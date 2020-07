Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lezárult a takarékok integrációja, elindult a műanyagmentes július és turbófokozatra kapcsolt a sokadik magyarországi sportcsatorna. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lezárult a takarékok integrációja, elindult a műanyagmentes július és turbófokozatra kapcsolt a sokadik magyarországi...","id":"20200712_es_akkor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b1ca5d-1425-4f08-b79a-4492f03aaafe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_es_akkor","timestamp":"2020. július. 12. 07:00","title":"És akkor a kormány egyszerre élesítette fegyverét az EU és az Airbnb ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e7257a-e973-448b-b348-332dff6f042c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A rendszerváltáskor még csak alig több mint 200 olyan ember volt idehaza, aki megünnepelhette a századik születésnapját. Tavaly viszont már 1580 személy tartozott a százon túliak társaságába. Ráadásul az egyre elöregedő hazai népességen belül ez a legdinamikusabban növekvő korosztály.","shortLead":"A rendszerváltáskor még csak alig több mint 200 olyan ember volt idehaza, aki megünnepelhette a századik...","id":"202028_ded_es_ukszulok_nemzedeke_masfel_ezren_harom_szamjegyu_eletkorban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e7257a-e973-448b-b348-332dff6f042c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f91163-e7e9-4f1c-9ce3-65638aa9d9b2","keywords":null,"link":"/360/202028_ded_es_ukszulok_nemzedeke_masfel_ezren_harom_szamjegyu_eletkorban","timestamp":"2020. július. 11. 12:00","title":"Másfél ezren élnek Magyarországon olyanok, akik még Trianon előtt születtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a2e7ba-1af4-452a-8ca4-6c8495fde90c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem a jogosan tüntető szerb polgárok, hanem a hatalom képviselői viselkednek erőszakosan – jelentette ki Bosko Obradovics, a radikális jobboldali szerb párt, a Dveri elnöke, aki szerint teljes polgári elégedetlenségre van szükség annak érdekében, hogy megbukjon az Alekszandar Vucsics államfő nevével fémjelzett szerbiai rezsim. Közben több városban is folytatódnak az ellenzéki tüntetések.","shortLead":"Nem a jogosan tüntető szerb polgárok, hanem a hatalom képviselői viselkednek erőszakosan – jelentette ki Bosko...","id":"20200712_Polgari_engedetlensegre_hiv_a_szerb_ellenzek_folytatodnak_a_tuntetesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4a2e7ba-1af4-452a-8ca4-6c8495fde90c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e48f13fe-e8b9-46af-9e26-25967354e11e","keywords":null,"link":"/vilag/20200712_Polgari_engedetlensegre_hiv_a_szerb_ellenzek_folytatodnak_a_tuntetesek","timestamp":"2020. július. 12. 14:29","title":"Polgári engedetlenségre hív a szerb ellenzék, folytatódnak a tüntetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajtóhírek szerint 12 kerékpáros súlyosan megsérült egy tömegbukás után a Gella Kupán. Az egyik résztvevő szerint az erdő úgy nézett ki, mintha horrorfilmben lettek volna.","shortLead":"Sajtóhírek szerint 12 kerékpáros súlyosan megsérült egy tömegbukás után a Gella Kupán. Az egyik résztvevő szerint...","id":"20200712_Totvazsonyi_tomegbaleset__19_ember_kerult_korhazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cc20bde-6ea7-4bb5-9f7e-c5c7be1d58e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_Totvazsonyi_tomegbaleset__19_ember_kerult_korhazba","timestamp":"2020. július. 12. 15:34","title":"Óriási bukás a kerékpárversenyen - mentőhelikoptert is riasztottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy csökkenés már tavaly is látható volt.","shortLead":"A nagy csökkenés már tavaly is látható volt.","id":"20200713_Lopas_Rablas_Magyarorszag_karanten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30083dff-1d5b-4e0d-adb9-e76c549fce34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc979df-2340-4457-bf68-b78c83f559bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_Lopas_Rablas_Magyarorszag_karanten","timestamp":"2020. július. 13. 10:30","title":"Nagyot csökkent a lopások száma Magyarországon, de nem a karantén miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem szerepelt a portugál rendőrség adatbázisában.","shortLead":"Nem szerepelt a portugál rendőrség adatbázisában.","id":"20200711_Pedofilugy_Madeleine_McCann_Christian_Brueckner","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa1b9182-7f4e-46de-8ea3-7b51ae8fec4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3be58e0-a127-41e4-9b07-aa35df4c3c4a","keywords":null,"link":"/elet/20200711_Pedofilugy_Madeleine_McCann_Christian_Brueckner","timestamp":"2020. július. 11. 14:53","title":"Korábban két pedofil-ügyet is megúszott Madeleine McCann feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baaba4a5-23e6-43e6-a01a-57e48a492c21","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Egyértelmű fölénnyel nyerte a lengyel elnökválasztás első fordulóját a hivatalban lévő államfő, ám nem zárható ki, hogy akkori, 2,5 millió szavazatnyi előnye most vasárnapra eltűnik. Ennek megfelelően a kampány vége rendesen undorító is lett.","shortLead":"Egyértelmű fölénnyel nyerte a lengyel elnökválasztás első fordulóját a hivatalban lévő államfő, ám nem zárható ki...","id":"20200711_Lengyel_elnokvalasztas_hajszalon_mulhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baaba4a5-23e6-43e6-a01a-57e48a492c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3622668f-c848-4ebc-9dc5-cb1d86fd577c","keywords":null,"link":"/vilag/20200711_Lengyel_elnokvalasztas_hajszalon_mulhat","timestamp":"2020. július. 11. 15:30","title":"Végjáték Varsóban: hajszálon múlhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Dorkota Lajos szívesen újrázott volna.","shortLead":"Dorkota Lajos szívesen újrázott volna.","id":"20200712_A_Simicska_emberenek_tarott_Horvath_Petert_nevezte_ki_Orban_az_Energiahivatal_elere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b7a69f3-9551-471a-8f73-391cdff08077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167ba926-f0be-4237-bf3a-27e0e24bb50d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_A_Simicska_emberenek_tarott_Horvath_Petert_nevezte_ki_Orban_az_Energiahivatal_elere","timestamp":"2020. július. 12. 10:41","title":"Az egykor Simicska emberének tarott Horváth Pétert nevezte ki Orbán az Energiahivatal élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]