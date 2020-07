Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesés élet reményében ment Nigériába egy amerikai nő, ám rövid idő után kiderült: megvezették. Egy jól ismert facebookos csalás áldozata lett.","shortLead":"A mesés élet reményében ment Nigériába egy amerikai nő, ám rövid idő után kiderült: megvezették. Egy jól ismert...","id":"20200714_facebookos_atveres_fogoly_nigeria_419_es_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d8560f9-ce9b-4cf9-820a-35ec00698a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d943b7a-c717-4b1a-8a7a-eaffb07de209","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_facebookos_atveres_fogoly_nigeria_419_es_csalas","timestamp":"2020. július. 14. 12:08","title":"Egy évig tartottak fogva egy nőt, miután egy facebookos csalás áldozata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Szűk három hónap alatt készíti el a magyar egészségügy lehetséges átalakítását megalapozó tanulmányt az a tanácsadócég, amelyik a szlovákiai egészségügyi reform megalapozásán is dolgozott. A tanulmány a Belügyminisztérium rendelte, nem az egészségügyért felelős Emmi.","shortLead":"Szűk három hónap alatt készíti el a magyar egészségügy lehetséges átalakítását megalapozó tanulmányt az a tanácsadócég...","id":"20200715_Augusztus_egeszsegugy_atalakitas_mesterterv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd2cd50e-5d0d-4948-8533-0182abb8b34b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f68743f-a644-4ec6-844a-662b62b48e37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200715_Augusztus_egeszsegugy_atalakitas_mesterterv","timestamp":"2020. július. 15. 13:10","title":"Augusztus elején lesz kész az egészségügy átalakításának mesterterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3f4f94-e873-4a60-a6ce-290dd7fe6fc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még ebben a hónapban bemutathatja a Microsoft kétkijelzős androidos eszközét, a Surface Duót. Nem véletlen, hogy egyre többször felbukkan a neten.","shortLead":"Még ebben a hónapban bemutathatja a Microsoft kétkijelzős androidos eszközét, a Surface Duót. Nem véletlen, hogy egyre...","id":"20200714_microsoft_surface_duo_fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c3f4f94-e873-4a60-a6ce-290dd7fe6fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b8313f-51f4-43be-a677-5ec6fc15f316","keywords":null,"link":"/tudomany/20200714_microsoft_surface_duo_fotok","timestamp":"2020. július. 14. 11:03","title":"Jön a Microsoft androidos telefonja: újabb képek kerültek elő a Surface Duóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e3dde9-90b1-48b7-876e-922a3cec52c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG gyártotta különleges maszkokat a frontvonalon küzdőknek, elsősorban orvosoknak, ápolóknak készíti a gyártó.","shortLead":"Az LG gyártotta különleges maszkokat a frontvonalon küzdőknek, elsősorban orvosoknak, ápolóknak készíti a gyártó.","id":"20200715_lg_arcmaszk_koronavirus_orvosi_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22e3dde9-90b1-48b7-876e-922a3cec52c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"111c9d54-e5b1-4af6-8c83-df7818f16030","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_lg_arcmaszk_koronavirus_orvosi_maszk","timestamp":"2020. július. 15. 08:33","title":"Elkészült az új arcmaszk: tölthető, és könnyebb benne lélegezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b17a6558-5fdf-4972-8e0a-c001c0df1c75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Facebookon terjedő kép szerint Barack Obama akkori amerikai elnök és Melinda Gates 2015-ben személyesen ellenőrizték a koronavírusos álhírekben rendre felbukkanó vuhani laboratóriumot és egyik projektjét. A fotóval két gond van: nem Vuhanban készült, és nem is a mostani járványt okozó vírus kapcsán. A rajta látható két nő közül pedig egyik sem Bill Gates felesége.","shortLead":"Egy Facebookon terjedő kép szerint Barack Obama akkori amerikai elnök és Melinda Gates 2015-ben személyesen...","id":"20200715_koronavirus_vuhan_viruslabor_alhir_barack_obama_melinda_gates_anthony_fauci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b17a6558-5fdf-4972-8e0a-c001c0df1c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09574a5-6312-416e-9e04-f506168bc681","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_koronavirus_vuhan_viruslabor_alhir_barack_obama_melinda_gates_anthony_fauci","timestamp":"2020. július. 15. 09:03","title":"Terjed a \"hír\", hogy Obama, Fauci és Gates Kínával összefogva találták ki a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee788a0-91bc-4a21-95ac-a7ca2a9954ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pen Test Partners szerint egyes okosórákat különösebb hozzáértés nélkül is fel lehet törni, főleg, ha valamilyen hibás alkalmazáshoz kapcsolódnak. A hackerek így nem csak láthatják, merre jár az eszköz viselője, de fals jelzéseket is küldhetnek neki. Például arról, hogy vegye be a gyógyszerét.","shortLead":"A Pen Test Partners szerint egyes okosórákat különösebb hozzáértés nélkül is fel lehet törni, főleg, ha valamilyen...","id":"20200715_pen_test_partners_olcso_okosora_demencia_gyogyszer_emlekezteto_setracker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fee788a0-91bc-4a21-95ac-a7ca2a9954ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec6478f-1526-4894-be97-9b879a87801b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_pen_test_partners_olcso_okosora_demencia_gyogyszer_emlekezteto_setracker","timestamp":"2020. július. 15. 12:03","title":"Figyelmeztetnek a kutatók: életveszélyessé tehetők egyes okosórák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf128afa-4fd0-4a90-914c-dbe4cf4bc107","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A diplomáciától idén búcsúzó és üzleti karriert tervező budapesti brit nagykövet a szobordöntési hullámról kifejtette, hogy számára Winston Churchill például minden hibája ellenére nemzeti hős. A rasszizmus ellen persze fel kell lépni, de szobrokat rongálni vagy morálisan ítélkezni, az Iain Lindsay szerint nincs rendben. Nem lehet valaki egyszerre ügyész, esküdtszék és bíró. Egy demokráciában szabályok, törvények, megválasztott kormányok vannak, ha valakik azt hiszik, hogy morálisan mások fölött állnak, az anarchiához vezet.","shortLead":"A diplomáciától idén búcsúzó és üzleti karriert tervező budapesti brit nagykövet a szobordöntési hullámról kifejtette...","id":"20200714__Iain_Lindsay_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf128afa-4fd0-4a90-914c-dbe4cf4bc107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e7b06f1-c9b8-4b39-a5a3-5495cd38963d","keywords":null,"link":"/360/20200714__Iain_Lindsay_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. július. 14. 13:00","title":"\"Ha nekiállunk átírni a történelmet, hol kezdjük?\" – Iain Lindsay a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83b5271-c6da-482c-82ea-f075fa540aa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették az anyát, az apát, valamint a nagymamát, aki felbujtással gyanúsítható.","shortLead":"A Pest megyei nyomozók őrizetbe vették az anyát, az apát, valamint a nagymamát, aki felbujtással gyanúsítható.","id":"20200714_Szinte_naponta_zaklattak_szexualisan_negy_gyermekuket_a_kerepesi_szulok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c83b5271-c6da-482c-82ea-f075fa540aa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5966169-9433-4bbf-8a44-b113f9d3cf39","keywords":null,"link":"/itthon/20200714_Szinte_naponta_zaklattak_szexualisan_negy_gyermekuket_a_kerepesi_szulok","timestamp":"2020. július. 14. 09:07","title":"Szinte naponta zaklatták szexuálisan négy gyermeküket a kerepesi szülők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]