Nem tűnnek drasztikusnak a változások az új Ghoston, pedig számos jelentős módosítást hajtottak végre a fejlesztése során az elődhöz képest. Kívülről a legfeltűnőbb elem a hűtőrács, amely szélesebb és magasabb lett, és elhagyták róla a korábbi vastag, íves szegélyt. Az autón összességében is kevesebb az éles vonal és különálló karosszériaelem.

A kabintérben is a letisztult, egyszerűbb formákat és varrásmintákat részesítették előnyben. Vannak elegánsnak szánt újítások is, ilyen a megvilágított utasoldali panel, amelynél 152 apró LED világítja körbe a Ghost logót.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

A Ghostnál a Rolls-Royce mostantól egy teljesen a számára fejlesztett alvázat használ, ellentétben az előző generációval, amely még a BMW 7-es sorozatának platformjára épült. Erre az alumínium szerkezetre épül a márka két másik autója, az új Phantom és a Cullinan is.

A Ghost motorterében a „szokásos” ikerturbós, 6,75 literes, V12-es, 563 lóerős egység van, amely 850 Nm-es nyomatékú, és mostantól mind a négy kereket hajtja. A jármű automata váltójának érdekessége, hogy GPS-adatok alapján képes előre kiválasztani az optimális sebességfokozatot, például egy közelgő kanyar előtt.

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

© Rolls-Royce

Az új Ghost egyik innovatív tulajdonsága még a teljesen egyedi felfüggesztési rendszere is, amely kamerák segítségével olvassa le az előtte lévő útfelületet, majd előkészíti a futóműkaraktert az útburkolat jellege szerint. Ez a futóművet is irányító Planar szoftver kezeli egyebek mellett az összkerék-meghajtás beállításait, az összkerék-kormányzást és a jármű stabilitás-szabályozását is.

A 2021-es Ghost már rendelhető egyes piacokon, ahol az ára 332 500 dollárnál, 98 millió forintnál kezdődik.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Autó rovatának Facebook-oldalát.