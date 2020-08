Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A PDSZ választmányi tagja szerint a tanári pálya ma már nagyon nem vonzó.","shortLead":"A PDSZ választmányi tagja szerint a tanári pálya ma már nagyon nem vonzó.","id":"20200824_pedagogusok_tanarhiany_pdsz_tanarok_fizetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f477208-c9ed-4828-8c76-855c8dc24c02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_pedagogusok_tanarhiany_pdsz_tanarok_fizetes","timestamp":"2020. augusztus. 24. 07:49","title":"Egy hét van az iskolakezdésig, de még mindig 1000 pedagógus hiányzik az iskolákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén már nem fog visszatérni Londonba a brit uralkodó, legfeljebb csak néhány rendezvényre.","shortLead":"Idén már nem fog visszatérni Londonba a brit uralkodó, legfeljebb csak néhány rendezvényre.","id":"20200824_A_koronavirus_eluzte_Erzsebet_kiralynot_a_Buckinghampalotabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13644e5f-8bd4-40f1-be99-7b715b136800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6965170-c1a8-4390-a981-270d84006e61","keywords":null,"link":"/elet/20200824_A_koronavirus_eluzte_Erzsebet_kiralynot_a_Buckinghampalotabol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:20","title":"A koronavírus elűzte Erzsébet királynőt a Buckingham-palotából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ee3f0d-4b05-49b5-b329-53bdada5d737","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közleményt adott ki a berlini Charité Egyetemi Kórház az intenzív osztályukon ápolt orosz ellenzéki politikusról. ","shortLead":"Közleményt adott ki a berlini Charité Egyetemi Kórház az intenzív osztályukon ápolt orosz ellenzéki politikusról. ","id":"20200824_alekszej_navalnij_mergezes_orvosok_charite_berlin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2ee3f0d-4b05-49b5-b329-53bdada5d737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a88bc752-084c-42c9-981e-3c87b978bea5","keywords":null,"link":"/vilag/20200824_alekszej_navalnij_mergezes_orvosok_charite_berlin","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:53","title":"A német orvosok szerint megmérgezték Navalnijt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó és egy vonat ütközött Hatvan határában.","shortLead":"Két autó és egy vonat ütközött Hatvan határában.","id":"20200824_auto_vonat_baleset_hatvan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b00fc5a-e77f-4d5b-b6dc-7a64f575515a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cac504a5-a028-4201-9473-37ea52f141a2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200824_auto_vonat_baleset_hatvan","timestamp":"2020. augusztus. 24. 09:49","title":"Fénysorompónál várakozó autót tolt neki az érkező vonatnak Hatvannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség kutyákkal is kereste a fiút.\r

","shortLead":"A rendőrség kutyákkal is kereste a fiút.\r

","id":"20200824_Eltunt_egy_14_eves_fiu_a_XII_keruletbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e59f7a1-0485-4062-98d3-4857460d4bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a4b795-4ad6-45b6-b630-313f9486e8cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_Eltunt_egy_14_eves_fiu_a_XII_keruletbol","timestamp":"2020. augusztus. 24. 20:16","title":"Eltűnt egy 14 éves fiú a XII. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c206f4-0c23-45d5-a8b4-c34a0da275f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színművész azt mondta, meglepő dolgokat tudna közölni Vidnyánszky Attiláról.","shortLead":"A színművész azt mondta, meglepő dolgokat tudna közölni Vidnyánszky Attiláról.","id":"20200825_cserhalmi_gyorgy_a_szinhazi_szakma_teljes_leepitese_zajlik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9c206f4-0c23-45d5-a8b4-c34a0da275f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f4a8cf-a135-4edb-b4a1-7fea1c03d6d8","keywords":null,"link":"/kultura/20200825_cserhalmi_gyorgy_a_szinhazi_szakma_teljes_leepitese_zajlik","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:29","title":"Cserhalmi György: A színházi szakma teljes leépítése zajlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22eb020-5c6d-4fd0-8caa-ed30c6cffa33","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. idén is meghirdette alternatív tanszergyűjtő kampányát: megunt, felesleges iskolaszereket, tankönyveket szedtek össze, és azokat jelképes áron adják tovább. A sláger az iskolatáska, ebből két konténernyi jött össze.","shortLead":"A Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. idén is meghirdette alternatív tanszergyűjtő kampányát: megunt...","id":"20200824_fkf_iskolakezdes_fenntarthato_olcso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22eb020-5c6d-4fd0-8caa-ed30c6cffa33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"257aabce-ef4b-4f29-98a0-afb411f2ad9a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_fkf_iskolakezdes_fenntarthato_olcso","timestamp":"2020. augusztus. 24. 17:00","title":"Iskolatáskát 500, íróasztalt 3 ezer forintért - sokaknak segítség lehet az újranyílt fenntartható tanszervásár ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszélyeztetett fajjá akarják nyilvánítani a kacsacsőrű emlőst ausztrál tudósok Victoria államban, mivel a kutatások szerint a tojásrakó emlős populációja jelentősen csökkent élőhelyének szűkülése és az éghajlat felmelegedése miatt.","shortLead":"Veszélyeztetett fajjá akarják nyilvánítani a kacsacsőrű emlőst ausztrál tudósok Victoria államban, mivel a kutatások...","id":"20200824_kacsacsoru_emlos_ausztralia_veszelyeztetett_faj","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6579b8f6-b3d6-43dd-881c-56a83ee77701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99363b4c-8f7e-40c5-a82c-d68ca03aea80","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_kacsacsoru_emlos_ausztralia_veszelyeztetett_faj","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:03","title":"Szorul a hurok a kacsacsőrű emlős körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]