Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatot lelőtték, de már későn.","shortLead":"Az állatot lelőtték, de már későn.","id":"20200828_Jegesmedve_tepett_szet_egy_embert_a_Spitzbergakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e838c7d6-7a68-43bb-9b01-641d89bd6a96","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Jegesmedve_tepett_szet_egy_embert_a_Spitzbergakon","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:40","title":"Jegesmedve tépett szét egy embert a Spitzbergákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"542bf72f-1ee0-4a71-9cc0-5a93c2162941","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ráadásul sok esetben a kisebb települések, falvak, községek viszik a prímet.","shortLead":"Ráadásul sok esetben a kisebb települések, falvak, községek viszik a prímet.","id":"202035_favoritok_abalatonnal_boglar_hanyatlo_alsoorses_csopak_emelkedo_palyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=542bf72f-1ee0-4a71-9cc0-5a93c2162941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f580f-b98e-44d5-bc1c-e4320c7640e3","keywords":null,"link":"/360/202035_favoritok_abalatonnal_boglar_hanyatlo_alsoorses_csopak_emelkedo_palyan","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:00","title":"Lakóhelyként is divatos lett a Balaton, de nem minden település áll emelkedő pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90023aba-98d6-4c24-ae1a-c86a15bb8da2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két gyártási hibát is találtak az utasszállítókban, amik együtt már súlyos problémát jelentenek.","shortLead":"Két gyártási hibát is találtak az utasszállítókban, amik együtt már súlyos problémát jelentenek.","id":"20200828_boeing_787_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90023aba-98d6-4c24-ae1a-c86a15bb8da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59e9f25-255a-4005-810a-7385e3a19be1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_boeing_787_hiba","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:14","title":"Gyártási hibák kényszerítettek a földre nyolc Boeing gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla ellen is zsarolóvírus-támadásra készült egy hackercsoport, de az csak most kiderült ki, hogyan.","shortLead":"A Tesla ellen is zsarolóvírus-támadásra készült egy hackercsoport, de az csak most kiderült ki, hogyan.","id":"20200827_zsarolovirus_tesla_orosz_hackerek_garmin_cwt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55d75956-a3e1-45a3-a415-8c0d9ac48fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a1729e6-83e6-4eb8-9695-389f6723e26d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_zsarolovirus_tesla_orosz_hackerek_garmin_cwt","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:23","title":"Zsarolóvírussal akarták megfertőzni a Tesla számítógépeit orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c54d63c-cdcf-4b61-bd94-d7412980e28f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes Hende Csaba és a KDNP-s Nacsa Lőrinc is találkozott a hétvégén a koronavírusos kommunikációs vezetővel.

","shortLead":"A fideszes Hende Csaba és a KDNP-s Nacsa Lőrinc is találkozott a hétvégén a koronavírusos kommunikációs vezetővel.

","id":"20200828_koronavirus_jarvany_hollik_istvan_hende_csaba_nacsa_lorinc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c54d63c-cdcf-4b61-bd94-d7412980e28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83459b9-0b23-4f0f-a0cc-9d18e7ec902b","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_koronavirus_jarvany_hollik_istvan_hende_csaba_nacsa_lorinc","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:27","title":"Újabb politikusok kerültek karanténba, miután találkoztak Hollikkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter második tesztje is negatív lett.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter második tesztje is negatív lett.","id":"20200829_varga_judit_koronavirus_fertozes_negativ_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faccaebd-15ea-46ab-8096-7ba5e8b8d227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb77a5a5-31d4-4586-8d00-1d1e82b60f53","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_varga_judit_koronavirus_fertozes_negativ_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 29. 15:33","title":"Varga Judit sem koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az intézmény elfogadhatatlannak tartja a már aláírt új egyetemi alapdokumentumokat.","shortLead":"Az intézmény elfogadhatatlannak tartja a már aláírt új egyetemi alapdokumentumokat.","id":"20200829_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5960d20-128e-4ddf-8a5e-b2aaad8f08db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3b30587-345a-4a39-8776-3ce0f5153149","keywords":null,"link":"/kultura/20200829_vidnyanszky_attila_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:52","title":"Vidnyánszkyék gyakorlatilag minden jogkört elvettek a Színművészetitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagy andamán törzsnek ma már mindössze 50 tagja él. Négyen koronavírusosak közülük.","shortLead":"A nagy andamán törzsnek ma már mindössze 50 tagja él. Négyen koronavírusosak közülük.","id":"20200827_koronavirus_andaman_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5753e88d-6ec7-4675-92fa-3153ce0ee2cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_koronavirus_andaman_torzs","timestamp":"2020. augusztus. 27. 19:13","title":"Egy kihalófélben lévő törzset is elért a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]