Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A csatorna most először tudta megszólaltatni a helyettes államtitkárt a decemberi kinevezése óta. ","shortLead":"A csatorna most először tudta megszólaltatni a helyettes államtitkárt a decemberi kinevezése óta. ","id":"20200805_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5b699d-aac1-4a75-a2af-4f96a5e9aa7c","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_racz_zsofia_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2020. augusztus. 05. 10:05","title":"Rácz Zsófia jelezte, bármikor nagyon szívesen válaszol, majd elsétált, amikor az RTL kérdezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2e44e8-f4c9-46f4-ac33-42a31706025b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A támogatás igényt augusztus 24-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárnak.","shortLead":"A támogatás igényt augusztus 24-ig lehet benyújtani a Magyar Államkincstárnak.","id":"20200806_Palyazat_boraszat_agrartarca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f2e44e8-f4c9-46f4-ac33-42a31706025b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff80f885-faf5-41ba-84cc-41947be47de9","keywords":null,"link":"/kkv/20200806_Palyazat_boraszat_agrartarca","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:15","title":"Közel kétmilliárd forintra pályázhatnak a magyar borászatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1b9a8e-7804-429e-9351-887c7b36957c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Gordon Murray Automotive T.50 nagyon könnyű és élmény vezetni.","shortLead":"A Gordon Murray Automotive T.50 nagyon könnyű és élmény vezetni.","id":"20200806_ventilatort_kapott_a_hatara_a_legujabb_hipersportkocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd1b9a8e-7804-429e-9351-887c7b36957c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4118a3d-1784-48b6-8ba3-e021b4be88b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200806_ventilatort_kapott_a_hatara_a_legujabb_hipersportkocsi","timestamp":"2020. augusztus. 06. 09:35","title":"Mint egy porszívó: ventilátort kapott a hátára a legújabb hipersportkocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e112368-dfb7-4b9a-9b4c-bd8a06c14ac1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 11 ezer pártól szerzett adatokat dolgoztatták fel mesterséges intelligenciával kanadai szakemberek, hogy kiderüljön, mi és mennyire számít egy párkapcsolatban.","shortLead":"Több mint 11 ezer pártól szerzett adatokat dolgoztatták fel mesterséges intelligenciával kanadai szakemberek...","id":"20200806_mesterseges_intelligencia_parkapcsolatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e112368-dfb7-4b9a-9b4c-bd8a06c14ac1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c788a5e0-cc29-4ac2-a015-c50bc853c7a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_mesterseges_intelligencia_parkapcsolatok","timestamp":"2020. augusztus. 06. 08:03","title":"11 ezer párkapcsolatot nézett át a mesterséges intelligencia – íme az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A minisztérium szerint nem nyert bizonyítást, hogy bármilyen zaklatás történt volna a Budapesti Operettszínházban.","shortLead":"A minisztérium szerint nem nyert bizonyítást, hogy bármilyen zaklatás történt volna a Budapesti Operettszínházban.","id":"20200804_Emmi_zaklatas_Operettszinhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f22ea252-c459-4436-9257-671a7500f36a","keywords":null,"link":"/kultura/20200804_Emmi_zaklatas_Operettszinhaz","timestamp":"2020. augusztus. 04. 19:02","title":"Az Emmi szerint nem volt zaklatás az Operettszínházban, az áldozat azt állítja meg sem keresték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58853943-536e-4f6b-bf4a-846e288cd562","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Részletek Solt Ottilia szegénységkutatással foglalkozó írásaiból.","shortLead":"Részletek Solt Ottilia szegénységkutatással foglalkozó írásaiból.","id":"20200805_Kadarkori_vadasztortenetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58853943-536e-4f6b-bf4a-846e288cd562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82af3db8-b177-4a1d-a301-07fae7ead5ab","keywords":null,"link":"/360/20200805_Kadarkori_vadasztortenetek","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:15","title":"Kádár-kori vadásztörténetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27d3de5a-bd57-47ac-bf19-4de94c88fe9b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy játékos a Kaspersky antivírus programjának játék üzemmódját használva döntötte meg a Doom Eternal speedrun világrekordját. Az orosz kiberbiztonsági vállalat szerint ez jól mutatja, hogy nem szükséges kikapcsolni a vírusvédelmet még akkor sem, amikor minden erőforrásra szükség van egy grafikailag igényes program futtatásához. Sőt, kifejezetten érdemes lehet közben bekapcsolva hagyni.","shortLead":"Egy játékos a Kaspersky antivírus programjának játék üzemmódját használva döntötte meg a Doom Eternal speedrun...","id":"20200806_kaspersky_jatek_uzemmod_doom_eternal_speedrun_rekord_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27d3de5a-bd57-47ac-bf19-4de94c88fe9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a33c27-f23f-4d84-a384-61e7ff938d70","keywords":null,"link":"/tudomany/20200806_kaspersky_jatek_uzemmod_doom_eternal_speedrun_rekord_video","timestamp":"2020. augusztus. 06. 10:03","title":"Bekapcsolva maradjon-e a vírusirtó, amikor játszunk a számítógépen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37fb31e3-e65e-4731-bef0-483e1547e77a","c_author":"Kovács Panka","category":"elet","description":"Augusztus 5-én indul(t volna) az idei Sziget. A helyzetet még nekünk is szoknunk kell, így a feldolgozás sajátos módját választottuk. A fesztivál első napján gyorsan körbenéztünk, és meglepve tapasztaltuk: a helyszínen minden olcsóbb, békésebb, és barátságosabb is, mint amit eddig megszoktunk, de azzal meg kell barátkozni, hogy a koncerteket szinte alig hallani. Induljon a Pótsziget!","shortLead":"Augusztus 5-én indul(t volna) az idei Sziget. A helyzetet még nekünk is szoknunk kell, így a feldolgozás sajátos módját...","id":"20200805_sziget_2020_fesztival_ajanlo_fesztival_hangulat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37fb31e3-e65e-4731-bef0-483e1547e77a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f0d626-419c-457f-b2b0-7ed8c8db60b2","keywords":null,"link":"/elet/20200805_sziget_2020_fesztival_ajanlo_fesztival_hangulat","timestamp":"2020. augusztus. 05. 20:00","title":"Alig lehet ráismerni az idei Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]