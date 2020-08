Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Letartóztatták Dél-Koreában a helyi hatóságok a Sincshondzsi vallási szekta alapítóját - jelentette szombaton az Asia Today napilap.","shortLead":"Letartóztatták Dél-Koreában a helyi hatóságok a Sincshondzsi vallási szekta alapítóját - jelentette szombaton az Asia...","id":"20200801_Letartoztattak_a_delkoreai_koronavirusjarvany_kitoresenek_fo_feleloset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02076fc7-fedc-4569-ab39-eaa4acf99e4e","keywords":null,"link":"/vilag/20200801_Letartoztattak_a_delkoreai_koronavirusjarvany_kitoresenek_fo_feleloset","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:38","title":"Letartóztatták a dél-koreai koronavírus-járvány kitörésének fő felelősét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus a Twitteren üzent, hogy aki találkozott vele, az menjen és teszteltesse magát.","shortLead":"A politikus a Twitteren üzent, hogy aki találkozott vele, az menjen és teszteltesse magát.","id":"20200802_koronavirus_india_belugyminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f36ccb3-d38e-41cb-a16d-3a965ab606c7","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_koronavirus_india_belugyminiszter","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:54","title":"Koronavírusos lett az indiai belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Milliószámra keresett maszkok a börtönökben, az érdi tömegverekedés után tömeges letartóztatás, Szigligeten nem bírtak \"bizonyos\" vállalkozókkal. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Milliószámra keresett maszkok a börtönökben, az érdi tömegverekedés után tömeges letartóztatás, Szigligeten nem bírtak...","id":"20200803_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38aa05a2-6274-4efd-bcbd-f56150a94d02","keywords":null,"link":"/360/20200803_Radar360","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:00","title":"Radar360: Orosz vakcina és felhőszakadás a láthatáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bec2fec7-6419-4600-bab1-3b24da18dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elfogtak két férfit a rendőrök Budapesten, akik a gyanú szerint 15 katalizátort loptak el a fővárosban, illetve vidéken. A páros egy lopott bicikli hirdetésén bukott meg.","shortLead":"Elfogtak két férfit a rendőrök Budapesten, akik a gyanú szerint 15 katalizátort loptak el a fővárosban, illetve...","id":"20200803_katalizator_tolvaj_kerekbilincs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bec2fec7-6419-4600-bab1-3b24da18dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89806de7-88c1-478b-a0fc-4132806e37a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_katalizator_tolvaj_kerekbilincs","timestamp":"2020. augusztus. 03. 09:14","title":"Egy lopott biciklin csúsztak el a katalizátor-tolvajok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200801__Elon_Musk_eletutja_3_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=636078f4-6b81-4a31-a5dd-bc8863a5a363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f1598c-f982-4477-b77c-b69b411cafe0","keywords":null,"link":"/360/20200801__Elon_Musk_eletutja_3_resz","timestamp":"2020. augusztus. 01. 19:00","title":"Fűrésztelepről a fizika szakra – Elon Musk életútja, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aszadullah Orakzaittal az afgán biztonsági erők végeztek. Több olyan merénylet is köze volt, amelyben civilek is életüket vesztették.","shortLead":"Aszadullah Orakzaittal az afgán biztonsági erők végeztek. Több olyan merénylet is köze volt, amelyben civilek is...","id":"20200802_iszlam_allam_kemfonok_terrorszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffd16177-329d-45d6-9bfd-94bdb388645e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13166c6-b1a8-47ed-891e-5d677f31d0df","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_iszlam_allam_kemfonok_terrorszervezet","timestamp":"2020. augusztus. 02. 12:42","title":"Meghalt az Iszlám Állam egyik kémfőnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e7af6a-6e82-448b-a014-05ae60381c17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudatos támadássorozat vezetett odáig, hogy az Index szerkesztősége szinte egy emberként mondta azt, hogy elég volt, felállnak és távoznak a laptól. Erről szól a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja a héten.","shortLead":"Tudatos támadássorozat vezetett odáig, hogy az Index szerkesztősége szinte egy emberként mondta azt, hogy elég volt...","id":"20200801_Az_Indexrol_a_Fulkeben_Orban_merhetetlen_cinizmusa_mutatkozik_meg_a_tortentekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13e7af6a-6e82-448b-a014-05ae60381c17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af436b82-8a8e-4ab1-bea3-ff3905a2d8a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200801_Az_Indexrol_a_Fulkeben_Orban_merhetetlen_cinizmusa_mutatkozik_meg_a_tortentekben","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:00","title":"Az Indexről a Fülkében: Orbán mérhetetlen cinizmusa mutatkozik meg a történtekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötmilliárd forinttal bővíti a kormány a közmunkaprogram keretét, mert el kívánja érni, hogy a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében annyi munkahelyet hozzon létre, amennyi megszűnt a koronavírus-járvány következtében. \r

A kormány „rögzíti, hogy mindenki számára, aki ezt igényli, a közfoglalkoztatás keretében munkalehetőséget biztosít” – áll a legújabb Magyar Közlönyben ismertetett kormányhatározatban. \r

","shortLead":"Ötmilliárd forinttal bővíti a kormány a közmunkaprogram keretét, mert el kívánja érni, hogy a Gazdaságvédelmi...","id":"20200801_Kiboviti_a_kormany_a_kozmunkaprogramra_szant_keretet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2afd3987-1248-4b28-9d85-d7c11332410b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb55b7c7-3d7b-4f8a-8129-8ac1721b51fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200801_Kiboviti_a_kormany_a_kozmunkaprogramra_szant_keretet","timestamp":"2020. augusztus. 01. 18:09","title":"Kibővíti a kormány a közmunkaprogramra szánt keretet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]