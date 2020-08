Így égett egy teherautó a Kőröshegyi völgyhídon – videó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3e4429e-05d7-4099-8b4b-560c87551e96","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hétmilliárd dolláros ügyletről lehet szó.","shortLead":"Egy hétmilliárd dolláros ügyletről lehet szó.","id":"20200731_Jovahagyta_az_Europai_Bizottsag_az_AlstomBombardier_egyesulest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3e4429e-05d7-4099-8b4b-560c87551e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ce3797-7188-446d-9c8a-756237d59e63","keywords":null,"link":"/kkv/20200731_Jovahagyta_az_Europai_Bizottsag_az_AlstomBombardier_egyesulest","timestamp":"2020. július. 31. 17:48","title":"Jóváhagyta az Európai Bizottság az Alstom–Bombardier-egyesülést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az ok egyszerű: 2015 óta öt centbe kerülnek a vásárlóknak. A bevezetés óta 95 százalékkal kevesebb egyszer használatos műanyag zacskót adtak el. ","shortLead":"Az ok egyszerű: 2015 óta öt centbe kerülnek a vásárlóknak. A bevezetés óta 95 százalékkal kevesebb egyszer használatos...","id":"20200731_Hatott_a_briteknel_a_termekdij_egy_ev_alatt_60_szazalekkal_kevesebb_nejlonzacskot_hasznaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5128fc34-d412-41bf-bce0-af093452adb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cd6c33-227a-4415-b34c-8212368b1b47","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Hatott_a_briteknel_a_termekdij_egy_ev_alatt_60_szazalekkal_kevesebb_nejlonzacskot_hasznaltak","timestamp":"2020. július. 31. 14:55","title":"Hatott a briteknél a termékdíj: egy év alatt 60 százalékkal kevesebb nejlonzacskót használtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58037b2-7b5f-4782-a2f3-ee57c892e004","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Tökéletes recept nyár közepére, amikor bőségesen terem a cukkini, és a sárga színű változat is kapható! A Két éhes olasz és a Jamie lefőzi Olaszországot című sorozatokból ismert sztárséf, Gennaro Contaldo Pasta perfetto! című könyvéből most a Farfalle kétféle cukkinivel és speck sonkával, valamint a Cukkinipesto receptjét tesszük közkinccsé.","shortLead":"Tökéletes recept nyár közepére, amikor bőségesen terem a cukkini, és a sárga színű változat is kapható! A Két éhes...","id":"20200731_Gennaro_cukkinissonkas_tesztaja_pasta_perfetto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d58037b2-7b5f-4782-a2f3-ee57c892e004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9aeaf7-3163-4807-8624-a99f2170a573","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200731_Gennaro_cukkinissonkas_tesztaja_pasta_perfetto","timestamp":"2020. július. 31. 11:11","title":"Tökéletes recept nyárra: íme Gennaro cukkinis-sonkás tésztája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1a3bdf-d0a7-4e14-b3e1-622ad892c7bd","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200730_Marabu_FekNyuz_Garasoskodok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb1a3bdf-d0a7-4e14-b3e1-622ad892c7bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba63fe80-37e4-4813-8579-46de46dd88c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200730_Marabu_FekNyuz_Garasoskodok","timestamp":"2020. július. 30. 11:20","title":"Marabu FékNyúz: Garasoskodók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Fejér megyei és egy Pest megyei család szólalkozhatott össze.","shortLead":"Egy Fejér megyei és egy Pest megyei család szólalkozhatott össze.","id":"20200731_Erdi_lovoldozes_eletveszelyes_allapot_elkoveto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf07a55b-dd78-4cc6-8366-af330f271b2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407ed821-8ca2-403e-a229-9dcc87403d52","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Erdi_lovoldozes_eletveszelyes_allapot_elkoveto","timestamp":"2020. július. 31. 16:05","title":"Érdi lövöldözés: elfogták a gyilkossággal gyanúsított férfit, ketten életveszélyes állapotban vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a Twitter elleni hackertámadást alaposan előkészítették az elkövetők, most viszont már azt is tudni, miként jutottak be a rendszerbe a bűnözők.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a Twitter elleni hackertámadást alaposan előkészítették az elkövetők, most viszont...","id":"20200731_twitter_hackertamadas_kibertamadaas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f42bc951-a45c-4563-8a17-5c22d8e92287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86420180-1098-46a5-b54f-c629b1d299c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_twitter_hackertamadas_kibertamadaas","timestamp":"2020. július. 31. 17:04","title":"Kiderült, hogyan vehették be a hackerek a Twitter rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A hőség veszélye miatt első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre.","shortLead":"A hőség veszélye miatt első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott az Országos Meteorológiai Szolgálat péntekre.","id":"20200731_Hoseg_elso_es_masodfoku_figyelmezteteseket_adtak_ki_pentekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a71e93d5-4583-432f-85d5-664cc3aaa248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01be3990-ae8f-490c-aabc-e63b2a8c0e9e","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Hoseg_elso_es_masodfoku_figyelmezteteseket_adtak_ki_pentekre","timestamp":"2020. július. 31. 10:40","title":"Hőség: első- és másodfokú figyelmeztetéseket adtak ki péntekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha alapítanak is új oldalt a távozók, a weblap címe nem ez lesz.","shortLead":"Ha alapítanak is új oldalt a távozók, a weblap címe nem ez lesz.","id":"20200730_Bodolai_miatt_nem_lehetett_a_tavozoindexesekhu_domain_a_felmondott_indexeseke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bff2cf4-0100-4878-b37e-8c3b070ab450","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Bodolai_miatt_nem_lehetett_a_tavozoindexesekhu_domain_a_felmondott_indexeseke","timestamp":"2020. július. 30. 16:39","title":"Bodolai miatt nem lehetett a felmondott indexeseké a Távozó indexesek domain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]