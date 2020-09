Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább erősödik a világjárvány.","shortLead":"Tovább erősödik a világjárvány.","id":"20200903_Koronavirus_26_millio_fertozott_860_ezer_halott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e4518e-b25b-4477-b536-32b8f33f72d4","keywords":null,"link":"/vilag/20200903_Koronavirus_26_millio_fertozott_860_ezer_halott","timestamp":"2020. szeptember. 03. 07:37","title":"Koronavírus: 26 millió fertőzött, 860 ezer halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eközben pedig Moszkvába várják a fehérorosz védelmi minisztert.","shortLead":"Eközben pedig Moszkvába várják a fehérorosz védelmi minisztert.","id":"20200902_minszkbe_megy_az_orosz_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a714d5f-d5fb-4e9f-8355-2a3dec6a787f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53db27f6-f14f-407b-ac84-223b356f1384","keywords":null,"link":"/vilag/20200902_minszkbe_megy_az_orosz_kormanyfo","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:21","title":"Minszkbe utazik az orosz miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cc623a8-bb30-42e4-a89e-17b02b214166","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rekordot döntött az online kiskereskedelem az első félévben, a napi fogyasztási cikkek forgalma közel duplájára nőtt, az egész szektor forgalma harmadával bővült.","shortLead":"Rekordot döntött az online kiskereskedelem az első félévben, a napi fogyasztási cikkek forgalma közel duplájára nőtt...","id":"20200902_A_karacsonyt_is_kenterbe_verte_a_netes_kereskedelem_a_jarvany_csucsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cc623a8-bb30-42e4-a89e-17b02b214166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c667df-5afb-495a-9c2c-8a97325c5c3d","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_A_karacsonyt_is_kenterbe_verte_a_netes_kereskedelem_a_jarvany_csucsan","timestamp":"2020. szeptember. 02. 16:14","title":"A karácsonyt is kenterbe verte a netes kereskedelem a járvány csúcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7ac84ae-41a1-4ab4-bfd4-17a69c662089","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Golf GTI a 80-as években a gyártás legvégén hagyta el a gyártósort. ","shortLead":"Ez a Golf GTI a 80-as években a gyártás legvégén hagyta el a gyártósort. ","id":"20200902_az_1es_golf_szent_gralja_elado_egy_kivalo_gti_pirelli","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7ac84ae-41a1-4ab4-bfd4-17a69c662089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"144ad0be-92ce-4f83-aa64-b9173cacda1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_az_1es_golf_szent_gralja_elado_egy_kivalo_gti_pirelli","timestamp":"2020. szeptember. 02. 06:41","title":"Az 1-es Golf Szent Grálja: eladó egy kiváló GTI Pirelli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hét településen lesz időközi önkormányzati választás vasárnap. Több olyan szavazást is most tartanak meg, amit tavasszal kellett volna, de járványügyi veszélyhelyzet miatt el kellett halasztani.","shortLead":"Hét településen lesz időközi önkormányzati választás vasárnap. Több olyan szavazást is most tartanak meg, amit...","id":"20200903_idokozi_valasztas_kiszombor_vaja_zsadany_dobri_gyaloka_salgotarjan_dunaszentmiklos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83990839-423b-43a7-baf7-84c989fb106a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca46c02-8564-4fed-8c17-4bc194ba5271","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_idokozi_valasztas_kiszombor_vaja_zsadany_dobri_gyaloka_salgotarjan_dunaszentmiklos","timestamp":"2020. szeptember. 03. 05:36","title":"Vasárnap pótolnak több, tavasszal elmaradt időközi választást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A gazdasági növekedéshez nagyon kell a háztartások fogyasztása, az államadósság finanszírozásához pedig a háztartások befektetési képessége. A hitelmoratórium és a különféle hitelkonstrukciók rengeteg pénzt csatornáznak a háztartások zsebébe, nagyrészt a jövőből. ","shortLead":"A gazdasági növekedéshez nagyon kell a háztartások fogyasztása, az államadósság finanszírozásához pedig a háztartások...","id":"20200902_belso_fogyasztas_gdp_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2080e77-17b3-46ee-a338-cd55ca36afe7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200902_belso_fogyasztas_gdp_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 02. 15:10","title":"A kormány a családokkal próbálja kihúzatni a gazdaságot a gödörből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7937611-d37f-45a6-85c0-a26d644c163a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapja kaptuk a hírt, hogy különleges két kijelzővel ellátott telefonon dolgozik az LG. Most videón is megnézhető, hogyan is működne a gyakorlatban.","shortLead":"Néhány hónapja kaptuk a hírt, hogy különleges két kijelzővel ellátott telefonon dolgozik az LG. Most videón is...","id":"20200901_video_lg_wings_ketkijelzos_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7937611-d37f-45a6-85c0-a26d644c163a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5013456-a0a8-4004-942d-f896085d7357","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_video_lg_wings_ketkijelzos_telefon","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:03","title":"Videón az LG Wings, a gyártó különleges telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e5e469-7f91-4213-9bb3-dd8daafdd44d","c_author":"Lovasi András","category":"360","description":"Sokan vizionálják hívei közül Orbánt nagy formátumú államférfinak, aki biztos kézzel vezeti országát egy új, boldog jövő felé. Írásom leginkább arról szól, hogy ezek a hívek mostanra elhiszik: megérkeztünk. Ez már az a boldog jövő. ","shortLead":"Sokan vizionálják hívei közül Orbánt nagy formátumú államférfinak, aki biztos kézzel vezeti országát egy új, boldog...","id":"20200902_Lovasi_Andras_A_megerkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29e5e469-7f91-4213-9bb3-dd8daafdd44d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42a92e9b-77c6-412a-b928-bdec80a2abd2","keywords":null,"link":"/360/20200902_Lovasi_Andras_A_megerkezes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 19:00","title":"Lovasi András: A megérkezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]