőipar, azóta pedig csak romlott a helyzet.","shortLead":"Már a járvány előtt is gyengélkedett az építőipar, azóta pedig csak romlott a helyzet.","id":"20200615_Tovabb_gyengul_a_magyar_epitoipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d62cad47-86fc-4b59-bd25-ead7cb169061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2d28a0-5612-4fc9-b1da-9569615b2142","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200615_Tovabb_gyengul_a_magyar_epitoipar","timestamp":"2020. június. 15. 09:06","title":"Tovább gyengül a magyar építőipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40361378-ae5e-4f15-95af-220d6aba9bd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy reményeket fűz a Google erős középkategóriás telefonjához, a Pixel 4a-hoz. Azonban a modell annyit késlekedik, hogy ezzel eleve vesztésre ítélt lett az idei iPhone SE-vel szemben.","shortLead":"Nagy reményeket fűz a Google erős középkategóriás telefonjához, a Pixel 4a-hoz. Azonban a modell annyit késlekedik...","id":"20200616_google_pixel_40_keses_iphone_4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40361378-ae5e-4f15-95af-220d6aba9bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47acf83c-16d5-458b-9364-82582361072b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_google_pixel_40_keses_iphone_4","timestamp":"2020. június. 16. 14:03","title":"Még meg sem jelent, de már vesztett is az új Google-fon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Demeter Szilárd nemrég kitett a Facebookra egy vele készült interjút – megjelenés előtt. A Magyar Narancs szerint azonban szó sem volt interjúról. ","shortLead":"Demeter Szilárd nemrég kitett a Facebookra egy vele készült interjút – megjelenés előtt. A Magyar Narancs szerint...","id":"20200616_Krusovszky_Denes_Demeter_Szilard_Magyar_Narancs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9028549-b38f-48e0-a429-51e6afc99a7b","keywords":null,"link":"/kultura/20200616_Krusovszky_Denes_Demeter_Szilard_Magyar_Narancs","timestamp":"2020. június. 16. 18:35","title":"Krusovszky Dénes: Nem kértem interjút Demeter Szilárdtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Eddig optimista hipotézis volt, hogy a pedagógusok tudnának önállóbban, a mindenkori helyi feladatokhoz alkalmazkodva dolgozni, a távoktatás erre kézzelfogható bizonyítékot nyújtott. Széles körben megtapasztaltuk, hogy a hagyományos iskola számos tevékenységi formája felesleges, és kipróbáltunk új dolgokat, amelyek hatékonyabbnak tűnnek – állítja Csapó Benő oktatáskutató, akivel arról is beszélgettünk, miért fontos igazán a PISA-teszt eredménye.","shortLead":"Eddig optimista hipotézis volt, hogy a pedagógusok tudnának önállóbban, a mindenkori helyi feladatokhoz alkalmazkodva...","id":"20200616_CsapoBeno_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0b4cc7d-14d1-4e35-a798-29f3a96342c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde174c6-3d8b-4fd7-91e5-3cd43d068ccc","keywords":null,"link":"/elet/20200616_CsapoBeno_interju","timestamp":"2020. június. 16. 15:10","title":"Ahol eleve hatékonyabb az iskola, ott jobban működik a távoktatás is – interjú Csapó Benővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy területen is változtatni szeretnének az Instagram működésén, hogy a felhasználókat egyenlően kezelje a rendszer.","shortLead":"Négy területen is változtatni szeretnének az Instagram működésén, hogy a felhasználókat egyenlően kezelje a rendszer.","id":"20200616_instagram_fekete_kozosseg_rasszizmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb83684-836f-46f8-962b-b398965a0abc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200616_instagram_fekete_kozosseg_rasszizmus","timestamp":"2020. június. 16. 09:48","title":"Fontos változások jönnek az Instagramra, jobb hely lehet a képmegosztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]