Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5f978646-c24b-42be-a474-ccf71ae3e458","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Alig 1400 autót adtak el három hónap alatt.","shortLead":"Alig 1400 autót adtak el három hónap alatt.","id":"20200804_Meg_a_Ferrarinak_is_ritka_rossz_negyedeve_volt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f978646-c24b-42be-a474-ccf71ae3e458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925a3133-3106-46c6-9239-a0ce81a4d243","keywords":null,"link":"/cegauto/20200804_Meg_a_Ferrarinak_is_ritka_rossz_negyedeve_volt","timestamp":"2020. augusztus. 04. 07:14","title":"Még a Ferrarinak is ritka rossz negyedéve volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9233685f-dd65-4f53-ad0a-8b1157df5fd1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivo újabb demóban mutatta meg, mire képes a 120W-os technológia. Elvileg gyorsabb, mint a konkurens Oppo 120W-os megoldása.","shortLead":"A Vivo újabb demóban mutatta meg, mire képes a 120W-os technológia. Elvileg gyorsabb, mint a konkurens Oppo 120W-os...","id":"20200803_vivo_gyorstolto_120w_gyorstoltes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9233685f-dd65-4f53-ad0a-8b1157df5fd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfd2d61-40ef-4dda-95d7-cd2a38264680","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_vivo_gyorstolto_120w_gyorstoltes","timestamp":"2020. augusztus. 03. 10:33","title":"Videó: Brutális sebességgel tölti a mobilt a Vivo új töltője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2393671-a1b5-4b49-bf46-77a29569a6cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tárca szerint a jelenlegi szabályok engedik az egyetemi gólyatáborok megtartását.","shortLead":"A tárca szerint a jelenlegi szabályok engedik az egyetemi gólyatáborok megtartását.","id":"20200803_belugyminiszterium_egyetemi_golyatabor_koronavirus_jarvanyhelyzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2393671-a1b5-4b49-bf46-77a29569a6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00b0f4d-114f-47df-935c-1d44488491f1","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_belugyminiszterium_egyetemi_golyatabor_koronavirus_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. augusztus. 03. 17:57","title":"Belügyminisztérium: Az egyetemek rendezhetnek gólyatáborokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az új koronavírusos esetek tizedét Kijevben azonosították.","shortLead":"Az új koronavírusos esetek tizedét Kijevben azonosították.","id":"20200802_1100_uj_fertozott_regisztralt_Ukrajna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eac175d-d158-45b2-b9f7-d541e8ba7a9f","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_1100_uj_fertozott_regisztralt_Ukrajna","timestamp":"2020. augusztus. 02. 16:44","title":"Ismét több mint 1100 új fertőzöttet regisztráltak Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Óriási hajrával harcolta ki a Bajnokok Ligája-indulást az Internazionale Antonio Conte vezetésével, az olasz tréner sajtóhírek szerint most mégis távozhat a fekete-kékek kispadjáról.","shortLead":"Óriási hajrával harcolta ki a Bajnokok Ligája-indulást az Internazionale Antonio Conte vezetésével, az olasz tréner...","id":"20200803_antonio_conte_internazionale_olasz_bajnoksag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9061c54d-5fe5-41e0-8894-2a7092e4e802","keywords":null,"link":"/sport/20200803_antonio_conte_internazionale_olasz_bajnoksag","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:13","title":"Az ezüstérem ellenére távozhat Conte az Inter kispadjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b946d4-8319-489f-9996-2df0d8bb7b2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Terrastorm kiválóan alkalmas mentőként nehéz terepre is.","shortLead":"A Terrastorm kiválóan alkalmas mentőként nehéz terepre is.","id":"20200803_Torsus_Terrastorm_kisbusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b946d4-8319-489f-9996-2df0d8bb7b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00feedd-87dd-4b4f-bf13-c62254e9e52d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_Torsus_Terrastorm_kisbusz","timestamp":"2020. augusztus. 03. 16:04","title":"Derékig érő vízen is átmehet ez a kisbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"Mintha nem volna elég baj, megszólalt Gyurcsány Ferenc is. ","shortLead":"Mintha nem volna elég baj, megszólalt Gyurcsány Ferenc is. ","id":"20200803_TGM_A_Vidnyanszkyugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac6db9f9-671d-43b0-9528-98fc7775a9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42b29f0-2f0e-46d9-bc53-8a81ae8d8beb","keywords":null,"link":"/360/20200803_TGM_A_Vidnyanszkyugy","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:30","title":"TGM: A Vidnyánszky-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92caec4b-97cd-4e46-9ce1-726a2444f13b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Távozó Indexesek Facebook-oldalán jelent meg egy kép, ami arra utalhat, hogy lesz új lap.","shortLead":"A Távozó Indexesek Facebook-oldalán jelent meg egy kép, ami arra utalhat, hogy lesz új lap.","id":"20200803_index_lesz_masik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92caec4b-97cd-4e46-9ce1-726a2444f13b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c864de-a25b-4383-88b9-2ee6fbae5448","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_index_lesz_masik","timestamp":"2020. augusztus. 03. 08:34","title":"Üzentek a távozó indexesek: Lesz másik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]