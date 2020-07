Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Tizenkét élő közvetítésből álló sorozatot indít a New York-i Metropolitan Opera (MET) festői európai és amerikai helyszínekről olyan világsztárak szereplésével, mint Anna Netrebko, Diana Damrau vagy Jonas Kaufmann.

\r

2020. július. 12. 20:48 Élő közvetítések sorozatát indítja a New York-i Metropolitan Opera 2020. július. 11. 18:48 Orbán megtekintette a Vasas-Csákvár edzőmérkőzést Egy fiatal fiút próbáltak megmenteni, mindenki meghalt. 2020. július. 11. 12:31 Tragikus mentés egy strandon: 11 ember megfulladt Egyiptomban A nyilvánosság előtt először viselt maszkot Donald Trump amerikai elnök. 2020. július. 12. 08:49 Trump végre megadta magát és maszkot húzott Donald Trump kettős stratégiával próbálja majd felvenni a harcot a kedvezőtlen körülményekkel: az amerikai elnök először újból felszítja a kereskedelmi háborút és felerősíti a Kína-ellenes retorikát, ezzel bűnbak-szerepbe kényszerítve az USA nagy ellenlábasát, majd minden létező eszközzel nekilát felpörgetni a gazdaságot, hogy az novemberre teljes gőzzel dübörögjön – vélik a Fidelity International elemzői. 2020. július. 12. 15:23 Trump ismét nekimegy Kínának – vélik az elemzők A Bonhomme Richard hadihajó fedélzetén mintegy 160 tengerész és tiszt tartózkodott, 2020. július. 13. 05:21 Kigyulladt egy hadihajó a San Diegó-i flottatámaszponton, többen megsérültek A szombat esti viharban gyulladt ki egy villámcsapás következtében a fenyves Piliscsabánál. 2020. július. 12. 08:27 Égett az erdő Piliscsabánál Kortárs hívei a gondolatszabadság profétájává kiáltották ki, esküdt ellenfelei, szaktudását elismerve, inkább izgága fiskálisnak titulálták a jogegyenlőség elvéhez a jogállamiságot nélkülöző időkben is konokul ragaszkodó Vámbéry Rusztemet. 2020. július. 12. 16:00 József Attilát és Rákosi Mátyást is védte a „gondolatszabadság prófétája"