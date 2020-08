Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11861eb6-2bc9-46f2-bf4b-99cab79ab97c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az apa fogadta a telefonon a szakszerű utasításokat.","shortLead":"Az apa fogadta a telefonon a szakszerű utasításokat.","id":"20200825_A_mentesiranyito_telefonos_segitsegevel_szult_egy_no","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11861eb6-2bc9-46f2-bf4b-99cab79ab97c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5beb62d2-7020-48e8-8ee8-67da986feea2","keywords":null,"link":"/elet/20200825_A_mentesiranyito_telefonos_segitsegevel_szult_egy_no","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:20","title":"A mentésirányító telefonos segítségével szült egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3baf6067-7e11-4cf7-869e-6758f225c0da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vezérigazgató elmondása szerint a cég nem készül leépítésre.","shortLead":"A vezérigazgató elmondása szerint a cég nem készül leépítésre.","id":"20200825_Uj_tulajdonosa_lehet_a_Dunaferrnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3baf6067-7e11-4cf7-869e-6758f225c0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90310894-3b98-4d65-93c6-613ffe713a48","keywords":null,"link":"/kkv/20200825_Uj_tulajdonosa_lehet_a_Dunaferrnek","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:25","title":"Új tulajdonosa lehet a Dunaferrnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a6f42b-dfdc-42cd-877d-d7431420735b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltámad a már halottnak hitt BlackBerry márka egy új vállalattal a háttérben. Jövőre érkezhet az egyesült Államokba és Európába egy 5G-s, fizikai billentyűzettel szerelt okostelefon.","shortLead":"Feltámad a már halottnak hitt BlackBerry márka egy új vállalattal a háttérben. Jövőre érkezhet az egyesült Államokba és...","id":"20200824_blackberry_2021_5g_billentyuzet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77a6f42b-dfdc-42cd-877d-d7431420735b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24f57f80-e17f-4d4e-a6e7-ff517558949d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200824_blackberry_2021_5g_billentyuzet","timestamp":"2020. augusztus. 24. 14:03","title":"Feltámad a BlackBerry: 5G-s, billentyűzetes telefon jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40ce4185-48f2-4f83-87e9-67535859283f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezték az első galaxist, amely extrém ultraibolya sugárzást bocsát ki magából. Ez segíthet jobban megérteni, hogyan végződött az univerzum „sötét korszaka” több mint 13 milliárd évvel ezelőtt.","shortLead":"Felfedezték az első galaxist, amely extrém ultraibolya sugárzást bocsát ki magából. Ez segíthet jobban megérteni...","id":"20200825_galaxis_vilagegyetem_ultraibolya_sugarzas_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40ce4185-48f2-4f83-87e9-67535859283f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0e1ff3-8e3e-4542-b79f-31b6a3cb41de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_galaxis_vilagegyetem_ultraibolya_sugarzas_urkutatas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:33","title":"Megvan az első galaxis, amiből megtudhatjuk, mi történt 13 milliárd évvel ezelőtt az univerzumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c8020a-c5f4-4a23-a0b7-34036ab25c24","c_author":"Kacskovics Mihály","category":"itthon","description":"Egy magyar útlevél és egy közbeeső zöld ország – ennyi kell a két hetes kötelező karantén kikerüléséhez, ha valaki sárga, vagy piros jelzésű országból jönne haza. Az Operatív Törzs figyelmeztet, hogy a hatóság megtévesztése törvénysértés.","shortLead":"Egy magyar útlevél és egy közbeeső zöld ország – ennyi kell a két hetes kötelező karantén kikerüléséhez, ha valaki...","id":"20200825_Trukkoznek_a_hazajutasert_kijatszhato_a_magyar_szabalyozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79c8020a-c5f4-4a23-a0b7-34036ab25c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39ce8ead-340b-42be-8f38-4697cf27ddf4","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Trukkoznek_a_hazajutasert_kijatszhato_a_magyar_szabalyozas","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:05","title":"Kijátszható a magyar karanténszabályozás, de mások egészségével játszik, aki megteszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc278c8f-400a-43b0-bb48-26c6471e33fb","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Pillanatok alatt álltak le a globális multiknak beszállító magyar cégek a koronavírus-járvány kitörése után. A Dunántúl már mutat életjeleket, Kelet-Magyarországon sokkal súlyosabb a helyzet.","shortLead":"Pillanatok alatt álltak le a globális multiknak beszállító magyar cégek a koronavírus-járvány kitörése után. A Dunántúl...","id":"202034__munkahelyhiany__eledezo_gyarak__kozmunkas_kezek__uzik_azipart","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc278c8f-400a-43b0-bb48-26c6471e33fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f711b06-1869-448a-bed6-cee0c269cebd","keywords":null,"link":"/360/202034__munkahelyhiany__eledezo_gyarak__kozmunkas_kezek__uzik_azipart","timestamp":"2020. augusztus. 25. 07:00","title":"Véráldozatok árán, de talán kezd magához térni a magyar ipar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy koreai Starbucks kávézó egyetlen vendége 56 másiknak adta tovább a koronavírus-fertőzést a helyi sajtó szerint. A felszolgálóknak viszont nem lett bajuk – mert arcmaszk volt rajtuk.","shortLead":"Egy koreai Starbucks kávézó egyetlen vendége 56 másiknak adta tovább a koronavírus-fertőzést a helyi sajtó szerint...","id":"20200826_starbucks_szuperfertozo_fertozott_fertozes_legkondicionalo_koronavirus_arcmaszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0fd9b8-abe0-4225-a294-e5b18c153649","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_starbucks_szuperfertozo_fertozott_fertozes_legkondicionalo_koronavirus_arcmaszk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:33","title":"Egy kávézó vendége 56 embert fertőzött meg koronavírussal, az alkalmazottak viszont nem kapták el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe384e58-d5ef-42e9-b730-103ae9b370ba","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Már a koronavírus-járvány előtt is megfigyelhető volt, hogy a ruházati márkák visszaszervezik a régiónkba a gyártást. Ezt a folyamatot pedig csak felerősítette a válság, amiből sokat profitálhatnak a hazai ruházati gyártók. ","shortLead":"Már a koronavírus-járvány előtt is megfigyelhető volt, hogy a ruházati márkák visszaszervezik a régiónkba a gyártást...","id":"20200826_magyar_ruhaipar_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe384e58-d5ef-42e9-b730-103ae9b370ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590d5116-d61a-49ad-9366-1757f3edd23c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_magyar_ruhaipar_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:30","title":"Akár nyerhetnek is a magyar ruházati cégek a koronavíruson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]