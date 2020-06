Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az infektológus szerint, ha lesz is a koronavírusnak második hulláma, nem valószínű, hogy súlyosabb lesz az elsőnél.","shortLead":"Az infektológus szerint, ha lesz is a koronavírusnak második hulláma, nem valószínű, hogy súlyosabb lesz az elsőnél.","id":"20200619_szlavik_janos_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_vedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=31bbaf12-6b64-46b3-89ff-61dddbe23afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0ce1d9-92ac-4415-9ba4-1ee8f751fd24","keywords":null,"link":"/itthon/20200619_szlavik_janos_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_vedooltas","timestamp":"2020. június. 19. 10:26","title":"Szlávik: Nem valószínű, hogy kötelező lesz a koronavírus elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak megizzadhattak az Amazon Web Services szerverei és szakemberei, amikor februárban egy igen jelentős méretű DDoS, vagyis túlterheléses támadást indítottak a szolgáltatás ellen. Az esetről most adott ki tájékoztatást a cég.","shortLead":"Igencsak megizzadhattak az Amazon Web Services szerverei és szakemberei, amikor februárban egy igen jelentős méretű...","id":"20200618_amazon_web_services_hacker_ddos_tulterheleses_tamadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72179316-1fef-4867-9ea6-e2c41d8dbdef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_amazon_web_services_hacker_ddos_tulterheleses_tamadas","timestamp":"2020. június. 18. 15:33","title":"A világ eddigi legnagyobb túlterheléses támadását szenvedte el az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34cf01e-bbca-42c6-b162-89fdbb77feb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lengyel gazdaságot és ingatlanpiacot kevésbé sújthatja a válság, mint más uniós tagállamokat.","shortLead":"A lengyel gazdaságot és ingatlanpiacot kevésbé sújthatja a válság, mint más uniós tagállamokat.","id":"20200618_cordia_lengyelorszag_beruhazas_corvin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e34cf01e-bbca-42c6-b162-89fdbb77feb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c867d4f-1b78-4394-9048-6b7f50afcf23","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200618_cordia_lengyelorszag_beruhazas_corvin","timestamp":"2020. június. 18. 14:18","title":"Nagy beruházást indított Lengyelországban egy magyar cég ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mészáros Lőrinc tőzsdei holdingja Mészáros Lőrinc (épp az OTP riválisává fúzionálódó) banki érdekeltségétől igazolt új vezérigazgatót. A régi vezérigazgató Mészáros Lőrinc lánya szerint sikeresen reorganizált és dinamizált.","shortLead":"Mészáros Lőrinc tőzsdei holdingja Mészáros Lőrinc (épp az OTP riválisává fúzionálódó) banki érdekeltségétől igazolt új...","id":"20200619_Uj_tabornok_a_Meszarosbirodalom_elen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c2394f-7f0f-4812-858c-28d06d200ad2","keywords":null,"link":"/kkv/20200619_Uj_tabornok_a_Meszarosbirodalom_elen","timestamp":"2020. június. 19. 14:20","title":"Új tábornok kerül a Mészáros-birodalom élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c8c1b0a-8308-4a7e-a753-cbc22cf8153a","c_author":"Dobszay János; Kelemen Zoltán","category":"360","description":"„Húsz éve az az ars poeticám, hogy annyira keményen kell játszani a víz felett, hogy az ellenfélnek eszébe se jusson a verekedésre koncentrálni. Erre tanítom a játékosaimat is” – magyarázta a fair play receptjét a sikerkapitány. A most tragikusan fiatalon elhunyt háromszoros olimpiai bajnokkal a HVG 2013 márciusában készített portréinterjút, ezt közöljük újra, változtatás nélkül.","shortLead":"„Húsz éve az az ars poeticám, hogy annyira keményen kell játszani a víz felett, hogy az ellenfélnek eszébe se jusson...","id":"201313_benedek_tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c8c1b0a-8308-4a7e-a753-cbc22cf8153a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be63729-f094-4df3-90cf-93771db6e86c","keywords":null,"link":"/360/201313_benedek_tibor","timestamp":"2020. június. 18. 09:15","title":"Benedek Tibor: Az ember egy dolgot tud csak igazán jól csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0a8017-6663-4ee5-9e9b-db212d1bde18","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A figyelmes megismerés csodája.","shortLead":"A figyelmes megismerés csodája.","id":"20200618_Feldmar_Andras_Szemelyes_es_szemelytelen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db0a8017-6663-4ee5-9e9b-db212d1bde18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbe89cc-36da-47f8-b307-651fb9b61aa4","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200618_Feldmar_Andras_Szemelyes_es_szemelytelen","timestamp":"2020. június. 18. 07:15","title":"Feldmár András: Személyes és személytelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a8fd2d-81fc-4d3c-bf38-d5d49be52f2c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy számol az Egészségügyi Világszervezet, hogy a jövő év végéig akár 2 milliárd vakcina is elkészülhet. ","shortLead":"Úgy számol az Egészségügyi Világszervezet, hogy a jövő év végéig akár 2 milliárd vakcina is elkészülhet. ","id":"20200618_who_vakcina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4a8fd2d-81fc-4d3c-bf38-d5d49be52f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11c0695-04eb-4461-9d30-d985caed9cc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200618_who_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. június. 18. 16:38","title":"A WHO már az idei évre több százmillió adag vakcinát remél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"16 ezer dollárt fektetett be, de 730 ezer dolláros adósságot halmozott fel a Robinhood applikációval a 20 éves egyetemista. Most kiderült, lehet, hogy csak tévedésből jelent meg ez az összeg.","shortLead":"16 ezer dollárt fektetett be, de 730 ezer dolláros adósságot halmozott fel a Robinhood applikációval a 20 éves...","id":"20200618_robinhood_adossag_ongyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=740a1679-d599-4cb8-a516-f1a996550ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4bb837-26fa-4fd6-8775-60c476800173","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200618_robinhood_adossag_ongyilkossag","timestamp":"2020. június. 18. 13:10","title":"Egy fiatal öngyilkos lett, mert az app, amivel a tőzsdén kereskedett, 224 millió forintnyi mínuszt mutatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]