[{"available":true,"c_guid":"2d86009f-b511-4372-bf78-cbae747dfd9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő a negyedik unoka.","shortLead":"Ő a negyedik unoka.","id":"20200729_Megszuletett_Orban_elso_fiuunokaja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d86009f-b511-4372-bf78-cbae747dfd9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a68cde-e59b-4b3b-839f-85d9eb9dfeb3","keywords":null,"link":"/itthon/20200729_Megszuletett_Orban_elso_fiuunokaja","timestamp":"2020. július. 29. 08:48","title":"Megszületett Orbán első fiúunokája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7227d17d-c8dd-41ac-b78b-783ad56579cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Wilfried Zahát először csak egy 12 éves fiú zaklatta, de amikor őt jelentette, elkezdtek ömleni hozzá a gyalázkodások.","shortLead":"Wilfried Zahát először csak egy 12 éves fiú zaklatta, de amikor őt jelentette, elkezdtek ömleni hozzá a gyalázkodások.","id":"20200729_Annyi_rasszista_uzenetet_kap_a_focista_hogy_inkabb_nem_hasznalja_a_kozossegi_mediat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7227d17d-c8dd-41ac-b78b-783ad56579cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a9e4fa-b4f5-48dd-92c8-053e51f855c5","keywords":null,"link":"/sport/20200729_Annyi_rasszista_uzenetet_kap_a_focista_hogy_inkabb_nem_hasznalja_a_kozossegi_mediat","timestamp":"2020. július. 29. 19:32","title":"Annyi rasszista üzenetet kap a focista, hogy inkább nem használja a közösségi médiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22da30f1-a49a-4e65-a337-85d05c9b5f74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy Orbán ennyire radikálisan átalakíthatta a médiaviszonyokat, abban ludasak olyan német cégek is, mint a Springer és a Bertelsmann, mert az eltelt évek során kivonultak a sajtópiacról – mond ítéletet a német lapban megjelent cikk szerzője.","shortLead":"Hogy Orbán ennyire radikálisan átalakíthatta a médiaviszonyokat, abban ludasak olyan német cégek is, mint a Springer és...","id":"20200728_Spiegel_Az_Index_sorsa_a_magyar_sajtoszabadsag_veget_jelkepezi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22da30f1-a49a-4e65-a337-85d05c9b5f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8d4e9c-49f4-4345-a467-cb49819c6fc7","keywords":null,"link":"/360/20200728_Spiegel_Az_Index_sorsa_a_magyar_sajtoszabadsag_veget_jelkepezi","timestamp":"2020. július. 28. 07:30","title":"Spiegel: Az Index sorsa a magyar sajtószabadság végét jelképezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24f56efe-5ee5-4303-af0e-b070205eb759","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Filmben és zenében is. 