Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d6120e5-90b0-41db-8444-cc31c788b280","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha gyermekkorunkban esetleg nem kaptuk meg szüleinktől a megfelelő mértékű szeretetet és törődést, felnőttkorunkra megpróbálhatjuk megadni magunknak.



","shortLead":"Ha gyermekkorunkban esetleg nem kaptuk meg szüleinktől a megfelelő mértékű szeretetet és törődést, felnőttkorunkra...","id":"20200903_Igy_lehetunk_onmagunknak_jo_szulei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d6120e5-90b0-41db-8444-cc31c788b280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5da22d-8443-4021-91d2-3623e119dc19","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200903_Igy_lehetunk_onmagunknak_jo_szulei","timestamp":"2020. szeptember. 03. 12:30","title":"Így lehetünk önmagunknak jó szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a12130-39d2-46a4-a3bd-532b42336106","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft Video Authenticator néven mutatta be azt a fejlesztését, ami segít a felhasználóknak meggyőződni arról, hogy valódi vagy kamu videót látnak-e.","shortLead":"A Microsoft Video Authenticator néven mutatta be azt a fejlesztését, ami segít a felhasználóknak meggyőződni arról...","id":"20200902_microsoft_deepfake_video_felismerese_video_authenticator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4a12130-39d2-46a4-a3bd-532b42336106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1879dfc-12a2-4ded-bf82-d8ee5c4c4993","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_microsoft_deepfake_video_felismerese_video_authenticator","timestamp":"2020. szeptember. 02. 13:03","title":"Élesíti fegyverét a Microsoft: lepontozza a videókat, aztán megmutatja, melyik lehet kamu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86c25d-d1bc-4678-8d25-a52f00518ce5","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A kulturális hegemónia megteremtése a célja a kormányzatnak, az SZFE elfoglalása is ennek egy lépése. ","shortLead":"A kulturális hegemónia megteremtése a célja a kormányzatnak, az SZFE elfoglalása is ennek egy lépése. ","id":"20200902_Emberi_szinjatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f86c25d-d1bc-4678-8d25-a52f00518ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fec69b-7a15-42a5-8777-73c61d725e58","keywords":null,"link":"/360/20200902_Emberi_szinjatek","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:00","title":"Tavaly meghirdetett orbáni mesterterv része a Színművészeti bedarálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zöld drón nevű csoport azt ígérte: hetente rendez kannabiszesőt Izrael különböző pontjain, hogy így népszerűsítse új, házhozszállítási módszerét. Pedig ez még ott is büntetendő.","shortLead":"A Zöld drón nevű csoport azt ígérte: hetente rendez kannabiszesőt Izrael különböző pontjain, hogy így népszerűsítse új...","id":"20200903_dron_kannabisz_konnyu_drogok_tel_aviv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2af16682-beb9-4cde-842b-9447627b59cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9265a57b-0d4b-4ab0-b6c2-ef27835e67d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200903_dron_kannabisz_konnyu_drogok_tel_aviv","timestamp":"2020. szeptember. 03. 19:30","title":"Kirepült egy drón Tel-Aviv fölé, majd ledobott 100 adag kannabiszcsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18bb356a-ccf1-44d2-9ffd-80c680940c00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kis tömeg és nagy teljesítmény komoly vezetési élménnyel kecsegtet. ","shortLead":"A kis tömeg és nagy teljesítmény komoly vezetési élménnyel kecsegtet. ","id":"20200902_olasz_meregzsakok_ket_uj_sportos_kis_fiat_500_abarth_erkezett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18bb356a-ccf1-44d2-9ffd-80c680940c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33bd1f22-92be-4151-9a45-6d6466a5c850","keywords":null,"link":"/cegauto/20200902_olasz_meregzsakok_ket_uj_sportos_kis_fiat_500_abarth_erkezett","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:21","title":"Olasz méregzsákok: két új sportos Fiat 500 érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7fdef91-76f4-42aa-9c01-c80575467c70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi két tojást dobott a Parlament felé, nem talált el senkit.","shortLead":"A férfi két tojást dobott a Parlament felé, nem talált el senkit.","id":"20200903_tojasdobalas_tuntetes_kossuth_ter_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7fdef91-76f4-42aa-9c01-c80575467c70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6b19d48-e6f2-4c7a-9384-1d49323226d2","keywords":null,"link":"/itthon/20200903_tojasdobalas_tuntetes_kossuth_ter_itelet","timestamp":"2020. szeptember. 03. 15:28","title":"Felfüggesztett börtönre ítéltek tojásdobálásért egy Kossuth téri tüntetőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a17d88-b0a1-450f-b1f7-b23e16c62181","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy túlzsúfolt lampedusai táborból szállították kórházba.","shortLead":"Egy túlzsúfolt lampedusai táborból szállították kórházba.","id":"20200902_Helikopteren_szulte_meg_a_gyereket_egy_koronavirusos_menekult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77a17d88-b0a1-450f-b1f7-b23e16c62181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767dda90-6862-42fe-986d-ce97113e2838","keywords":null,"link":"/elet/20200902_Helikopteren_szulte_meg_a_gyereket_egy_koronavirusos_menekult","timestamp":"2020. szeptember. 02. 11:56","title":"Helikopteren szülte meg gyerekét egy koronavírusos menekült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"583b1ae6-8deb-45a9-9a80-799fbee5ed40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár korábban úgy tűnt, nem rendítik meg a Huaweit az amerikai szankciók, az egyik jól ismert mobilpiaci elemző már másképp látja a helyzetet. Szerinte adott esetben akár okostelefonos üzletágát is feladhatja a kínai vállalat.","shortLead":"Bár korábban úgy tűnt, nem rendítik meg a Huaweit az amerikai szankciók, az egyik jól ismert mobilpiaci elemző már...","id":"20200904_min_chi_kuo_elemzo_huawei_kilatasok_amerikai_embargo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=583b1ae6-8deb-45a9-9a80-799fbee5ed40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e956d4f-3165-49c8-845a-b79b1edfe349","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_min_chi_kuo_elemzo_huawei_kilatasok_amerikai_embargo","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:03","title":"A legrosszabb forgatókönyv: akár be is fejezheti az okostelefon-gyártást a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]