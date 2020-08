Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Már nem taszítja, inkább vonzza az ellenzéki szavazókat a közös lista, bár nem minden párt szimpatizánsait egyformán. Ezért is fontos a megállapodás a közös jelöltekről, akik mögé viszont nem lehet fél szívvel beállni, ha a fideszes ellenfél legyőzése a tét.","shortLead":"Már nem taszítja, inkább vonzza az ellenzéki szavazókat a közös lista, bár nem minden párt szimpatizánsait egyformán...","id":"202035__ellenzeki_osszefogas__minimalis_elofeltetel__utolso_esely__egy_a_tabor_tobb_a_zaszlo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f2c77bf-c235-43f0-a5c3-d3752387d8d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfbd3de8-467f-4560-b6dd-018468ea9825","keywords":null,"link":"/360/202035__ellenzeki_osszefogas__minimalis_elofeltetel__utolso_esely__egy_a_tabor_tobb_a_zaszlo","timestamp":"2020. augusztus. 29. 08:15","title":"Gyurcsánynak már van jelöltje? Nem lesz könnyű, de kötelező minimum az ellenzéki összefogás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Helyette Pátkai Máté kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól.","shortLead":"Helyette Pátkai Máté kapott lehetőséget Marco Rossi szövetségi kapitánytól.","id":"20200829_Ujabb_valtozas_a_magyar_focivalogatott_kereteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1046978-afba-4b09-b656-d48850fd822d","keywords":null,"link":"/sport/20200829_Ujabb_valtozas_a_magyar_focivalogatott_kereteben","timestamp":"2020. augusztus. 29. 13:40","title":"Negatív lett a koronavírustesztje, mégsem került be a válogatott keretbe Gazdag Dániel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, de nem hunyt el senki koronavírus-fertőzésben az elmúlt nap.","shortLead":"Rekordszámú új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon, de nem hunyt el senki koronavírus-fertőzésben az elmúlt nap.","id":"20200830_292_uj_fertozott_van_de_nem_hunyt_el_senki_a_koronavirustol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ed2c8b2-ea64-46a2-991c-73f9882092c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c73589-3427-426a-8833-c5697f9a6a82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_292_uj_fertozott_van_de_nem_hunyt_el_senki_a_koronavirustol","timestamp":"2020. augusztus. 30. 09:45","title":"292 új fertőzött van, de nem hunyt el senki a koronavírustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordot döntött a YouTube 2020 második negyedévében – legalábbis ami a videók törlését illeti.","shortLead":"Rekordot döntött a YouTube 2020 második negyedévében – legalábbis ami a videók törlését illeti.","id":"20200829_youtube_moderator_moderacio_video_torlese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3444dfa-4ea3-44c4-a0f2-7f927bca8a42","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_youtube_moderator_moderacio_video_torlese","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:03","title":"A YouTube letörölt 11,4 millió videót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1527b3d-6302-443e-ab5b-55cab0d25594","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Romolhat a spermiumok minősége azoknál a férfiaknál, akik lefekvés előtt tévét néznek vagy nyomkodják a mobiltelefonjukat – figyelmeztetnek brit kutatók.","shortLead":"Romolhat a spermiumok minősége azoknál a férfiaknál, akik lefekvés előtt tévét néznek vagy nyomkodják...","id":"20200829_spermium_sperma_nemzokepesseg_ejszakai_mobilozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1527b3d-6302-443e-ab5b-55cab0d25594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a8f7d9-ca67-4dd6-9b32-56fbd4e38d1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_spermium_sperma_nemzokepesseg_ejszakai_mobilozas","timestamp":"2020. augusztus. 29. 10:27","title":"Ön is mobilozik lefekvés előtt? Egy kutatás szerint jobb, ha abbahagyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9556e48e-9c39-4ea8-abc4-ca731f0725e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éjjel-nappal kiváló videófelvételeket és fotókat készít a Mio MiVue 795-ös fedélzeti kamera, s ez nem csak akkor hasznos, ha éppen valami baj történik, hanem arra is jó, hogy több emlék maradjon meg az utazások óráiról.","shortLead":"Éjjel-nappal kiváló videófelvételeket és fotókat készít a Mio MiVue 795-ös fedélzeti kamera, s ez nem csak akkor...","id":"20200829_mio_mivue_795_fedelzeti_kamera_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9556e48e-9c39-4ea8-abc4-ca731f0725e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff081e8e-f3f9-404c-bbdf-9bfc671e5ead","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_mio_mivue_795_fedelzeti_kamera_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 29. 10:03","title":"Ez a fedélzeti kamera éjjel is jól lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1acd2399-aafe-42f7-9f22-295312add16d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha új autó lenne, járna rá a 2,5 millió forintos nagyacsaládos támogatás. Íme egy kiváló állapotú és új gazdára váró régi kombi Citroën DS.","shortLead":"Ha új autó lenne, járna rá a 2,5 millió forintos nagyacsaládos támogatás. Íme egy kiváló állapotú és új gazdára váró...","id":"20200830_legendas_7_uleses_auto_amire_sajnos_nem_jar_allami_tamogatas_citroen_ds_kombi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1acd2399-aafe-42f7-9f22-295312add16d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab3cdb19-1e7c-4cc7-84bd-cad46ffff85c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200830_legendas_7_uleses_auto_amire_sajnos_nem_jar_allami_tamogatas_citroen_ds_kombi","timestamp":"2020. augusztus. 30. 06:41","title":"Legendás 7 üléses autó, amire sajnos nem jár az állami támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az Apple lehetővé tette az iOS 14-ben, hogy a fejlesztők kép a képben módot készítsenek az alkalmazásaikhoz, a YouTube úgy döntött, él a lehetőséggel.","shortLead":"Miután az Apple lehetővé tette az iOS 14-ben, hogy a fejlesztők kép a képben módot készítsenek az alkalmazásaikhoz...","id":"20200828_apple_iphone_youtube_kep_a_kepben_ios_14","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccdb627e-c823-428c-8a46-5ca54e51280e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcbfebfd-6fc1-4603-9237-343212ce9c90","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_apple_iphone_youtube_kep_a_kepben_ios_14","timestamp":"2020. augusztus. 28. 18:03","title":"Az iPhone-osok is megkaphatják a YouTube egyik legjobb funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]