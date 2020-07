Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"84 százalék ment a kormánymédiához, közpénzből.","shortLead":"84 százalék ment a kormánymédiához, közpénzből.","id":"20200704_Szinte_minden_allami_reklamkoltes_NERcegekhez_kerul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2b863604-67f6-40c5-b598-ba3491941800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bcc1456-9f89-4514-8d9c-5a066d44571a","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Szinte_minden_allami_reklamkoltes_NERcegekhez_kerul","timestamp":"2020. július. 04. 11:59","title":"Szinte minden állami reklámköltés NER-cégekhez kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Aktivisták tiltakoztak szombaton a Tönnies húsipari vállalat koronavírus által érintett egyik vágóhídnál Németország nyugati részén a munkakörülmények javítását követelve.","shortLead":"Aktivisták tiltakoztak szombaton a Tönnies húsipari vállalat koronavírus által érintett egyik vágóhídnál Németország...","id":"20200704_Tuntettek_a_hirhedt_nemet_vagohidnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"680268ec-bc38-40e9-96dd-ee45adaf8131","keywords":null,"link":"/kkv/20200704_Tuntettek_a_hirhedt_nemet_vagohidnal","timestamp":"2020. július. 04. 19:01","title":"Tüntettek a hírhedt német vágóhídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"De persze a reklám jelleggel publikált videók is szépen gyarapítják a színész bevételét. A Szikla Kylie Jennert előzte meg ebben a versenyben.","shortLead":"De persze a reklám jelleggel publikált videók is szépen gyarapítják a színész bevételét. A Szikla Kylie Jennert előzte...","id":"20200703_dwayne_johnson_instagram_bevetel_kylie_jenner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aec15ebe-0bbe-40a3-b3e2-0e5a57b20a69","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_dwayne_johnson_instagram_bevetel_kylie_jenner","timestamp":"2020. július. 03. 10:33","title":"312 millió forintnyi pénzt keres egyetlen Instagram-képpel Dwayne Johnson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két képviselő is azt akarta tudni, hogy haladnak a kisvárdai beruházások, Schanda Tamás államtitkár elintézte a választ egy mondattal.","shortLead":"Két képviselő is azt akarta tudni, hogy haladnak a kisvárdai beruházások, Schanda Tamás államtitkár elintézte a választ...","id":"20200703_kisvarda_lowellnesskozpont_schanda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=312e5855-0f10-42ff-ad12-9c9c205127bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86b06c2-72cc-4611-b690-bd5f6b8d351c","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_kisvarda_lowellnesskozpont_schanda","timestamp":"2020. július. 03. 19:46","title":"Az államtitkár sem adott érdemi válaszokat a kisvárdai lówellness-központról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a4417a1-6a01-4717-929e-7660a5bbfa56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Időt nyertek a felhasználók, csak augusztusban szűnik meg működni az Apple által felvásárolt Dark Sky alkalmazás.","shortLead":"Időt nyertek a felhasználók, csak augusztusban szűnik meg működni az Apple által felvásárolt Dark Sky alkalmazás.","id":"20200703_android_dark_sky_idojaras_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a4417a1-6a01-4717-929e-7660a5bbfa56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06b3e2c4-671b-40cf-9b63-af62eb0369ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20200703_android_dark_sky_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. július. 03. 11:48","title":"Androidon 27 napig használható még az egyik legjobb időjárásos app, utána vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e0bfc22-a347-473d-a5bb-df49f486fbec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két éve úgy döntött a Magyar Nemzeti Bank, hogy vesz 28,5 tonna aranyat. Jelen állás szerint 460 millió dollárt hozott eddig a befektetés.","shortLead":"Két éve úgy döntött a Magyar Nemzeti Bank, hogy vesz 28,5 tonna aranyat. Jelen állás szerint 460 millió dollárt hozott...","id":"20200703_arany_magyar_nemzeti_bank_aranytartalek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e0bfc22-a347-473d-a5bb-df49f486fbec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d656b5-0d90-4e59-b12d-5646ae0eb284","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200703_arany_magyar_nemzeti_bank_aranytartalek","timestamp":"2020. július. 03. 19:07","title":"Megütötte a főnyereményt Matolcsy az aranyvásárlással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az újonnan azonosított fertőzöttek száma hattal emelkedett.","shortLead":"Az újonnan azonosított fertőzöttek száma hattal emelkedett.","id":"20200703_Egy_idos_no_halt_meg_koronavirusban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8289745e-42f5-4a33-b44a-aa2653fcd4eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_Egy_idos_no_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2020. július. 03. 09:52","title":"Egy idős nő halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök szerint a magyar ember börtönben érzi magát, ha nem látja egy évben legalább egyszer a tengert. Megnéztük a hivatalos statisztikák alapján, hány magyar lehet, akinek nem jut tengeri nyaralás.","shortLead":"A miniszterelnök szerint a magyar ember börtönben érzi magát, ha nem látja egy évben legalább egyszer a tengert...","id":"20200703_borton_tenger_orban_nyaralas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10a6439f-13f5-42c6-be50-463b13295f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eeaf9d-1e0e-40ee-b84c-00b74080205e","keywords":null,"link":"/kkv/20200703_borton_tenger_orban_nyaralas","timestamp":"2020. július. 03. 12:40","title":"Ha Orbán szerint börtön nem látni a tengert, a magyarok többsége börtönben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]