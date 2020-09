Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11e22444-0834-47d5-89e2-e3cbfd38e6da","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"Idén szeptemberben a tanítás egyelőre hagyományos formájában indult el, az emelkedő esetszámok miatt érdemes felkészülni, hogy a közeli jövőben visszatérhet a digitális oktatás. Mutatjuk, mire érdemes figyelni. ","shortLead":"Idén szeptemberben a tanítás egyelőre hagyományos formájában indult el, az emelkedő esetszámok miatt érdemes...","id":"magyartelekom_20200902_Becsongettek_igy_keszulhet_fel_a_digitalis_oktatasra_MagyarTelekom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11e22444-0834-47d5-89e2-e3cbfd38e6da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61088ef1-1bc9-4662-834c-ca8b4c0396b8","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200902_Becsongettek_igy_keszulhet_fel_a_digitalis_oktatasra_MagyarTelekom","timestamp":"2020. szeptember. 01. 17:30","title":"Becsöngettek: így készülhet fel a digitális oktatásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"5b3d8ca0-3182-41c3-9c7a-85a8eabd54d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nem létező cég nevében, lejárt forgalmi engedéllyel végeznek betegszállítást – állítja az Országos Mentőszolgálat.","shortLead":"Egy nem létező cég nevében, lejárt forgalmi engedéllyel végeznek betegszállítást – állítja az Országos Mentőszolgálat.","id":"20200901_kamu_betegszallito_mento_csalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b3d8ca0-3182-41c3-9c7a-85a8eabd54d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"106689cb-72ae-4675-8caf-7ae05760fcdf","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_kamu_betegszallito_mento_csalas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:17","title":"Kamu betegszállítókra figyelmeztetnek a mentők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da94f32-b7a0-4fec-b6cd-2798d034cbdc","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Jóval a Facebook előtt, kézműves titkosszolgálati módszerekkel szokatlanul sikeres konteót gyártottak Moszkvában és Kelet-Berlinben arról, hogy a HIV-vírus egy amerikai laborból szabadult ki.\r

","shortLead":"Jóval a Facebook előtt, kézműves titkosszolgálati módszerekkel szokatlanul sikeres konteót gyártottak Moszkvában és...","id":"20200831_AIDS_amerikai_labor_szovjet_alhir_Fort_Detrick_Operation_Infektion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3da94f32-b7a0-4fec-b6cd-2798d034cbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef0c644-f045-4b52-8244-ee8f51e87ad8","keywords":null,"link":"/360/20200831_AIDS_amerikai_labor_szovjet_alhir_Fort_Detrick_Operation_Infektion","timestamp":"2020. augusztus. 31. 13:00","title":"Csaknem 40 éve kiirthatatlan a KGB-s fake news az AIDS eredetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délnyugattól északkelet felé tart egy heves zivatarokból álló rendszer.","shortLead":"Délnyugattól északkelet felé tart egy heves zivatarokból álló rendszer.","id":"20200831_masodfoku_riasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0004b0d9-9dfc-4715-afa2-30969d5d207e","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_masodfoku_riasztas","timestamp":"2020. augusztus. 31. 19:21","title":"Zivatar miatt adtak ki riasztást délnyugati megyékben, Budapesten is leszakadhat az ég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Csökkentik a pedagógusoknak megszabott követelményeket, így akarják enyhíteni az óvónő- és tanárhiányt.","shortLead":"Csökkentik a pedagógusoknak megszabott követelményeket, így akarják enyhíteni az óvónő- és tanárhiányt.","id":"20200901_tanito_ovoda_iskola_rendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64a3ecf-a95b-4d3c-b563-0ca8af695e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_tanito_ovoda_iskola_rendelet","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:43","title":"Rendelettel könnyítették meg az üres tanítói és óvodapedagógusi helyek betöltését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munk Veronika szerint lesz másik lapjuk, de az előfizetéses alapokon működik majd.","shortLead":"Munk Veronika szerint lesz másik lapjuk, de az előfizetéses alapokon működik majd.","id":"20200901_index_munk_veronika_hiroldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce7f3b8-dea1-46a8-bd64-f1acb84630e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_index_munk_veronika_hiroldal","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:27","title":"Várhatóan fizetős lesz a távozó indexesek híroldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1188aea2-a503-4039-b067-b30a3aa8c6e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy ilyen horderejű dolog nem múlhat el változás nélkül – mondja a koronavírus-járvány hatásáról Székely Levente szociológus. A mostani fiatalok életében pedig meghatározó élmény lesz a pandémia, aminek meglepő hatásai is lehetnek. De szexi-e ma a szociológia? Ezt is elárulja M. Kiss Csabának.

","shortLead":"Egy ilyen horderejű dolog nem múlhat el változás nélkül – mondja a koronavírus-járvány hatásáról Székely Levente...","id":"20200831_Szekely_Levente_a_HVG_Teraszon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1188aea2-a503-4039-b067-b30a3aa8c6e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2d664f-ca09-403f-b0f1-dd987789bf5a","keywords":null,"link":"/360/20200831_Szekely_Levente_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. augusztus. 31. 11:00","title":"„Egyre inkább beszélhetünk Covid-generációról” – Székely Levente szociológus a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"913b575e-3d51-4576-a995-3d813abc9f10","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az internet népe szinte nap mint nap rácsodálkozik valami Japánból származó furcsaságra. Ezúttal a hivatásos csábítók szakmája és a hozzá kapcsolódó tragédia a soros.","shortLead":"Az internet népe szinte nap mint nap rácsodálkozik valami Japánból származó furcsaságra. Ezúttal a hivatásos csábítók...","id":"202035_hivatasos_csabitok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=913b575e-3d51-4576-a995-3d813abc9f10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb25e6d-1942-4e27-a564-fe1583c0ddba","keywords":null,"link":"/360/202035_hivatasos_csabitok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 14:00","title":"Mesterségük címere: házasságok tönkretétele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]