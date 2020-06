Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d8afb469-d469-44ec-8b4e-612735a856fb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vannak olyan körzetek, ahol egyetlen fogorvos sincs.\r

","shortLead":"Vannak olyan körzetek, ahol egyetlen fogorvos sincs.\r

","id":"20200616_fogorvos_praxis_ellatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8afb469-d469-44ec-8b4e-612735a856fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928b8234-986f-4f01-b5ab-aa06389228a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_fogorvos_praxis_ellatas","timestamp":"2020. június. 16. 05:51","title":"Csökkent a fogorvosi praxisok száma, közel 900 ezer magyar ellátása bizonytalan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84fe86d7-d7c1-42a0-8b78-bbc005ab078e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Októberben kerül majd a boltok polcaira a Star Wars: Squadrons nevű játék, amelyben pilótaként apríthatjuk az ellenséget egyedül vagy barátainkkal közösen.","shortLead":"Októberben kerül majd a boltok polcaira a Star Wars: Squadrons nevű játék, amelyben pilótaként apríthatjuk...","id":"20200615_electronics_arts_star_wars_squadrons_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84fe86d7-d7c1-42a0-8b78-bbc005ab078e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332333cd-3246-4d73-8753-143859d4a9ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_electronics_arts_star_wars_squadrons_jatek","timestamp":"2020. június. 15. 19:03","title":"Megjött az új Star Wars-játék trailere, lenyűgöző látványt ígér a Squadrons","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d0cc6a0-af4d-4c0f-bab6-f9c65602fa78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vasárnap lezúdult eső megtöltötte a záportározót, és elindult a szennyvíz a folyó felé.","shortLead":"A vasárnap lezúdult eső megtöltötte a záportározót, és elindult a szennyvíz a folyó felé.","id":"20200615_szennyviz_rackevei_duna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d0cc6a0-af4d-4c0f-bab6-f9c65602fa78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05459fd3-912a-49f0-942e-1a654dbd9bd1","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_szennyviz_rackevei_duna","timestamp":"2020. június. 15. 15:23","title":"Videó: Ömlött a szennyvíz a Ráckevei Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7b158e-372c-4d96-8cc9-64a486b6981e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most végre arra is fény derült, hogy hogyan fest a megosztó elejű sportkupé rendszámtábla nélkül.","shortLead":"Most végre arra is fény derült, hogy hogyan fest a megosztó elejű sportkupé rendszámtábla nélkül.","id":"20200615_rendszamtabla_nelkul_jobban_mutat_a_hatalmas_hutoracsos_uj_4es_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f7b158e-372c-4d96-8cc9-64a486b6981e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae63c01-38ea-4383-b7a7-906351bfef11","keywords":null,"link":"/cegauto/20200615_rendszamtabla_nelkul_jobban_mutat_a_hatalmas_hutoracsos_uj_4es_bmw","timestamp":"2020. június. 15. 11:21","title":"Rendszám nélkül jobban mutat a hatalmas hűtőrácsos új 4-es BMW?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886562da-6675-4cd6-8c94-ccae0e15a4a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A következő év(tized)ek űrprogramjának egyik fontos célkitűzése a Mars meghódítása és kolonizálása. Egy dizájncsoport elképzelte, milyen lehetne az élet a vörös bolygón.\r

","shortLead":"A következő év(tized)ek űrprogramjának egyik fontos célkitűzése a Mars meghódítása és kolonizálása. Egy dizájncsoport...","id":"20200615_mars_marsvaros_dubaj_latvanytervek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=886562da-6675-4cd6-8c94-ccae0e15a4a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba9a7f8-bcd6-4ad4-9877-b3e4d5972918","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_mars_marsvaros_dubaj_latvanytervek","timestamp":"2020. június. 15. 11:03","title":"A Marson épülne a következő Dubaj, akár így is kinézhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a82a7e0-f4d6-481c-a222-3207760c66e6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bútorvásárláskor a legtöbben valószínűleg annak drukkolnak, hogy minden beférjen a kocsiba. Pedig arról is gondoskodni kell, hogy rögzítve legyenek a csomagok.","shortLead":"Bútorvásárláskor a legtöbben valószínűleg annak drukkolnak, hogy minden beférjen a kocsiba. Pedig arról is gondoskodni...","id":"20200616_Lapraszerelt_butor_a_kocsiban_veszely","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a82a7e0-f4d6-481c-a222-3207760c66e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39814c5d-c39d-447b-b0df-fcc02866e5ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_Lapraszerelt_butor_a_kocsiban_veszely","timestamp":"2020. június. 16. 14:05","title":"Ilyen, amikor elszabadulnak a lapra szerelt bútorok a kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma ezer alá csökkent. ","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma ezer alá csökkent. ","id":"20200616_Mindossze_egy_uj_fertozott_van_ket_beteg_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330f1378-6b24-49cd-b0a2-89d45af815fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Mindossze_egy_uj_fertozott_van_ket_beteg_meghalt","timestamp":"2020. június. 16. 08:56","title":"Mindössze egy új koronavírus-fertőzött van, két beteg meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be4899be-2944-45c5-ac97-3af595936de9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszavazta az örökbefogadás könnyítését és a kötelező tanfolyam eltörlését a Parlament. Előtte azonban aktivisták, örökbe fogadó szülők, gyerekek és szakemberek plüssállatokkal tiltakoztak a módosítás ellen Kossuth téren.","shortLead":"Megszavazta az örökbefogadás könnyítését és a kötelező tanfolyam eltörlését a Parlament. Előtte azonban aktivisták...","id":"20200616_orokbefogadas_kossuth_ter_demonstracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be4899be-2944-45c5-ac97-3af595936de9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1b0cd7-7721-40d1-8518-2616c387275f","keywords":null,"link":"/elet/20200616_orokbefogadas_kossuth_ter_demonstracio","timestamp":"2020. június. 16. 15:30","title":"Rendőröket hívtak a plüssállatok Kossuth téri demonstrációjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]