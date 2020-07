Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab7aadc3-f272-4946-a9b4-21351c6bbdf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint 300 emberre 8,3 millió forint helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök.\r

","shortLead":"Több mint 300 emberre 8,3 millió forint helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök.\r

","id":"20200720_koronavirus_jarvany_vedelmi_szabaly_maszk_vedotalsag_birsag_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab7aadc3-f272-4946-a9b4-21351c6bbdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24084e7-357a-4c93-852a-1be7540826ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_jarvany_vedelmi_szabaly_maszk_vedotalsag_birsag_rendorseg","timestamp":"2020. július. 20. 10:00","title":"Kiderült, mekkora büntetést kaptak, akik nem tartották be a védelmi szabályokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2006ae81-6a68-4287-92e4-ccfc36ac671f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fellebbezett az ügyészség a Vizoviczki László és két társa esetében múlt hét csütörtökön hozott ítélet ellen.","shortLead":"Fellebbezett az ügyészség a Vizoviczki László és két társa esetében múlt hét csütörtökön hozott ítélet ellen.","id":"20200720_fellebbezett_az_ugyeszseg_mert_kevesli_Vizoviczki_het_eves_bortonbunteteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2006ae81-6a68-4287-92e4-ccfc36ac671f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac61b08-07e6-4f24-b9f2-8fd0b36911d7","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_fellebbezett_az_ugyeszseg_mert_kevesli_Vizoviczki_het_eves_bortonbunteteset","timestamp":"2020. július. 20. 16:55","title":"Kevesli az ügyészség Vizoviczki hétéves börtönbüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e0610d-8cc7-4dc7-abc8-c3d8c0c77e87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VI. kerületben bement egy lakásba egy férfi és elvitte tévét, amit aztán átcipelt szinte az egész városon.","shortLead":"A VI. kerületben bement egy lakásba egy férfi és elvitte tévét, amit aztán átcipelt szinte az egész városon.","id":"20200721_tv_lopas_villamos_belvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2e0610d-8cc7-4dc7-abc8-c3d8c0c77e87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef0d40d-7bae-4a8a-9eed-5873ffb8d8f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200721_tv_lopas_villamos_belvaros","timestamp":"2020. július. 21. 07:25","title":"Lopott tévével a hóna alatt szállt fel egy férfi a villamosra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db18b43a-5868-4ec5-9184-4ab6efc27277","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sötét lovag egyik legdurvább jelenetében minden ütés igazi. ","shortLead":"A sötét lovag egyik legdurvább jelenetében minden ütés igazi. ","id":"20200721_Heath_Ledger_tenyleg_osszeverette_magat_a_Jokerszerep_kedveert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db18b43a-5868-4ec5-9184-4ab6efc27277&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b756e1-17ff-4040-ab2e-8c63ca8b707e","keywords":null,"link":"/kultura/20200721_Heath_Ledger_tenyleg_osszeverette_magat_a_Jokerszerep_kedveert","timestamp":"2020. július. 21. 13:22","title":"Heath Ledger tényleg összeverette magát a Joker-szerep kedvéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d802252b-f817-45cc-9a33-e7f7ee18bd0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szokatlan hangnemben beszélt a holland kormányfővel való ellentétükről. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök szokatlan hangnemben beszélt a holland kormányfővel való ellentétükről. ","id":"20200719_eu_csucs_orban_rutte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d802252b-f817-45cc-9a33-e7f7ee18bd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d58077c2-fa2e-4e81-98a9-4345005c13a7","keywords":null,"link":"/itthon/20200719_eu_csucs_orban_rutte","timestamp":"2020. július. 19. 22:32","title":"Orbán: Ha nem lesz megállapodás, a holland fickót okolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c541c29-2d72-4484-8886-0f7a6fcc7a97","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négyszázhúsz szerencsés mehet ingyenes tréningre. Elsősorban azok jelentkezését várják, akik éppen tanulnak vezetni, vagy egy évnél nem régebbi a jogosítványuk.","shortLead":"Négyszázhúsz szerencsés mehet ingyenes tréningre. Elsősorban azok jelentkezését várják, akik éppen tanulnak vezetni...","id":"20200721_vezetestechnikai_trening_novak_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c541c29-2d72-4484-8886-0f7a6fcc7a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7928ddb-5c62-4fb4-bad8-17ef8cdc6d52","keywords":null,"link":"/cegauto/20200721_vezetestechnikai_trening_novak_katalin","timestamp":"2020. július. 21. 12:40","title":"Ingyenes vezetéstechnikai tréningen vehetnek részt kisgyerekesek és a fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két újabb államban robbant be a járvány, Marylandben május óta nem regisztráltak ennyi új fertőzöttet.","shortLead":"Két újabb államban robbant be a járvány, Marylandben május óta nem regisztráltak ennyi új fertőzöttet.","id":"20200720_egyesult_allamok_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8003ad3b-9761-42fb-9650-83f9fd7d4d31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24b0815-b847-4314-a5bb-450e6915f19a","keywords":null,"link":"/vilag/20200720_egyesult_allamok_koronavirus_jarvany_fertozes_donald_trump","timestamp":"2020. július. 20. 06:16","title":"Nem csitul a járvány az Egyesült Államokban, újabb 65 ezer fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7","c_author":"Windisch Judit - Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"A koronavírus hazai halálos áldozatai közül 260 kórházi fertőzésként kapta el a betegséget, ami nemcsak önmagában, hanem a korábbi kórházi fertőzési adatokhoz képest is kiemelkedő szám. Ez nem csak magyar jelenség, kérdés azonban, hogy egy esetleges második hullám esetén mit lehet tenni a járvány kordában tartása érdekében. Erre az Emberi Erőforrások Minisztériuma nem válaszolt, ezért szakértőkkel beszéltük át a lehetőségeket. ","shortLead":"A koronavírus hazai halálos áldozatai közül 260 kórházi fertőzésként kapta el a betegséget, ami nemcsak önmagában...","id":"20200720_koronavirus_korhazi_fertozes_masodik_hullam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfab5d7c-c879-4079-bb2b-abae14cd9ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745ac05f-e074-4329-820c-eee3c415b01b","keywords":null,"link":"/itthon/20200720_koronavirus_korhazi_fertozes_masodik_hullam","timestamp":"2020. július. 20. 06:30","title":"A koronavírus kórházi fertőzésként is pusztítóbb, mint az eddigiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]