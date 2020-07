Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha túrázni vagy kempingezni indulunk, az időjárás fontos része lesz az életünknek. A Túrázók és kempingezők könyve című kiadvány többek között az időjárás felhők segítségével való beazonosításában is segít.","shortLead":"Ha túrázni vagy kempingezni indulunk, az időjárás fontos része lesz az életünknek. A Túrázók és kempingezők könyve című...","id":"20200724_Melyik_felho_milyen_idojarasra_utal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e1a22cd-f6b6-42ca-aaf7-e447fc8dd7c0","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200724_Melyik_felho_milyen_idojarasra_utal","timestamp":"2020. július. 24. 15:55","title":"Melyik felhő milyen időjárásra utal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13fe4265-70c3-416a-b05a-ec2b224b9d2f","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Balaton nyugati részén tömegesen jelentek meg a kékalgák a vízfelszínen, a két héttel ezelőtti méréshez képest megduplázódott a számuk. Hetente kellene mérni a vízminőséget, de csak havonta teszik. ","shortLead":"A Balaton nyugati részén tömegesen jelentek meg a kékalgák a vízfelszínen, a két héttel ezelőtti méréshez képest...","id":"20200723_allergias_reakcio_hasmenes_balaton_kekalga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13fe4265-70c3-416a-b05a-ec2b224b9d2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6112a19-5d88-4d8b-92d1-3fc23651edd0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200723_allergias_reakcio_hasmenes_balaton_kekalga","timestamp":"2020. július. 23. 15:40","title":"Allergiás reakciót, hasmenést okozhat a Balatonban elszaporodott kékalga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f41811b-2b87-4b25-9056-6db062edc2e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Biztosan nem lesz Amerikai, Mexikói és Brazil Nagydíj, terveznek viszont helyettük három európait.","shortLead":"Biztosan nem lesz Amerikai, Mexikói és Brazil Nagydíj, terveznek viszont helyettük három európait.","id":"20200724_koronavirus_f1_amerikai_futamok_torlese_europa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f41811b-2b87-4b25-9056-6db062edc2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab3fe60-8312-413c-9115-d3b651a322cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_koronavirus_f1_amerikai_futamok_torlese_europa","timestamp":"2020. július. 24. 16:29","title":"Az összes amerikai futamot törölték az F1-es naptárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1dc3cc0-3cf2-4463-888e-4a7054bd5a6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Pog nevű videós túl kemény volt a limitált szériás Minivel.","shortLead":"A Pog nevű videós túl kemény volt a limitált szériás Minivel.","id":"20200723_pog_videos_youtuber_autogyujtemeny_mini_john_cooper_works_gp","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1dc3cc0-3cf2-4463-888e-4a7054bd5a6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b06cdb9-3520-4dd1-a86a-b15c9b5b3986","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_pog_videos_youtuber_autogyujtemeny_mini_john_cooper_works_gp","timestamp":"2020. július. 23. 11:01","title":"Az első percekben sikerült összetörnie vadiúj autóját a youtubernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"205b74a1-c807-47e7-ade1-5e107a4371ad","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A volt csúcsminiszter elnökjelölt lesz a Magyar Teniszszövetség hétfői tisztújításán. Az alelnöki tisztségre is felkért valakit.","shortLead":"A volt csúcsminiszter elnökjelölt lesz a Magyar Teniszszövetség hétfői tisztújításán. Az alelnöki tisztségre is felkért...","id":"20200724_Lazar_Janos_tenisszovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=205b74a1-c807-47e7-ade1-5e107a4371ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8141916-468d-46a3-aad5-e56b86ea9b26","keywords":null,"link":"/sport/20200724_Lazar_Janos_tenisszovetseg","timestamp":"2020. július. 24. 12:58","title":"Lázár János bejelentkezett a teniszszövetség élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1073629-1fa0-4527-8609-c13e440de639","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mi történik, ha a vírust zenében modellezik? Kilenc hangot indítottak útjára, hogy zenei analógiával modellezzék a vírus terjedését. A Modern Art Orchestra vezetőjének, Fekete-Kovács Kornélnak az ötlete nyomán, és a világ számos pontján zeneszerzők közreműködésével különleges közösségi alkotási folyamat indult be. És még Kurtág Györgyöt is rávették a komponálásra. ","shortLead":"Mi történik, ha a vírust zenében modellezik? Kilenc hangot indítottak útjára, hogy zenei analógiával modellezzék...","id":"20200724_Mi_tortenik_ha_a_virust_zeneben_modellezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1073629-1fa0-4527-8609-c13e440de639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589c920c-2f88-4826-803a-a1c489e63f1a","keywords":null,"link":"/kultura/20200724_Mi_tortenik_ha_a_virust_zeneben_modellezik","timestamp":"2020. július. 24. 13:48","title":"Kurtág György új zeneművel jelentkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04af033-43dd-4787-a7e6-17a583ad4a1a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Eduline táblázatából kiderül, az egyetemek valamennyi képzésén hány pont kellett a sikerhez.","shortLead":"Az Eduline táblázatából kiderül, az egyetemek valamennyi képzésén hány pont kellett a sikerhez.","id":"20200723_Itt_talahato_az_osszes_ponthatar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a04af033-43dd-4787-a7e6-17a583ad4a1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6fade0-d8cd-4124-8b49-c7708ca0e6f5","keywords":null,"link":"/kultura/20200723_Itt_talahato_az_osszes_ponthatar","timestamp":"2020. július. 23. 22:32","title":"Itt kereshető az összes ponthatár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1865524a-20bd-4a11-89f9-c2c0a70e6bfe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár húsz év börtönt is kaphat.","shortLead":"Akár húsz év börtönt is kaphat.","id":"20200723_Milliardos_afacsalassal_gyanusitjak_a_luxus_Lamborghinibol_maszkot_osztogato_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1865524a-20bd-4a11-89f9-c2c0a70e6bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82ec909a-5ecf-402e-96db-21f5a7c44955","keywords":null,"link":"/cegauto/20200723_Milliardos_afacsalassal_gyanusitjak_a_luxus_Lamborghinibol_maszkot_osztogato_ferfit","timestamp":"2020. július. 23. 13:52","title":"Milliárdos áfacsalási ügyben gyanúsított a luxus Lamborghiniből maszkot osztogató férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]