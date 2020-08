Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f52d043f-a3ae-4021-be9a-0df9649cdddb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A képviselő személyes sorsokon keresztül, jelenetekre bontott szüzsében mutatja be a trianoni béke következményeit.","shortLead":"A képviselő személyes sorsokon keresztül, jelenetekre bontott szüzsében mutatja be a trianoni béke következményeit.","id":"20200804_l_simon_trianon_balett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f52d043f-a3ae-4021-be9a-0df9649cdddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3f1dee-b4f8-4463-87ff-506a8848331a","keywords":null,"link":"/elet/20200804_l_simon_trianon_balett","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:23","title":"Trianon-balettet írt L. Simon László, a zenéjébe már bele is lehet hallgatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00658bf9-da80-46bd-a96e-c5f9a11c12b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki a lassú, de órákon át tartó esőzés miatt.","shortLead":"Másodfokú figyelmeztetést adtak ki a lassú, de órákon át tartó esőzés miatt.","id":"20200805_vihar_eso_felhoszakadas_omsz_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00658bf9-da80-46bd-a96e-c5f9a11c12b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38684bd8-fed0-4eb1-894d-1bbfb92adce2","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_vihar_eso_felhoszakadas_omsz_idojaras","timestamp":"2020. augusztus. 05. 05:46","title":"A viharok elvonulnak, marad az egész napos eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2640a101-2361-4050-ad4d-153923428746","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem bukkannának fel mindenütt jól ismert személyek, akik körül azonnal megnő a pénzfelhajtó erő. Újabb innovatív iparág került a kormánykörök tömegvonzásába.","shortLead":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem...","id":"202032__magyar_legiipar__videki_repterek__ropkodo_milliardosok__elkerik_abeszallokartyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2640a101-2361-4050-ad4d-153923428746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b654ac-6dd1-4a96-be2a-ab0d5d8e20ed","keywords":null,"link":"/360/202032__magyar_legiipar__videki_repterek__ropkodo_milliardosok__elkerik_abeszallokartyat","timestamp":"2020. augusztus. 06. 07:00","title":"A hazai légiiparban is kifejlesztik a kormánybarát-felismerő rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370d6821-a3d9-4b7c-b9e8-3ff3a3700b3b","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Peter Dinklage színpadon már kipróbálta magát Cyranóként.","shortLead":"Peter Dinklage színpadon már kipróbálta magát Cyranóként.","id":"20200805_A_Tronok_harca_sztarja_lesz_a_foszereplo_a_Cyrano_de_Bergeracmusicalben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=370d6821-a3d9-4b7c-b9e8-3ff3a3700b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"510f3342-53dd-4722-947b-7dde5f1dc04a","keywords":null,"link":"/kultura/20200805_A_Tronok_harca_sztarja_lesz_a_foszereplo_a_Cyrano_de_Bergeracmusicalben","timestamp":"2020. augusztus. 05. 12:04","title":"A Trónok harca sztárja lesz a főszereplő a Cyrano de Bergerac-musicalben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e842aa95-33be-4007-860b-48bf6c48c6e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma kerül sor a Samsung nagyon várt Galaxy Unpacked eseményére, amelyet – a koronavírus-járvány miatt – a virtuális térben rendeznek. Megmutatjuk, hogyan követheti nyomon ön is az eseményeket.","shortLead":"Ma kerül sor a Samsung nagyon várt Galaxy Unpacked eseményére, amelyet – a koronavírus-járvány miatt – a virtuális...","id":"20200805_samsung_galaxy_unpacked_2020_online_streameles_galaxy_note20_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e842aa95-33be-4007-860b-48bf6c48c6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eca821c1-7c61-4e62-a9a7-4b359bcb9140","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_samsung_galaxy_unpacked_2020_online_streameles_galaxy_note20_bemutato","timestamp":"2020. augusztus. 05. 11:03","title":"Pár kattintással ön is élőben nézheti a Samsung mai nagy bemutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem bukkannának fel mindenütt jól ismert személyek.","shortLead":"Repülőgépipari befektetésekre és légikikötők fejlesztésére ösztönöz a kormány. A tervekben volna is ráció, ha nem...","id":"20200805_Az_Orbankormany_szarnyakra_cserelne_a_kerekeket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5ec0e6a-6cf3-4a66-bf94-b78b0f912bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8bf558-b755-42e2-b932-4807137e6043","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_Az_Orbankormany_szarnyakra_cserelne_a_kerekeket","timestamp":"2020. augusztus. 05. 16:29","title":"Az Orbán-kormány szárnyakra cserélné a kerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután kiderült, hogy a Debreceni Egyetemen nem szerzett PhD-fokozatot, távoznia kellett XXII. kerületi állásából Daróczi Csilla szociálpedagógusnak, aki ellen vizsgálat indult az önkormányzatnál. Ugyanezen okból felmondott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, nem sokkal később mégis új állást kapott egy fővárosi fenntartású idősotthonban. ","shortLead":"Miután kiderült, hogy a Debreceni Egyetemen nem szerzett PhD-fokozatot, távoznia kellett XXII. kerületi állásából...","id":"20200806_daroczi_csilla_kamaraerdei_uti_idosek_otthona_debreceni_egyetem_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd785f20-718f-4736-a0f5-589bb8f02a90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abafee73-ab9d-4090-89d1-734a6707ca95","keywords":null,"link":"/itthon/20200806_daroczi_csilla_kamaraerdei_uti_idosek_otthona_debreceni_egyetem_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:23","title":"Gyanúsítotti kihallgatás is volt már a kamu doktorival lebukott intézményvezető ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015fefd0-74d1-4318-9bd5-90a9fec2d037","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Vannak nyomai annak, hogy jártak külföldön azok a gépek, amelyeket a hazai oligarchák is szoktak használni. ","shortLead":"Vannak nyomai annak, hogy jártak külföldön azok a gépek, amelyeket a hazai oligarchák is szoktak használni. ","id":"202032_tobb_adria_kevesebb_plebs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=015fefd0-74d1-4318-9bd5-90a9fec2d037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8375197c-1b38-44b4-af96-bc9fa88b1ef4","keywords":null,"link":"/360/202032_tobb_adria_kevesebb_plebs","timestamp":"2020. augusztus. 06. 11:10","title":"A járvány sem állította le a kormányközeli gazdagok magánrepülőzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]