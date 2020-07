Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46bea92c-98cb-4ae4-8460-07798f542c65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset után bocsánatot kért, de most úgy érezte, mennie kell. ","shortLead":"Az eset után bocsánatot kért, de most úgy érezte, mennie kell. ","id":"20200702_Lemondott_uj_zelandi_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46bea92c-98cb-4ae4-8460-07798f542c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675b1989-1492-4aeb-a5ec-98fe0ad32527","keywords":null,"link":"/elet/20200702_Lemondott_uj_zelandi_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. július. 02. 10:30","title":"Lemondott az új-zélandi egészségügyi miniszter, mert korábban megszegte a kijárási korlátozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A délelőtti kánikulát zivatarok enyhíthetik.","shortLead":"A délelőtti kánikulát zivatarok enyhíthetik.","id":"20200701_idojaras_vihar_felhoszakadas_zivatar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cbca1b-8366-4d35-8215-bb084208f3fe","keywords":null,"link":"/elet/20200701_idojaras_vihar_felhoszakadas_zivatar","timestamp":"2020. július. 01. 05:13","title":"Délután nyugat felől érkeznek a viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Rektori Konferencia elnöki székébe egy ELTE-s akadémikust választottak, a társelnöke a korábbi kézilabdaedző lett.","shortLead":"A Magyar Rektori Konferencia elnöki székébe egy ELTE-s akadémikust választottak, a társelnöke a korábbi kézilabdaedző...","id":"20200701_mocsai_lajos_magyar_rektori_konferencia_tarselnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5b5a36-abef-4e39-b230-4dc08c3421e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_mocsai_lajos_magyar_rektori_konferencia_tarselnok","timestamp":"2020. július. 01. 18:03","title":"Mocsai Lajos lett a Magyar Rektori Konferencia társelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 10 éves gyereket a rendőrök hozták ki.","shortLead":"A 10 éves gyereket a rendőrök hozták ki.","id":"20200702_Belefulladt_mikei_to_kimentette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dc6b6f-3c89-4663-b556-40248ff43b4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_Belefulladt_mikei_to_kimentette","timestamp":"2020. július. 02. 07:58","title":"Belefulladt egy férfi a mikei tóba, miután kimentette a nevelt fiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6febc25c-707b-45dd-8125-e26c7267cf9a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A férfi a folyó közepén lévő Kerekzátony szigetnél merült el, a tűzoltók találták meg.","shortLead":"A férfi a folyó közepén lévő Kerekzátony szigetnél merült el, a tűzoltók találták meg.","id":"20200701_fulladas_duna_rackeve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6febc25c-707b-45dd-8125-e26c7267cf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9932d24-3c10-4e98-bac9-e568d5807757","keywords":null,"link":"/itthon/20200701_fulladas_duna_rackeve","timestamp":"2020. július. 01. 15:25","title":"Belefulladt egy férfi a Dunába Ráckevénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Előzőleg kiderült, hogy a pakisztáni pilóták közel harmada csalással szerezhette a repülési jogosítványait.","shortLead":"Előzőleg kiderült, hogy a pakisztáni pilóták közel harmada csalással szerezhette a repülési jogosítványait.","id":"20200630_pakisztani_legiszerencsetlensegLetiltottak_Europaban_a_pakisztani_legitarsasagokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03eae3d2-eac9-4323-9757-f102536589b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3bd04a-b6ab-43d7-99c6-3633e28b7221","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_pakisztani_legiszerencsetlensegLetiltottak_Europaban_a_pakisztani_legitarsasagokat","timestamp":"2020. június. 30. 20:46","title":"Letiltották Európában a pakisztáni légitársaságokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69dbefd8-9d96-4ff3-8b1f-a09dedca3c97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Félezernél több dolgozó került tartós létbizonytalanságba, mert leállt a nagy múltú vásárosnaményi ruhagyár. A Népszava azt írja, hogy az angol tulajdonos nem fizet, de nem is bocsát el senkit.\r

","shortLead":"Félezernél több dolgozó került tartós létbizonytalanságba, mert leállt a nagy múltú vásárosnaményi ruhagyár. A Népszava...","id":"20200701_vasarosnameny_ruhagyar_fizetes_nelkuli_szabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69dbefd8-9d96-4ff3-8b1f-a09dedca3c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c69088b-256b-4a52-b3c6-20cbcc996843","keywords":null,"link":"/kkv/20200701_vasarosnameny_ruhagyar_fizetes_nelkuli_szabadsag","timestamp":"2020. július. 01. 08:54","title":"Hónapok óta fizetés nélküli szabadságon vannak a vásárosnaményi ruhagyár dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a53b1d7-a848-4dba-8e35-44c4cb5a8c4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Fél éven keresztül bele-belenyúlt a lemezkazettába. ","shortLead":"Fél éven keresztül bele-belenyúlt a lemezkazettába. ","id":"20200702_Aprankent_lopott_el_23_millio_forintot_a_munkahelyerol_egy_takaritono","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a53b1d7-a848-4dba-8e35-44c4cb5a8c4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56871538-6c25-4957-b647-995d3790911f","keywords":null,"link":"/kkv/20200702_Aprankent_lopott_el_23_millio_forintot_a_munkahelyerol_egy_takaritono","timestamp":"2020. július. 02. 11:16","title":"Apránként lopott el 23 millió forintot a munkahelyéről egy takarítónő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]