[{"available":true,"c_guid":"f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen feltöltőhöz köthető az a több mint 20 androidos alkalmazás, melyeket facebookos adatlopás céljából készítettek. A problémás appokat a Google már eltávolította a rendszeréből, de sok telefonon még ott lehetnek.","shortLead":"Egyetlen feltöltőhöz köthető az a több mint 20 androidos alkalmazás, melyeket facebookos adatlopás céljából...","id":"20200707_android_veszelyes_alkalmazas_adatlopas_facebookos_adatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f663ed2d-e2d6-45e6-9b98-b519fc88ead3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ad829f2-6f01-4988-9321-a979bd6b5316","keywords":null,"link":"/tudomany/20200707_android_veszelyes_alkalmazas_adatlopas_facebookos_adatok","timestamp":"2020. július. 07. 11:33","title":"Találtak 25 androidos alkalmazást, amelyek facebookos adatokat lopnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járvány Věra Jourová szerint minden korábbinál jobban rávilágított arra, hogy az újságírók szerepe kulcsfontosságú.","shortLead":"A járvány Věra Jourová szerint minden korábbinál jobban rávilágított arra, hogy az újságírók szerepe kulcsfontosságú.","id":"20200707_index_vera_jurova","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f508ad5e-caaf-4eb5-894d-4ea1ffcbf0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04026f08-2455-4b48-a354-f9282140ff1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_index_vera_jurova","timestamp":"2020. július. 07. 15:10","title":"Az Indexért aggódik az Európai Bizottság alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18b6203-7f19-4a27-86ab-bb04850d41f0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pedig a magyarországi vendégéjszakák közel fele a fővárosban realizálódik.","shortLead":"Pedig a magyarországi vendégéjszakák közel fele a fővárosban realizálódik.","id":"20200708_Onti_a_milliardokat_a_kormany_a_turizmusba_de_Budapestnek_nem_jut_penz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a18b6203-7f19-4a27-86ab-bb04850d41f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3257a6d1-7986-4313-a638-5269dac0b366","keywords":null,"link":"/kkv/20200708_Onti_a_milliardokat_a_kormany_a_turizmusba_de_Budapestnek_nem_jut_penz","timestamp":"2020. július. 08. 08:11","title":"Önti a milliárdokat a kormány a turizmusba, de Budapestnek nem jut pénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347e1675-de5d-42f7-a81d-988e055f5035","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A trükkös uniós szabályozás még segítheti is a kezdeményezést, amivel a Pénzügyminisztériumhoz fordult a Kisüzemi Sörfőzdék Egyesülete.","shortLead":"A trükkös uniós szabályozás még segítheti is a kezdeményezést, amivel a Pénzügyminisztériumhoz fordult a Kisüzemi...","id":"20200707_csapolt_sor_afa_csokkentese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=347e1675-de5d-42f7-a81d-988e055f5035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1f4c83-0a4d-4217-b4ec-c4a80c193629","keywords":null,"link":"/kkv/20200707_csapolt_sor_afa_csokkentese","timestamp":"2020. július. 07. 20:45","title":"A csapolt sörök áfacsökkentését kérik a kisüzemi sörfőzdék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte az év végére lehet oltóayag.","shortLead":"Szerinte az év végére lehet oltóayag.","id":"20200706_Szlavik_koronavirus_oltoanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe33de5e-e5a1-4151-ac70-dc116f3c17b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7944c40-b0bd-4ae8-98ea-e050df9a4656","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Szlavik_koronavirus_oltoanyag","timestamp":"2020. július. 06. 11:04","title":"Szlávik: Csalóka a napi 5-10 regisztrált koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d904df9-3fc6-4929-bdf0-49fe7567a4f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 58 éves színész, Etan Hunt újabb küldetéséhez gyakorol, most, hogy végre megkapta az engedély a stáb a film forgatásához.","shortLead":"Az 58 éves színész, Etan Hunt újabb küldetéséhez gyakorol, most, hogy végre megkapta az engedély a stáb a film...","id":"20200706_Tom_Cruise__krosszmotorozik_a_Mission_Impossible_7_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d904df9-3fc6-4929-bdf0-49fe7567a4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a67ba26-631b-4365-8860-b99aa4a5bd84","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_Tom_Cruise__krosszmotorozik_a_Mission_Impossible_7_miatt","timestamp":"2020. július. 07. 04:20","title":"Lelkesen csinálja a házi feladatát Tom Cruise – krosszmotorozik a Mission Impossible 7 miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf43e30d-3380-422f-9146-45b5512d6726","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyosbodik a járványhelyzet, a szerb elnök szerint az egész országra kiterjeszthetik az intézkedéseket. Szerbiában az elmúlt 24 órában majdnem 300 fertőzöttet regisztráltak, a halottak napi száma soha nem volt ilyen magas.","shortLead":"Súlyosbodik a járványhelyzet, a szerb elnök szerint az egész országra kiterjeszthetik az intézkedéseket. Szerbiában...","id":"20200707_Ujbol_kijarasi_tilalmat_vezethetnek_be_Szerbiaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf43e30d-3380-422f-9146-45b5512d6726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c2398a-35a3-4460-a677-13b999c94976","keywords":null,"link":"/vilag/20200707_Ujbol_kijarasi_tilalmat_vezethetnek_be_Szerbiaban","timestamp":"2020. július. 07. 21:23","title":"Újból kijárási tilalmat vezethetnek be Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ff4b79-9559-46a9-ac4b-60c21a888380","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még át sem adták a kerékpárutat Putnoknál, máris szétment egy szakaszon.","shortLead":"Még át sem adták a kerékpárutat Putnoknál, máris szétment egy szakaszon.","id":"20200707_bicikliut_putnok_dubicsany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21ff4b79-9559-46a9-ac4b-60c21a888380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3a9eea-701d-4291-a229-483df4598694","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_bicikliut_putnok_dubicsany","timestamp":"2020. július. 07. 09:06","title":"Elvitte az árvíz a frissen megépített 666 milliós bicikliutat Putnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]