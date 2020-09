Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amennyire nehéz logikát keresni az új járványügyi szabályozásban, annyira könnyű kockázatos rendelkezéseket találni.","shortLead":"Amennyire nehéz logikát keresni az új járványügyi szabályozásban, annyira könnyű kockázatos rendelkezéseket találni.","id":"202036_zarojelentes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed3ca23a-b0d7-4244-8890-aff1c9e53be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49d795e-f652-4389-bbd2-25ea9655e25a","keywords":null,"link":"/360/202036_zarojelentes","timestamp":"2020. szeptember. 02. 17:10","title":"3-4 napig járkál köztünk a potenciális fertőzött, mire megcsináltat két PCR-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Honvédkórház teljes fekvőbetegosztályára érvényes a tiltás, de a bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyekre is.","shortLead":"A Honvédkórház teljes fekvőbetegosztályára érvényes a tiltás, de a bentlakásos szolgáltatást nyújtó telephelyekre is.","id":"20200902_koronavirus_latogatasi_tilalom_honvedkorhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d050f3e-f7dc-499e-b932-84c1e6aa6cb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca43745-b4e0-43c3-b892-2149e28080ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_koronavirus_latogatasi_tilalom_honvedkorhaz","timestamp":"2020. szeptember. 02. 20:13","title":"Több magyar kórházban is látogatási tilalmat rendeltek el a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1d13c7-7196-402e-9c0e-59250c53581b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A félévet 7,1 milliárd forintos adózás utáni nyereséggel zárta a pénzintézet.","shortLead":"A félévet 7,1 milliárd forintos adózás utáni nyereséggel zárta a pénzintézet.","id":"20200903_kh_bank_koronavirus_adozas_utani_nyereseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb1d13c7-7196-402e-9c0e-59250c53581b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c217f53-5beb-4740-a73d-eea67c7f6181","keywords":null,"link":"/kkv/20200903_kh_bank_koronavirus_adozas_utani_nyereseg","timestamp":"2020. szeptember. 03. 16:44","title":"Majdnem 23 milliárd forintot bukott a K&H a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező egy héten belül másodjára győzte le a US Open 14. kiemeltjét, a bolgár Grigor Dimitrovot.","shortLead":"A magyar teniszező egy héten belül másodjára győzte le a US Open 14. kiemeltjét, a bolgár Grigor Dimitrovot.","id":"20200904_fucsovics_marton_tenisz_us_open_grigor_dimitrov","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ad8d7b-e051-4690-8989-98976c04f0ab","keywords":null,"link":"/sport/20200904_fucsovics_marton_tenisz_us_open_grigor_dimitrov","timestamp":"2020. szeptember. 04. 05:05","title":"Fucsovics Márton a legjobb 32 közé jutott a US Openen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035cfb4d-1c76-4954-b840-41d5ee67b736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel új lapkacsaládjának bemutatója után az Asus is megvillantotta azokat a gépeit, amelyek már a gyártó Tiger Lake nevű chipjeit használják. ","shortLead":"Az Intel új lapkacsaládjának bemutatója után az Asus is megvillantotta azokat a gépeit, amelyek már a gyártó Tiger Lake...","id":"20200903_intel_11_generacio_tiger_lake_processzor_asus_zenbook_2020_laptopok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=035cfb4d-1c76-4954-b840-41d5ee67b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21db0cd6-2a58-4979-a511-59120fa5a7d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_intel_11_generacio_tiger_lake_processzor_asus_zenbook_2020_laptopok","timestamp":"2020. szeptember. 03. 18:23","title":"12 óra üzemidő, mozgásérzékelő, új Intel chipek: ilyenek lettek az Asus Tiger Lake laptopjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69e131-f968-454f-8864-654c047f8d71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár lehetséges, hogy a szén-dioxidot lebontsák és valami mást csináljanak belőle, a korábbi módszerekkel ehhez nagyon sok energia kellett. Kutatók most egy olyan eljárást dolgoztak ki, amivel az üvegházhatású gázból gyógyszereket, vagy akár üzemanyagot is csinálhatnának.","shortLead":"Bár lehetséges, hogy a szén-dioxidot lebontsák és valami mást csináljanak belőle, a korábbi módszerekkel ehhez nagyon...","id":"20200902_Napfeny_segitsegevel_csinalnanak_valami_mast_a_tudosok_szendioxidbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a69e131-f968-454f-8864-654c047f8d71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd923820-301d-4454-9589-3627d0a49101","keywords":null,"link":"/zhvg/20200902_Napfeny_segitsegevel_csinalnanak_valami_mast_a_tudosok_szendioxidbol","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:34","title":"Napfény segítségével készítenének üzemenyagot szén-dioxidból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5418bec4-9040-4cee-9207-77836d9155e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A kijárási korlátozások lazítása után sok ember a természet felé vette az irányt, a zöld területeket így egyre jobban ellepte a szemét. ","shortLead":"A kijárási korlátozások lazítása után sok ember a természet felé vette az irányt, a zöld területeket így egyre jobban...","id":"20200902_Az_Egyesult_Kiralysagban_a_biciklisek_futok_es_turazok_segitseget_kerik_a_szemetgyujtesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5418bec4-9040-4cee-9207-77836d9155e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e969122a-ed66-4dbf-a222-3a3239bcdaee","keywords":null,"link":"/zhvg/20200902_Az_Egyesult_Kiralysagban_a_biciklisek_futok_es_turazok_segitseget_kerik_a_szemetgyujtesben","timestamp":"2020. szeptember. 02. 12:13","title":"Biciklisek, futók és kutyasétáltatók segítségét kérik a szemétgyűjtéshez az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f359b3-e170-424d-b0b6-d51e18c53b20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Száz beteg van kórházban, és heten lélegeztetőgépen.","shortLead":"Száz beteg van kórházban, és heten lélegeztetőgépen.","id":"20200903_Koronavirus_301_uj_fertozott_egy_halott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36f359b3-e170-424d-b0b6-d51e18c53b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9549f1ee-e14d-46bc-bcea-630b664d2a00","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_Koronavirus_301_uj_fertozott_egy_halott","timestamp":"2020. szeptember. 03. 08:34","title":"Koronavírus: 301 új fertőzött, egy halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]