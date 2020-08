Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felcsútra igazol az eddig Eszéken focizó Antonio Mance, tehát Mészáros horvát fociklubjából Mészáros magyar fociklubjába kerül.","shortLead":"Felcsútra igazol az eddig Eszéken focizó Antonio Mance, tehát Mészáros horvát fociklubjából Mészáros magyar...","id":"20200810_Meszaros_Lorinc_puskas_akademia_felcsut_osijek_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6974998-82b4-4978-915e-11db51c880ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6363df-6238-43df-bc11-02754f165990","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_Meszaros_Lorinc_puskas_akademia_felcsut_osijek_foci","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:37","title":"Mészáros Lőrinc kölcsönadott saját magának egy focistát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","shortLead":"Több újságírót is őrizetbe vett a fehérorosz rendőrség, a Belsat egyik operatőre pedig eltűnt.","id":"20200811_minszk_belsat_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=330f3d49-e3d1-41a3-a4a1-4668cdab1402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b66a782-efbe-4819-99ca-58c48ab1d40e","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_minszk_belsat_rendorseg","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:09","title":"A minszki rendőrség őrizetbe vette az ellenzéki Belsat TV hat munkatársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem az Amazon és nem is az Apple, hanem egy luxusbútorokat kínáló cég részvényeinek értéke nőtt a legjobban a milliárdos portfóliójában. ","shortLead":"Nem az Amazon és nem is az Apple, hanem egy luxusbútorokat kínáló cég részvényeinek értéke nőtt a legjobban...","id":"20200810_Sosem_talalna_ki_milyen_reszveny_hasit_a_legjobban_Warren_Buffet_portfoliojaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=031bf553-a7e9-413b-bb25-f7f36fae952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9886b4c5-fdd9-43c0-aac4-f5e92fd4972a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Sosem_talalna_ki_milyen_reszveny_hasit_a_legjobban_Warren_Buffet_portfoliojaban","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:29","title":"Luxusbútorokon kaszált óriásit Warren Buffet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A kiutasított diplomaták \"a diplomáciai kapcsolatokról szóló egyezményben foglaltakkal össze nem egyeztethető tevékenységet folytattak\".","shortLead":"A kiutasított diplomaták \"a diplomáciai kapcsolatokról szóló egyezményben foglaltakkal össze nem egyeztethető...","id":"20200810_szlovakia_orosz_diplomata_kiutasitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d03ba14b-6e9a-40ca-b90d-1f9750ca267b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe6cdce-3231-42a6-9d35-423043562b46","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_szlovakia_orosz_diplomata_kiutasitas","timestamp":"2020. augusztus. 10. 21:17","title":"Szlovákia kiutasított három orosz diplomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98dfe43b-0fee-4589-99d0-873411f0f2c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A domain-nevet azonban nem tudják használni, mert azt az Index.hu Informatikai Zrt. már lefoglalta.","shortLead":"A domain-nevet azonban nem tudják használni, mert azt az Index.hu Informatikai Zrt. már lefoglalta.","id":"20200810_Megtalaltak_a_Van_Masik_Kftt_amely_atmentheti_a_regi_indexeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98dfe43b-0fee-4589-99d0-873411f0f2c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36199e94-6300-4d96-a08a-db48a82820f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200810_Megtalaltak_a_Van_Masik_Kftt_amely_atmentheti_a_regi_indexeseket","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:43","title":"Megtalálták a Van Másik Kft.-t, amely átmentheti a régi indexeseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexbotrányt megbicsaklásnak nevezte, a korrupciót és a drogozást tagadta Borkai Zsolt, akivel a Blikk készített interjút otthonában. A tavaly megbukott volt győri polgármester nem tervezi, hogy visszatér a közéletbe Kiderült az is, hogy nem vonták meg tőle olimpiai életjáradékát.","shortLead":"A szexbotrányt megbicsaklásnak nevezte, a korrupciót és a drogozást tagadta Borkai Zsolt, akivel a Blikk készített...","id":"20200811_borkai_zsolt_nyitalkozott_ostermelokent_es_nem_vagyik_a_kozeletbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d743ac-3263-4de4-9bec-83991760fd5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_borkai_zsolt_nyitalkozott_ostermelokent_es_nem_vagyik_a_kozeletbe","timestamp":"2020. augusztus. 11. 05:52","title":"Csirkéket és birkákat tart Borkai, nem hiányzik neki a közélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ed2a17-aabe-4995-b011-b8190a956b3f","c_author":"Németh Richárd","category":"kultura","description":"Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb fellépőjének nevét (azokat, akikkel már korábban meg is állapodtak a 2020-as szereplésről). Ezekből mindennap virtuális Sziget-playlisteket állítunk össze, hogy elképzelhessük, milyen lett volna az, ami végül nem lett. Íme, a hetedik.\r

","shortLead":"Szigeten, élőben nem láthatjuk őket, de a szervezőktől megkaptuk az idei fesztiválnapok tervezett 10 legfontosabb...","id":"20200811_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__zaronap","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53ed2a17-aabe-4995-b011-b8190a956b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"421e62e1-b39a-4c5a-8fa1-9789c5bdf51a","keywords":null,"link":"/kultura/20200811_Ezt_hallgatnank_ha_ma_kint_lennenk_a_Szigeten__zaronap","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:16","title":"Ezt hallgatnánk, ha ma kint lennénk a Szigeten – zárónap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d0a6597-ba43-43b8-aabe-2598196e0479","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyebek mellett 120W-os gyorstöltővel szerelte fel Mi 10 Ultra nevű telefonját a Xiaomi. A fejlesztésnek köszönhetően a mobil percek alatt tölthető használható százalékra.","shortLead":"Egyebek mellett 120W-os gyorstöltővel szerelte fel Mi 10 Ultra nevű telefonját a Xiaomi. A fejlesztésnek köszönhetően...","id":"20200811_xiaomi_mi_10_ultra_120_wattos_gyorstolto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d0a6597-ba43-43b8-aabe-2598196e0479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31c30c9-2367-4c00-87c0-8135401e9015","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_xiaomi_mi_10_ultra_120_wattos_gyorstolto","timestamp":"2020. augusztus. 11. 19:18","title":"Megjött a telefon, amit 23 perc alatt lehet maximumra tölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]