Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A növekvő esetszám ellenére harmadával kevesebb beteget ápolnak kórházban, mint egy hónapja.

","shortLead":"A növekvő esetszám ellenére harmadával kevesebb beteget ápolnak kórházban, mint egy hónapja.

","id":"20200826_Junius_aktiv_fertozott_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d99fe3a-1e32-4731-aa52-50a01a8438fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7db567-814d-48d2-b300-21289ef35790","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Junius_aktiv_fertozott_Magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:12","title":"Legutóbb júniusban volt annyi aktív fertőzött Magyarországon, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2d8eef-6978-4e26-abc9-a5b1393d49e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szíjj László luxusjachtján kikapcsolták a helyzetjelzőt, miután észrevették az Átlátszó fotósát. Hétfőn már visszakapcsolták.","shortLead":"Szíjj László luxusjachtján kikapcsolták a helyzetjelzőt, miután észrevették az Átlátszó fotósát. Hétfőn már...","id":"20200826_Lady_Mrd_helyzetjelzo_Szijjarto_jacht","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ef2d8eef-6978-4e26-abc9-a5b1393d49e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cbbc80-379c-4880-89f6-2e64c0a02067","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_Lady_Mrd_helyzetjelzo_Szijjarto_jacht","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:29","title":"Visszakapcsolták a Lady Mrd helyzetjelzőjét, de Szijjártó akkor már nem volt a jachton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"106d097d-ea69-48f3-95e0-aaca670b5b89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rendkívül sikeres az állami közbeszerzéseken a Mészáros-közeli 4iG, amely az űrt is megcélozza. ","shortLead":"Rendkívül sikeres az állami közbeszerzéseken a Mészáros-közeli 4iG, amely az űrt is megcélozza. ","id":"20200826_orban_4ig_tavkozles_antenna_hungaria","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=106d097d-ea69-48f3-95e0-aaca670b5b89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba93c965-1727-4769-883c-1494c65117f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_orban_4ig_tavkozles_antenna_hungaria","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:33","title":"Újabb lépéssel került közelebb Orbán Viktor az egyik álmához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyi államtitkár a közösségi médiában szólt be a „balliberális seregnek”.","shortLead":"A külügyi államtitkár a közösségi médiában szólt be a „balliberális seregnek”.","id":"20200827_menczer_tamas_szijjarto_peter_home_office_szakszervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed4efeff-cd44-4f35-971c-9f85f4eb3a3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e962889-90eb-40a1-b16c-5fe89674d201","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_menczer_tamas_szijjarto_peter_home_office_szakszervezet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:28","title":"Menczer Tamás megvédte Szijjártó Péter szerdai kijelentését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f73605c-1b79-4e5a-9200-c1b032bd4a4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatalosan is Donald Trump lett a republikánusok elnökjelöltje, aki ebből az alkalomból mondott beszédében ellenfelét, a demokrata Joe Bident támadta.","shortLead":"Hivatalosan is Donald Trump lett a republikánusok elnökjelöltje, aki ebből az alkalomból mondott beszédében ellenfelét...","id":"20200828_donald_trump_joe_biden_republikanus_konvencio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f73605c-1b79-4e5a-9200-c1b032bd4a4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cba9492-d618-4ecb-883b-72a9407b1705","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_donald_trump_joe_biden_republikanus_konvencio","timestamp":"2020. augusztus. 28. 09:07","title":"Trump: „Biden Amerikájában senki nem lesz biztonságban”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bff979-f826-4d47-98cb-44adcde93645","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban több újságírót őrizetbe vettek, telefonjaikat és irataikat elkobozták. Lukasenka mellett is tüntettek.","shortLead":"Korábban több újságírót őrizetbe vettek, telefonjaikat és irataikat elkobozták. Lukasenka mellett is tüntettek.","id":"20200827_Megkezdtek_a_rohamrendorok_a_minszki_tuntetok_oszlatasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3bff979-f826-4d47-98cb-44adcde93645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca90437d-324c-4e0c-bdf5-1ded5c5437b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_Megkezdtek_a_rohamrendorok_a_minszki_tuntetok_oszlatasat","timestamp":"2020. augusztus. 27. 19:37","title":"Megkezdték a rohamrendőrök a minszki tüntetők oszlatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állat egy közeli ingatlan területéről szabadult el, egy férfit is megsebesített.","shortLead":"Az állat egy közeli ingatlan területéről szabadult el, egy férfit is megsebesített.","id":"20200827_veszprem_kos_holttest_tamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02a3e694-b765-4db8-ab63-2e8fb4c18440","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_veszprem_kos_holttest_tamadas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:05","title":"Kos ölt meg egy nőt Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős mértékben nőtt a nagyobbik kormánypárt támogatottsága a járvány előtti időszakhoz képest.","shortLead":"Jelentős mértékben nőtt a nagyobbik kormánypárt támogatottsága a járvány előtti időszakhoz képest.","id":"20200826_partpreferencia_zavecz_research_kutatas_fidesz_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6602ebe-b9ee-4c02-8562-0499d1d550d6","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_partpreferencia_zavecz_research_kutatas_fidesz_ellenzek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:25","title":"Závecz: Erős, de közös listával megközelíthető a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]