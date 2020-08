Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d401f39-1672-4b75-b44e-8935e25fa871","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egyebek mellett több száz ember csontjait is rejtő középkori sekrestyét tárták fel a westminsteri apátság eddigi legnagyobb régészeti projektje során találták meg.","shortLead":"Az egyebek mellett több száz ember csontjait is rejtő középkori sekrestyét tárták fel a westminsteri apátság eddigi...","id":"20200826_westminsteri_apatsag_emberi_csontok_regeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d401f39-1672-4b75-b44e-8935e25fa871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca0f42d-c3c8-46c2-a660-c9f447700f17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_westminsteri_apatsag_emberi_csontok_regeszet","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:33","title":"Több száz ember csontjaira bukkantak a westminsteri apátságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az iskolakezdés és a hideg időjárás miatt magasabb lehet az esetszám.","shortLead":"Az iskolakezdés és a hideg időjárás miatt magasabb lehet az esetszám.","id":"20200826_Szlavik_alacsony_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af572df8-ad74-4504-a944-624f4d0c6301","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Szlavik_alacsony_az_uj_fertozottek_szama_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 26. 10:20","title":"Szlávik: Alacsony az új fertőzöttek száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b74a7-51a7-4d38-9a5e-71dbfc918108","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőri erőszak elleni, egyébként békés demonstráció után gyújtogattak is. 