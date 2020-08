Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"210 millió forint lesz a jövő heti várható főnyeremény.","shortLead":"210 millió forint lesz a jövő heti várható főnyeremény.","id":"20200802_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd1b001-2e29-4fbe-81a8-73e7ac6fe43c","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","timestamp":"2020. augusztus. 02. 19:11","title":"Kihúzták a hatos lottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több mint ezer tűzoltó próbálja megfékezni a kaliforniai bozóttüzeket. ","shortLead":"Több mint ezer tűzoltó próbálja megfékezni a kaliforniai bozóttüzeket. ","id":"20200803_Bozottuz_Kalifornia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3abca72e-0eb2-4ad0-b009-9da9a3263720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef14eb6e-d342-47d9-906e-a81611e3c6c4","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_Bozottuz_Kalifornia","timestamp":"2020. augusztus. 03. 06:21","title":"Bozóttüzek tombolnak Kaliforniában, 8 ezer embert kellett evakuálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kedden és szerdán már helyenként felhőszakadásra és jégesőre is számítani kell.","shortLead":"Kedden és szerdán már helyenként felhőszakadásra és jégesőre is számítani kell.","id":"20200802_Zivatar_lehules_kanikula_het","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9523e6d5-0875-4a21-bffd-0a8628d0991c","keywords":null,"link":"/elet/20200802_Zivatar_lehules_kanikula_het","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:55","title":"Zivatarokkal és lehűléssel indul a hét, de aztán visszatér a kánikula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d701eb0-2046-43f8-aa19-4d3aa3a25509","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szerhij Bubka már dolgozik a megvalósíthatósági terveken.","shortLead":"Szerhij Bubka már dolgozik a megvalósíthatósági terveken.","id":"20200802_Ukrajna_olimpiat_rendezne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d701eb0-2046-43f8-aa19-4d3aa3a25509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ecf7834-e247-468b-bda6-c1f4fb7c507d","keywords":null,"link":"/sport/20200802_Ukrajna_olimpiat_rendezne","timestamp":"2020. augusztus. 02. 18:21","title":"Ukrajna olimpiát rendezne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj szombati időmérőjét, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"A címvédő és hatszoros világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Brit Nagydíj...","id":"20200801_Nincs_meglepetes_Hamilton_indulhat_az_elrol_a_Brit_Nagydijon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71eee8ad-b4ec-4140-bd0b-e2e5d1026c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a28a0fc8-cfcf-4f4b-abc6-d8207cf5d81b","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Nincs_meglepetes_Hamilton_indulhat_az_elrol_a_Brit_Nagydijon","timestamp":"2020. augusztus. 01. 17:07","title":"Nincs meglepetés: Hamilton indulhat az élről a Brit Nagydíjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek 534-en vannak, a hatósági házi karantén jelenleg 7657 embernél van érvényben.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek 534-en vannak, a hatósági házi karantén jelenleg 7657 embernél van érvényben.","id":"20200803_koronavirus_fertozes_statisztika_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee2d8b56-65b1-4daa-8368-f4ba32c5371b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b577ab9-bfcb-47e1-929b-69b6a223fb93","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_koronavirus_fertozes_statisztika_magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:55","title":"Koronavírus: kilenccel emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, nincs újabb elhunyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa szerint erőszakos térfoglalás az egyetemre erőszakolt modellváltás, Zsámbéki Gábor mellett Gáspár Máté is otthagyja az intézményt.\r

\r

","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem szenátusa szerint erőszakos térfoglalás az egyetemre erőszakolt modellváltás...","id":"20200802_Eroszakos_terfoglalasrol_beszelnek_ujabb_oktato_mondott_le_miutan_kiderult_hogy_Vidnyanszky_veszi_at_a_Szinmuveszetit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0faca88c-15af-43cf-9189-83cae5b71970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810a2858-fc13-46ac-9008-0f72d29b54a2","keywords":null,"link":"/kultura/20200802_Eroszakos_terfoglalasrol_beszelnek_ujabb_oktato_mondott_le_miutan_kiderult_hogy_Vidnyanszky_veszi_at_a_Szinmuveszetit","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:53","title":"Erőszakos térfoglalásról beszélnek, újabb oktató mondott le, miután kiderült, hogy Vidnyánszky veszi át a Színművészetit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3961269-a362-41a3-a661-dbfe0b51800c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A lányokat drogfutárnak is használták. A rendőrség a banda minden tagját elfogta.","shortLead":"A lányokat drogfutárnak is használták. A rendőrség a banda minden tagját elfogta.","id":"20200802_gyermekprostitucio_prostitucio_kabitoszer_budapest_belvaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3961269-a362-41a3-a661-dbfe0b51800c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1878c046-545e-4301-9669-de1ee7f483e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200802_gyermekprostitucio_prostitucio_kabitoszer_budapest_belvaros","timestamp":"2020. augusztus. 02. 08:48","title":"Kiskorú lányokat futtató bandát fogtak el Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]